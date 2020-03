Europoslanec: Neřešte teď snížení CO2, tuhle kombinaci automobilový průmysl nepřežije!

„Žádáme Evropskou komisi, aby v letošním roce s ohledem na krizi způsobenou epidemií koronaviru, neuplatňovala žádné sankce vůči automobilkám, a aby v průběhu druhého pololetí pečlivě vyhodnotila dopady této krize,“ žádá o přehodnocení dosavadních postupů předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Komise by podle něho měla zvážit další postup, pokud jde o zpřísňování ekologických limitů v příštích letech: „KDU-ČSL tím nerezignuje na ochranu životního prostředí, v této době ale považujeme za zásadní stabilizovat evropský automobilový průmysl a dát mu jistotu i do budoucna.“

„S kolegy z různých frakcí proto chceme doporučit Komisi, aby v současné době pozdržela legislativu týkající se předně snižování CO2. Opak by totiž měl zásadní vliv na zaměstnanost a konkurenceschopnost a přesun veškeré výroby do Indie a Číny za daleko horších podmínek,“ poskytuje další detaily k žádosti europoslanec Tomáš Zdechovský. Téma plánuje případně otevřít i ve výboru pro zaměstnanost (EMPL), kde je místopředsedou: „Je pro mě naprosto klíčové co nejdříve nastartovat ekonomiku, zajistit lidem práci a stabilizovat celou společnost.“



Nejde čelit dopadům pandemie a sankcím zároveň

„V této nelehké době musíme maximálně pomoci udržet automobilový průmysl. Nejde čelit dopadům pandemie a zároveň investovat, aby se splnila všechna velmi přísná emisní opatření,“ shrnuje Jurečka, který se téma bude snažit prosadit také na nejbližším jednání Hospodářského a Evropského výboru Poslanecké sněmovny. Ty by měly vyzvat českou vládu k okamžitému jednání s Evropskou komisí.

Registrace osobních automobilů v EU spadly už za leden a únor o 7,4 %. V březnu a dubnu se předpokládá, že z důvodů opatření kvůli COVID-19 nastane propad o 60 – 90 %. Například v Číně to bylo v únoru o 79 %. Bez jakékoliv pomoci ze strany EU nebude mít možnost sektor se ozdravit a přežít následující dva krizové roky.