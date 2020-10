Prodeje nových aut nadále klesají, roste zájem o jejich předplatné

Srpnová data o prodejích aut v Evropě zaznamenala dle organizace ACEA, sdružující automobilové výrobce meziroční propad o 18,9 procent. Po relativně optimistickém červenci tak přišlo prudké ochlazení zájmu. Na vině je především nejistý ekonomický výhled a obavy z druhé vlny koronaviru. Lidé nechtějí utrácet úspory ani se kvůli novému autu upisovat k dlouhodobým splátkám. Čím dál větší pozornost se obrací na alternativní služby jako je car sharing či flexibilní pronájem.

„Naši zákazníci v této době oceňují především možnost auto kdykoliv vrátit, aniž by jim hrozila jakákoliv sankce. Nemusejí sahat hluboko do rodinných úspor nebo se zadlužovat na několik let dopředu,“ vysvětluje Adam Szabó ze společnosti Driveto, která poskytuje flexibilní pronájem. Společnost Driveto prakticky od začátku koronavirové krize hlásí prudký nárůst klientů a v současné době mají pronajatých zhruba 1100 osobních vozů.

O prudce narůstajícím zájmu svědčí i fakt, že se na nabídku předplatného orientuje čím dál více automobilek. Jen v posledních několika týdnech se v Německu s nabídkou předplatného pochlubil Volkswagen a po pilotním programu také Porsche. Konkrétní značky tak nyní v Německu nabízí 7 firem, dalších 14 širší spektrum vozů od různých značek. Mezi ty velké patří i autopůjčovna Sixt či Všeobecný německý autoklub ADAC.

V rámci aktuálního výzkumu německého institutu Center Automotive Research (CAR) uvedlo 21 procent z 1163 účastníků, že by se při porovnání podmínek vlastnictví a pronájmu konkrétního model od značky BMW rozhodlo pro pronájem vozu. Zatímco si leasing či pořízení na úvěr ponechávají na německém trhu stabilní podíl, procento klientů s předplatným se každý měsíc zvyšuje, a to na úkor koupě v hotovosti. Oblibu předplatného potvrzuje i samotná praxe: Podle průzkumu největšího poskytovatele flexibilního pronájmu v Německu Fleetpool mezi svými zákazníky je více jak 90 procent z nich se službou spokojeno a chce v pronájmu pokračovat i po vypršení platnosti aktuální smlouvy.

„Doba se zásadně mění, stejně tak i potřeby zákazníků. Zejména letošní rok 2020 ukázal, jak důležitá je flexibilita a možnost se dlouhodobě nevázat. Trh začíná preferovat fixní měsíční sazbu, která pokrývá všechny náklady kromě paliva,“ říká Adam Szabó ze společnosti Driveto, podle kterého se ale německý a český trh zatím liší. „Naši zákazníci preferují spíše vozy střední a vyšší střední třídy, nejčastěji ve variantě kombi, zatímco Němci nejčastěji volí menší modely,“ dodává Szabó.

Zdroj: PR MOLLO