Pětina Čechů má snít o elektromobilech. Průzkum ukázal, proč je nekupují

Motivem pro koupi elektromobilu či hybridu by pro dotázané byla především snaha ulehčit životnímu prostředí. Realita je však jiná: podle aktuálních statistik tvoří automobily na elektrický či hybridní pohon necelá dvě procenta registrací nových vozidel.

Anketa V případě neomezeného rozpočtu si elektromobil nebo hybrid KOUPÍM 14 %

NEKOUPÍM 86 %

NEVÍM 0 % Hlasovalo 7 čtenářů. Výsledky

Připravenost českých zákazníků nakupovat elektromobily ověřila společnost ESSOX ve výzkumu agentury IPSOS. Mezi nejčastější bariéry rychlejšího rozšíření vozů s alternativním pohonem patří podle dotázaných respondentů vysoká pořizovací cena, nedostatečná síť dobíjecích stanic a omezený dojezd.

Za tři čtvrtletí letošního roku se prodalo v ČR 1 732 elektromobilů. „Budoucnost patří využití obnovitelných zdrojů energie. Automobilkám se postupně daří přesvědčovat spotřebitele, že koupě elektromobilu má ekologický i ekonomický smysl. Dostupné financováníi může tato čísla ještě podpořit, je ale také potřeba zaměřit se na rozvoj potřebné infrastruktury,“ uvádí Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX.

Škoda | foto: Škoda Auto

Problém s autem z druhé ruky

Dle výsledků průzkumu by respondenti s koupí použitého elektromobilu váhali. Spíše nebo zcela určitě by koupi ojetého elektromobilu odmítlo 73 procent dotázaných respondentů. I to může být pro zákazníky důvod, proč si nepořídit vůz na elektrický pohon - jeho cena může klesat rychleji než u ojetých vozidel se spalovacím motorem.

Zajímá nás váš názor, proto budeme rádi za váš hlas v anketě, abychom si mohli tvrzení společnosti ESSOX ověřit.