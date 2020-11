Test: Mezigenerační srovnání Mercedesů C-class (S203 / S204). Který koupit, proč a za kolik?

Starší C-class - 2000 - 2007 (kódové označení v případě kombi S203)

Oblíbené auto, které je i dnes velmi populární a lze ho v hojném počtu vidět v bazarech, na inzercích apod. Říká se o něm, že jde o spolehlivé a kvalitní auto. Největší slabinou může být koroze a elektronika.

Novější C-class – 2008 – 2014 (kódové označení v případě kombi S204)

Mnoho věcí je oproti předchůdci na lepší úrovni, ale bohužel to platí i naopak. Široká škála motorů nabízí jak „držáky“, tak „nespolehlivce“.

Exteriér

Design je vždy individuální, ale za nás je rozhodně povedenější novější céčko. Je dospělejší, mohutnější a zkrátka působí o dost moderněji. Antikorozní ochrana karoserie je také na mnohem lepší úrovni nežli u předchůdce.

Mezigenerační srovnání Mercedesů C-class (S203 / S204) | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř už je to ale jiná písnička. Novější céčko má oproti předchůdci použité laciné materiály. Je sice o trochu prostornější, ale celkový dojem z interiéru je smutný – ne příliš povedená palubní deska a středový panel. Dobrá ergonomie to bohužel nezachrání.

Nutno podotknout, že jsme pro srovnávací test měli generaci S203 po faceliftu (2007), která má interiér oproti „předfaceliftu“ poměrně dost vylepšený. Céčka před modernizací mezi lety 2000 – 2005 měly vzhledově vnitřek také slabší – materiály byly ovšem kvalitní a měkčené.

Mezigenerační srovnání Mercedesů C-class (S203 / S204) | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Mezigenerační srovnání Mercedesů C-class (S203 / S204) | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

No, začneme komfortem, který by měl být pro Mercedes na prvním místě. Jednoznačně vyhrává opět starší generace S203. Podvozek je naladěn dle mého názoru tak akorát, je pohodlný i na horších cestách, ale nedostanete z jízdy mořskou nemoc, jako u starých Mercedesů z 80-90 let.

Novější céčko je o poznání tvrdší, díky čemuž je rychlejší jízda na okresce zábavnější a vůz se méně naklání. Ale ruku na srdce – když bych si chtěl koupit auto na rychlé vymetání okresek, koupil bych si BMW, možná Audi, ale ne Mercedes. Ten si přece lidé kupují pro jeho pohodlnost, dospělost, kvalitní materiály apod.

Mezigenerační srovnání Mercedesů C-class (S203 / S204) | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motory

Dost motorů v nové generaci je převzato od předchůdce a pouze modernizováno.

U obou generací platí, že pokud chcete spolehlivé auto především na kratší vzdálenosti, které alespoň trochu „jede“, je dobré sáhnout po benzinovém čtyřválci přeplňovaným kompresorem (spotřeba kolem 10 litrů). Dynamika není nijak závratná, ale rozhodně nebudete brzdou provozu. Do roku 2002 byl k dispozici i atmosférický čtyřválec C180, který je ideální pro někoho, kdo nepotřebuje silný vůz, ale chce nízkou spotřebu – okolo 7 litrů.

Pokud ale jezdíte dálky a nepotřebujete příliš výkonný motor a prioritou je spotřeba, tak doporučujeme motorizace 200/220 CDI (spotřeba okolo 6 litrů). Pokud chcete generaci S203, musíme taktéž doporučit výkonnější pětiválec 270 CDI a šestiválec 320 CDI – oba motory jsou pověstné tím, že jsou téměř nesmrtelné a běžně najíždějí přes 500 tisíc kilometrů, pokud se nepodceňuje servis. Vždy ale zkontrolujte vstřikovače paliva a žhavicí svíčky – výměna za nové může stát nemalé peníze.

Mezigenerační srovnání Mercedesů C-class (S203 / S204) | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Převodovky

Pozor dávejte také na převodovky. Automaty jsou sice poměrně vydařené a k „mercedesovské“ povaze se hodí, ale jejich opravy nejsou levné. Obecně platí, že 5 stupňové převodovky vydrží více, než ty modernější 7 stupňové. Doporučujeme je řádně servisovat a před koupí zkontrolovat.

Manuální převodovky Mercedesu nikdy moc nešly - ne příliš přesné řazení, nicméně servis je oproti automatům levnější.

Ceny

S203 před FL (facelift) se dají pořídit už okolo 30-40 tisíc, ale půjde o velmi unavené zašlé - zrezlé kousky, doporučujeme určitě připlatit a vzít nějaký zachovalejší, který bude stát okolo 60 tisíc.

Modernější vozy po FL jsou znatelně dražší a začínají na nějakých 60 – 70 tisících a opět platí to, že je lepší brát kousky od nějakých 80-90 tisíc a v lepším stavu.

S204 seženete už od 130 tisíc, ale opět doporučujeme vybrat dražší a hezčí kusy. Více informací o S204 zde.

Závěr

Tak které je lepší? Nové nebo staré?

Pokud chcete moderně vypadající auto, máte na něj našetřeno alespoň 180 tisíc, nevadí vám tvrdší podvozek (oproti starším Mercedesům), nepotřebujete příliš kvalitní materiály v interiéru, tak si kupte novější C-class S204.

Pokud vám nevadí starší design, máte v „prasátku“ okolo 60 – 120 tisíc, máte radši komfort a kvalitní materiály uvnitř vozu, nerozhází vás nějaká menší povrchová koroze případně elektronika, která si občas může žít vlastním životem, sáhněte po C-class S203 a rozhodně chybu neuděláte.