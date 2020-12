Toyota nasadí futuristický bus ve sci-fi městě Woven City

Systém řízení provozu vozidel e-Palette se skládá ze systému pro připojení autonomních aut a lidí. Toyota chce nabízet přepravu tam, kde je zrovna potřeba. Výsledkem má být zkrácení čekacích dob v dopravě a zvýšení bezpečnosti a pohodlí cestování.

V rámci systému je možné vysílat e-Palette v případě potřeby a v potřebném množství. Provozní plány lze flexibilně měnit, přičemž vozidla se automaticky odesílají a vracejí podle potřeb v reálném čase.

Autonomní elektrickáToyota e-Palette už funguje v dopravě | foto: Toyota

Detekují abnormality aut a vrací je do depa

Když jsou do služby přidána další vozidla, jsou intervaly upraveny tak, aby byl zajištěn jejich rovnoměrný rozestup. Automaticky jsou také detekovány abnormality vozidla, a pokud k nim dojde, vozidla jsou automaticky vrácena do depa a místo nich vyjedou náhradní, aby byla zajištěna stabilita provozu. V případě nouze lze vozidla zastavit nebo znovu vrátit do provozu. Součástí systému je tzv. vizuální správa, která umožňuje jedné osobě spravovat několik vozidel, což umožňuje nižší počet pracovníků obsluhy.

Toyota už není jen automobilka

Prezident Toyoty Akio Toyoda oznámil v roce 2018 na veletrhu CES záměr přeměnit společnost Toyota na poskytovatele mobility. Symbolem této přeměny je právě autonomní elektromobil e-Palette s automatizovanými jízdními funkcemi, který měl svůj debut na loňském autosalonu v Tokiu.

Poprvé měl být nasazen v autobusové dopravě pro sportovce a související personál v olympijských a paralympijských vesnicích na OH v Tokiu 2020. Hry ale nakonec byly kvůli koronaviru odloženy na příští rok.

Woven City je prototypem města pro testování a vývoj technologií, jako je automatizovaná jízda, mobilita jako služba, osobní mobilita, robotika, inteligentní domy a umělá inteligence. Provoz e-Palette v tomto reálném prostředí, kde žijí lidé, poskytne řadu poznatků, díky nimž bude možné platformu komerčně nasadit.