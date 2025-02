Valkyrie v ikonické britské závodní zelené! Aston Martin odhalil nové barvy a jezdce pro WEC a IMSA

Aston Martin Valkyrie pro sezonu WEC 2025 dostaly barevný kabát, který je snem všech fanoušků značky. Dva hypervozy s atmosférickými dvanáctiválci bez hybridní pohonné jednotky jsou oblečeny v tradiční britské závodní zelené. „Splněný sen,“ komentoval nový vzhled vozů tým.

Ve voze s „bondovským“ číslem #007 se bude po celou sezónu střídat dvojnásobný vítěz třídy v Le Mans Harry Tincknell s bývalým továrním pilotem McLarenu Tomem Gamblem.

Ian James, závodník a šéf týmu Heart of Racing, vyjádřil velké uznání Harrymu Tincknellovi, když řekl: „Harry Tincknell byl hluboce zapojen do vývojové fáze Valkyrie, takže jsme ho chtěli co nejdříve zapojit do testovacího programu. Už navíc má zkušenosti s hypervozy. Velmi rychle se projevil jako týmový hráč a jeho výsledky v závodech mluví sami za sebe.“

K Tomu Gambovi pak James dodal: „Toma Gambla poté hodnotím velmi dobře, protože v mých očích disponuje přirozeným talentem a zaslouží si dostat šanci v záři reflektorů na nejvyšší úrovni závodů sportovních vozů.“

Aston Martin odhalil své jezdecké složení pro sezónu WEC 2025, když do sesterského vozu #009 přichází dlouholetý tovární pilot Marco Sorensen. Dánský závodník, který má na kontě dva tituly mistra světa ve vytrvalostním mistrovství v kategorii LMGTE – PRO s vozy Vantage GTE, bude mít parťáka v osvědčeném španělském jezdci Alexi Riberasovi. Sorensen se stal mistrem kategorie LMGTE – AM v sezoně 2022 a nyní dostává šanci závodit v nejvyšší třídě WEC. „Marco patří k nejzkušenějším a nejúspěšnějším jezdcům Astonu Martin v jeho celé historii. Už dlouho čekal na to, až dostane šanci v nejvyšší třídě,“ pochválil Dána Ian James, šéf týmu Heart of Racing.

Video: 10 Minutes of Aston Martin Valkyrie In-Car Audio and Track Action | Marshall Pruett

Dále James ocenil Riberase: „Alex Riberas se v posledních letech skvěle osvědčil ve třídě GTD Pro v zámořské sérii IMSA, je uznávaným vítězem závodů v USA i ve WEC, kde v našich barvách minulý rok exceloval. Je pevnou součástí Heart of Racing a zaslouží si svoji sedačku.“

Aston Martin odhalil detaily svého programu pro americký šampionát IMSA WeatherTech SportsCar Championship, kam nasadí svůj hypervůz Valkyrie. Vozy debutují v březnu ve slavném dvanáctihodinovém závodě na Sebringu, přičemž Aston Martin vynechá úvodní závod v Daytoně. V rámci IMSA však bude Valkyrie reprezentovat modré barvy, které jsou charakteristické pro tým Heart of Racing, nikoliv tradiční britskou závodní zelenou.

Posádku historicky prvního vozu Le Mans Hypercar, který se objeví ve třídě GTP série IMSA, tvoří šampion třídy GTD z roku 2022 Roman De Angelis a zkušený pilot Astonu Ross Gunn.

Jezdecké složení pro WEC a IMSA se během roku vzájemně prolínají podle požadavků jednotlivých závodů. Ross Gunn se přesune z IMSA do WEC pro závody v Kataru, Le Mans a Bahrajnu, kde se připojí k posádce vozu #007. Roman De Angelis, šampion třídy GTD, bude mít obdobný program, přičemž se přidá k posádce Valkyrie #009. Očekává se, že někteří piloti z WEC se také přesunou do USA, kde se zúčastní vytrvalostních podniků IMSA, včetně závodů v Sebringu, Watkins Glen, Indianapolis a Petit Le Mans na Road Atlanta.

Aston Martin Valkyrie měl původně závodit jako jeden z hypervozů v nové éře sportovních vozů, vedle Toyoty a Glickenhause, ale celý projekt málem skončil kvůli investicím Lawrence Strolla do automobilky, které přeorientovaly úsilí na projekt formule 1. Nakonec, díky designu britského supersportu od Adriana Neweyho, vznikl Aston Martin Valkyrie, který splňuje pravidla Le Mans Hypercar. Tento vůz má ambice uspět nejen v mistrovství světa a na Le Mans, ale také v americkém šampionátu IMSA. Tovární závodní program má dokonce své druhé sídlo v Phoenixu, kde Heart of Racing připravuje Valkyrie pro závody v USA.

Aston Martin Valkyrie se poprvé veřejně představil na testech IMSA v Daytoně koncem loňského roku, kde se ukázal na trati po boku prototypů LMDh v nejvyšší třídě IMSA GTP. Tyto testy byly pro britskou automobilku zásadní, protože na jejich základě IMSA určuje přesné nastavení Balance of Performance pro závody sezóny IMSA WSC. I když testování v Daytoně bylo již pozdní fází intenzivního programu, Valkyrie absolvoval řadu dalších důležitých testů na různých tratích, včetně Donington Parku, Silverstonu, Vallelungy, Jerezu, Bahrajnu, Kataru, Road Atlanta a Sebringu. V rámci testovacího programu již najezdil více než 15 000 kilometrů a prošel testy pneumatik Michelin pro WEC, přičemž testy probíhaly se dvěma různými šasi.

Video: NEW 2025 Aston Martin Valkyrie LMH Testing at Daytona | Lanky Turtle

James vyjádřil spokojenost s dosavadním pokrokem projektu, přičemž uvedl: „Samozřejmě že to vždy může být o něco lepší, ale celkově jsem šťastný z našeho progresu a ze spolehlivosti, kterou jsme zatím ukázali. S fungováním celého projektu od designování, výroby komponentů až po závodní tým samotný zatím nemohu být spokojenější."

Pohonnou jednotkou Valkyrie je atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,5 litru od Cosworthu, který v základní verzi pro silniční provoz nabízí více než 1000 koní. Pro závodní účely byl však upraven tak, aby odpovídal maximálnímu povolenému výkonu pro hypervozy, tedy 500 kW (680 koní). „Snížení výkonu znamená méně paliva v nádrži, díky tomu nepřekročíme maximální povolené množství energie na stint, což je velmi důležité. Motor využíváme na nižší výkonnostní úrovni, protože z něj potřebujeme méně síly. Zároveň se nám ale podaří dosáhnout vyšší efektivity ve využití paliva. Abych mohl využívat dvanáctiválec o objemu 6.5 litru v rámci stanovených pravidel, nebylo možné přidat k němu ještě hybridní systém," vysvětlil Adam Carter.

Dvanáctiválcový motor Valkyrie, který bude pravděpodobně známý pro svůj ikonický zvuk, musel být uměle ztlumen kvůli obavám z překročení hlukových limitů. Jak si nový Aston Martin povede ve své debutové sezoně proti světové konkurenci, to ukážou předsezonní testy WEC, které proběhnou v Kataru 21. a 22. února. Poté, 28. února, čeká Valkyrii debutový závod na MS. V rámci IMSA se poprvé představí na Sebringu 15. března.

Všechny závody WEC, včetně ikonických 24 hodin Le Mans, budou vysílány na Eurosportu, zatímco kompletní sezonu IMSA si mohou fanoušci užít živě na oficiálním YouTube kanálu amerického seriálu.