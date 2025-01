Automotodrom Brno vstupuje do nové závodní sezony s řadou novinek v kalendáři. Hlavním lákadlem je bezesporu návrat světového šampionátu MotoGP™, ale na své si přijdou i příznivci automobilových sérií.

Grand Prix České republiky zažije obnovenou premiéru po pětileté odmlce, a to přesně 60 let od chvíle, kdy motocyklové mistrovství světa zavítalo do Brna poprvé.

„Jsme rádi, že se nám společně s partnery podařilo podnik mistrovství světa na Masarykův okruh vrátit, navíc v atraktivním termínu. Zájem v prvních týdnech spuštěného předprodeje odpovídá tomu, co od fanoušků slýcháme. MotoGP jim chybělo a na jeho návrat se opravdu těší. Některé typy vstupenek s omezenou kapacitou jsou buď už úplně vyprodané, nebo jich zbývá velmi málo. Týká se to zejména sedadlových tribun v prostoru startu a cíle, nebo už zcela naplněného motocyklového kempu na tribuně A. Takto projeveného zájmu si velmi vážíme,“ uvádí předseda představenstva Automotodromu Brno Karel Hubáček. První vlna předprodeje vstupenek na Grand Prix České republiky 2025, která nabízí vstupenky za nejvýhodnější cenu, končí 31. ledna.

Výměna asfaltu závodní sezónu prakticky neovlivní

V souvislosti s MotoGP™ přinese letošní rok další výraznou novinku – nový povrch dráhy. Výměna asfaltu a další úpravy v areálu významně vylepší podmínky nejen pro závodníky mistrovství světa, ale také pro každého, kdo se na Masarykův okruh vydá.

„Práce si vyžádají mírný posun v zahájení sezony, ale od května bude dráha plně v provozu. Závodního programu pro veřejnost se tato změna nijak zásadně nedotkne, pouze motocyklová Jarní cena Brna pro tentokrát chybí,“ vysvětluje Miroslav Bartoš, výkonný ředitel Automotodromu Brno.

Na fanoušky motocyklových závodů kromě MotoGP™ v letošním kalendáři čekají ještě červencové mezinárodní mistrovství Alpe Adria a tradiční Podzimní cena Brna, která nese jméno slavného československého závodníka Bohumila Staši.

Vozy Cavallino Rampante zaburácí v červnu

Automobilové nadšence potěší návrat prestižní série Ferrari Challenge Europe, která na Masarykův okruh zavítá na začátku června a nabídne pestrou přehlídku rychlých vozů z Maranella. Ještě předtím se v květnu uskuteční oblíbený Histo Cup s ikonickými automobily a monoposty z druhé poloviny 20. století, na které si mohou pamatovat i návštěvníci původního Masarykova okruhu.

Dalším lákadlem je zářijová akce s názvem Masaryk Racing Days. Závodní víkend, nabitý nejrůznějšími sériemi od sportovních aut přes cestovní vozy až po formule, je každoročním vrcholem automobilové sezóny. Podzim bude dále patřit německým speciálům v sérii Porsche Sprint Challenge, nebo Epilogu – obnovenému vytrvalostnímu závodu, který uzavře profesionální okruhovou sezónu.

Kalendář závodních akcí Automotodromu Brno

9.–11. 5. Histo Cup – závody historických automobilů

6.–8. 6. Ferrari Challenge Europe

4.–6. 7. Alpe Adria International Motorcycle Championship

18.–20. 7. MotoGP

5.–7. 9. Masaryk Racing Days – závody automobilů

18.–21. 9. Porsche Sprint Challenge

26.–28. 9. Podzimní cena Brna – závody motocyklů

10.–11. 10. Epilog – vytrvalostní závod automobilů

12. 10. Mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu

19. 10. LeBrno – vytrvalostní závod amatérů