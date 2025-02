Peugeot se vrací do boje! Tým Peugeot TotalEnergies vstupuje do své třetí sezóny FIA WEC a hned na úvod ho čeká výzva v podobě maratonu 1812 km Kataru.

Se dvěma vylepšenými vozy 9X8 Evolution 2024 a po intenzivních testech je připraven ukázat svou sílu na trati Losail. Dokáže se prosadit mezi elitou vytrvalostních závodů?

Po úspěšném zakončení sezóny 2024 se tým Peugeot TotalEnergies chystá na nový začátek. Vítězství v osmihodinovém závodě v Bahrajnu a čtvrté místo ve Fuji ukázaly, že tým má správnou dynamiku pro nadcházející sezónu. „Do roku 2025 vstupujeme s odhodláním,“ říká Jean-Marc Finot, Senior VP Stellantis Motorsport. „Sezónu 2024 jsme zakončili skvělým výsledkem – čtvrtým místem ve Fuji a třetím v Bahrajnu, kde tým prokázal vynikající úroveň, a to jak z hlediska strategie, tak i po výkonnostní stránce. Nyní se ale musíme posunout k ještě většímu výkonu.“

V zimní pauze se tým zaměřil na další vylepšení svého vozu Peugeot 9X8. Během dvou testovacích fází se soustředili na spolehlivost a výkonnost vozu. „Dlouhý vytrvalostní test v Le Castellet nám umožnil pracovat na spolehlivosti a potvrdil značný pokrok v této oblasti,“ říká Olivier Jansonnie, technický ředitel Peugeot Sport. „V lednu jsme také absolvovali testovací den v Kataru se dvěma vozy, což pro nás bylo velmi poučné, protože verze Peugeot 9X8 z roku 2024 nebyla v loňském roce pro tuto trať aktualizována. Losail je totiž zcela jedinečný okruh.“

Okruh Losail, známý svými rychlými zatáčkami a plochým profilem, představuje pro tým Peugeot TotalEnergies výzvu i příležitost. „Je třeba najít kompromis v nastavení. Další faktory, které je nutné vzít v úvahu, jsou například velké teplotní rozdíly mezi startem ve 14:00 a cílem kolem půlnoci, což ovlivňuje závodní strategii, výměnu pneumatik atd.," upozorňuje Jansonnie. Loni měl Peugeot 9X8 č. 93 závod pod kontrolou, ale na samém konci přišla chyba, která je připravila o cenné umístění. Letos si tým věří na lepší výsledek. „Letos budeme ze všech sil usilovat o to, aby nám naše výkonnost umožnila konkurovat nejlepším a abychom tak využili příležitosti k boji o stupně vítězů,“ dodává Jansonnie.

K závodu 1812 km Kataru se tým Peugeot TotalEnergies chystá s maximálním odhodláním. „Losail je jedním z okruhů, který nám nejlépe vyhovuje díky velmi hladkému povrchu, dlouhým rychlým zatáčkám a množství rovinek, které nabízejí mnoho příležitostí k předjíždění,“ říká Jean-Eric Vergne (PEUGEOT 9X8 #93). „Tento okruh mám rád a loni se Peugeotu dařilo až do konce závodu. Doufáme, že letos budeme stejně konkurenceschopní.“ Malthe Jakobsen, nováček v týmu Peugeot, také sdílí své nadšení: „Bude to můj první závod s týmem Peugeot TotalEnergies a s mými týmovými kolegy ve voze číslo 94. Mám se od nich hodně co učit.“

Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar, foto: Peugeot

Tým Peugeot TotalEnergies se tedy vydává na závodní dráhu s jasným cílem: bojovat o pódium. S vylepšeným vozem a silným týmem je připravený na náročnou výzvu v Kataru, která zahájí sezónu 2025 FIA WEC. „Máme to štěstí, že můžeme zažít zlatou éru vytrvalostních závodů. Je to velmi vzrušující a motivující pro týmy, ale místa na špičce jsou velmi těžce vybojovaná,“ uzavírá Jansonnie.