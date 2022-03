Konec závislosti na Rusku? EU plánuje vsadit na vodík

Komise na adresu nového programu nazvaného REPowerEU uvedla, že závislost EU na Rusku, zejména v kontextu invaze na Ukrajinu, by mohla urychlit plány na větší prosazování vodíku a urychlené využívání této technologie v co nejširším měřítku. K realizaci by mohlo dojít mnohem dříve než v roce 2030, uvedla Komise.

Klíčovým aspektem těchto plánů je výroba a dovoz většího objemu obnovitelného vodíku při současném ukončování spotřeby fosilních paliv napříč odvětvími.

Tento vodíkový akcelerátor se podle Hydrogen Europe musí zaměřit na několik klíčových pilířů na podporu ekonomiky.

Snížit emise a podpořit evropský průmysl

Nahrazování by se mělo týkat zastaralých technologií s cílem snižovat emise a podporovat evropská průmyslová řešení. Hydrogen Europe uvádí, že v EU sídlí šest z deseti největších výrobců elektrolyzérů na světě, a nastal tedy čas, aby se průkopníkům čisté energie dostalo odpovídající podpory.

Změny se budou týkat aktiv v odvětví zemního plynu a budování vodíkové infrastruktury včetně skladování, terminálů a zařízení potřebných k zajištění dovozu.

Hydrogen Europe uvádí, že musí vzniknout srozumitelná a progresivní strategie. Ta musí identifikovat, která plynová vedení je nutno zpřístupnit k přepracování a změně účelu pro přepravu čistého vodíku.

Soukromé firmy to samy nepokryjí

Další oblastí, na kterou je nutné se zaměřit, jsou reinvestice v rámci systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního a Inovačního fondu, jakož i využívání smluv o rozdílu v emisích uhlíku a státní podpory. Vodíkový akcelerátor si vyžádá enormní prostředky, které soukromý sektor nemůže sám pokrýt.

„Musíme se zbavit závislosti na ruské ropě, uhlí a plynu. Jednoduše se nemůžeme spoléhat na dodavatele, který nám nepokrytě vyhrožuje. Musíme ihned začít jednat, abychom zmírnili dopady rostoucích cen energií, diverzifikovali dodávky plynu ještě před příští zimou a urychlili přechod na čisté energie,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Čím rychleji přejdeme na obnovitelné zdroje a vodík v kombinaci s vyšší energetickou účinností, tím rychleji budeme skutečně nezávislí a budeme mít vlastní energetický systém pod kontrolou. Tento týden ve Versailles projednám návrhy Komise s evropskými leadery a poté se svým týmem rychle přikročíme k jejich uvedení do praxe,“ dodala von der Leyenová.

Toyota přepracovala Mirai, nová generace má mít dojezd 650 km, atraktivní vzhled a produkuje jen čistou vodu | foto: Toyota

Na vodík vsadila i Toyota

Na vodík vsadily už také mnohé automobilky. Jednou z nich je například Toyota, která už na trhu nabízí první sériově vyráběné osobní auto na vodík, Toyotu Mirai. Nedávno představila vodíkový kamion nebo nákladní auto zvané Project Portal Alpha, které od spuštění provozu v dubnu 2017 ujelo už několik desítek tisíc kilometrů a s výjimkou vodní páry neprodukovalo žádné emise.

Kromě Mirai a kamiónů postavila Toyota například také vodíkovou loď. Nedávno také založila investiční fond Toyota Ventures Climate Fund na podporu inovativních nápadů zaměřených na boj s globálním oteplováním.