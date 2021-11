FlixBus se připravuje na radikální změnu v autobusové přepravě

Po vyvinutí této technologie plánuje společnost FlixMobility od roku 2024 v Evropě testovat a postupně uvádět do provozu autobusy poháněné palivovými články a stanovit tak nové standardy v dálkové dopravě. Jako přidružený partner se na projektu podílí klimatická nevládní organizace atmosfair, v budoucnu se k němu připojí také významný evropský výrobce autobusů

André Schwämmlein, zakladatel a generální ředitel společnosti FlixMobility k projektu uvádí: "Jsme hrdí na to, že se společně s firmami Freudenberg a ZF podílíme na projektu HyFleet, jehož cílem je do roku 2024 vyvinout první dálkový autobus poháněný palivovými články v Evropě. Technologie pohonu palivovými články je součástí zelené revoluce v mobilitě a dává výrobcům autobusů šanci podílet se na udržitelné mobilitě. Tímto projektem pokračujeme v naší cestě za udržitelnou a cenově dostupnou mobilitou pro miliony lidí. Pracujeme plně v souladu s cíly EU a Německa dosáhnout uhlíkové neutrality, jsme připraveni přiložit ruku k dílu. S radostí sledujeme, že německá vláda uznává nutnost urychlit dekarbonizaci dopravního sektoru a je připravena podpořit hromadnou dopravu na této cestě."

FlixBus se připravuje na vodíkový pohon dálkových autobusů | foto: FlixBus CZ s.r.o.

Díky modernímu vozovému parku a vysoké kapacitě jsou dálkové autobusy společnosti FlixMobility již dnes jedním z nejekologičtějších dopravních prostředků. Zákazníci mohou kompenzovat svoje emise CO2 již při nákupu jízdenky. Společnost FlixMobility je lídrem v inovacích, v červenci 2021 úspěšně uvedla na trh autobusy poháněné bioplynem, E-busy a dálkový autobus vybavený solárními panely. Nyní chce společnost posunout udržitelnou mobilitu ještě o krok dál.

Vítejte v budoucnosti: FlixBus se zaměřuje na technologii pohonu palivovými články

Pokud cestující přesedlají z osobních automobilů na dálkové autobusy, každá cesta dálkovým autobusem na vzdálenost 400 km ušetří v průměru 6,6 kg emisí CO2 na cestujícího. Praktické řešení pro zcela uhlíkově neutrální provoz flotil dálkových autobusů v pravidelném provozu však stále chybí. To je důvod, proč společnosti FlixMobility, Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems a ZF Friedrichshafen AG společně vyvíjejí revoluční řešení mobility.

Ve skutečnosti vede jeden cestující k emisím 26 gramů oxidu uhličitého na ujetý kilometr. Při cestě z Mnichova do Berlína by to činilo přibližně 15,6 kg CO2. Ve srovnání s letem, který na stejné cestě způsobí zhruba 143 kg ekvivalentu CO2, je to velmi malé množství. Společnost FlixMobility počítá, že daleko více emisí ušetří plánované autobusy s palivovými články poháněné zeleným vodíkem, což povede k 0 g emisím CO2.

Zatímco na vnitroměstských linkách autobusy na vodíkový pohon již jezdí, řešení pro dálkové autobusy stále chybí, a to především vzhledem k mimořádné náročnosti provozu dálkových autobusů: Autobusy FlixBus ročně ujedou přibližně 200 000 km, přičemž denně je to i více než 1 000 km, obvykle jen s krátkými zastávkami. V závislosti na počtu řidičů zapojených do cesty si autobus musí ze zákona udělat přestávku po 4,5 hodinách jízdy, které dosáhne zhruba po 450 km. Z tohoto důvodu by každá alternativa autobusu s dieselovým motorem měla být schopna ujet minimálně 500 km před doplněním paliva. Vodík nabízí velké možnosti, protože bude schopen dosáhnout požadovaného dojezdu nebo dokonce více a doba tankování bude stejně krátká jako u autobusů na naftu. Dieselové autobusy ve vozovém parku společnosti FlixBus tak mohou být v budoucnu nahrazeny autobusy s palivovými články.

V první fázi projektu HyFleet financovaného německým Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury vyvíjí společnost Freudenberg systém palivových článků s dlouhým dojezdem, který bude testován přímo v demonstračním autobusu.

"Potřebujeme řešení pro dlouhé vzdálenosti," řekl Claus Möhlenkamp, generální ředitel společnosti Freudenberg Sealing Technologies. "S naším systémem palivových článků takové řešení máme. Společně s našimi partnery, ZF Friedrichshafen AG a FlixBus, nyní vyvíjíme vědecký základ pro rychlou industrializaci a rozšíření technologie."