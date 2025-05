Toyota ProAce Verso Family L2 – praktický univerzál, který odveze na co si vzpomenete

Úvod a ceny

Toyota ProAce Verso není novým modelem, ale díky modernizaci v roce 2024 zůstává v nabídce atraktivní alternativou ke konkurenčním velkoprostorovým vozům. Základ vozu sdílí s Citroënem Jumpy (dříve SpaceTourer) a Peugeotem Traveller. Facelift přinesl přepracovanou přední část, LED světlomety, modernější infotainment a inovovaný dieselový motor 2.0 D-4D o výkonu 132 kW.

Toyota ProAce Verso startuje v provedení Kombi L1 na částce 716 tisíc. Dostanete dvoulitrový diesel s manuální převodovkou. Budete-li chtít automat, budete muset sáhnout po verzi Business, která stojí 855 tisíc. Námi testovaná verze L2 Family přijde se silnějším dieselem s automatem na 995 tisíc, což je krásná cenovka. Uvedené ceny jsou bez DPH. Námi testovaný exemplář tedy stojí lehce přes 1,2 milionu Kč vč. DPH.

Exteriér

Facelift je poznatelný především zepředu – nová maska chladiče, štíhlejší světla a výraznější nárazník dodávají vozu modernější a uhlazenější výraz. LED přední světlomety jsou již standardem. Karoserie zůstává strohá, bez zbytečných kudrlinek – typicky užitkový základ byl decentně vylepšen pro každodenní rodinné nasazení. Díky délce 5,3 metru sice nejedná zrovna o kompaktní auto, ale díky vyššímu posedu, dobrému výhledu z vozu a parkovací kameře se s ním ve městě parkuje překvapivě snadno.

Rozměry: 5309/1920/1890/3275 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1849 – 2210 kg

Interiér

Posed je voze je typicky dodávkovský. Sedí se vysoko, chybí mi madla na A sloupku, volant je daleko a pedály příliš blízko. Pozice za volantem tedy není úplně ideální, ale zvyknout se dá. Na druhou stranu se sedadlům nedá upřít, že jsou poměrně pohodlná a líbí se mi i loketní opěrka. Levou ruku si člověk odkládá na vršek dveřní výplně, což není ideální, protože je z tvrdého plastu, díky čemuž máte po dlouhé cestě pořádně otlačenou ruku.

Ovládání je velice jednoduché a intuitivní. Je zde nový volič převodovky. Infotainment je nový a funguje perfektně – je přehledný, rychlý, má akorát velikost a nechybí ani bezdrátové Car Play. Vypnutí otravných asistentů je otázka pár kliknutí – ostatní modely od Toyoty by si z tohoto infotainmentu od Stellantisu mohly brát příklad.

Prostornost je královská jak vpředu, tak uprostřed a stejně tak vzadu. Tři řady sedadel jsou polohovatelné a je velice snadné druhou či třetí řadu vyndat – vpravo je vždy jedno samostatné sedadlo, které hravě odnesete sami. Levá „dvojčást“ je už o něco těžší a je lepší ji vyndavat ve dvou lidech. Nechybí ani mnoho odkládacích prostorů a nabíjecích USB-C portů. Další veliké plus je, že jakmile vyndáte poslední řadu sedadel, tak vznikne prostor o délce cca 185 cm, takže stačí do auta hodit matraci a máte luxusní ložnici, přičemž v autě stále může jet 5 pasažérů.

4 fotografií

Jízda

Podvozek je naladěn komfortně, na dálnici působí stabilně a při běžné jízdě filtruje nerovnosti na jedničku, čemuž také pomáhá vyšší profil pneumatik. Karoserie se při svižnější jízdě naklání, ale to se u auta této velikosti dá očekávat. Řízení je dost přeposilované, což je škoda. Nový volant jinak padne hezky do rukou a líbí se mi i intuitivní ovládání tempomatu. Při jízdě oceníte velmi dobré odhlučnění kabiny a to i při rychlostech kolem 140 – 160 km/h. Dobrou spolupráci odvádí také motorem a automat. Na sportování to není, ale výkon či točivý moment zde nechybí. Malou výtku mám však k světlometům, které by mohly svítit lépe.

Motor a spotřeba

Pod kapotou se nachází čtyřválcový turbodiesel o objemu 2,0 litru, který ve faceliftované verzi nabízí 132 kW (180 k) a 400 Nm. Dynamika je velmi slušná, zejména při jízdě s prázdným autem. Kultivovanost není vůbec špatná, hrubší chod se projeví až ve vyšších otáčkách, ale jakmile po něm nechcete maximum, je kultivovanost úplně v pohodě. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne za 9,1 sekundy, maximální rychlost je 185 km/h. Potěší veliká palivová nádrž, která pojme 69 litrů, díky čemuž hravě zvládne na jednu nádrž přes 800 km.

Spotřeba při klidné jízdě:

Město: 8 – 9 litrů /100 km

Kombinovaná: 8,3 l

Dálnice: 9 l

Okresky: 7 – 8 l

Závěr

Toyota ProAce Verso je poctivý a univerzální společník, se kterým bych se nebál jet na roadtrip napříč Evropou. Proti konkurentům si na nic nehraje a nestojí majlant. Dá se s ním pohodlně jezdit komfortně každý den, odveze hravě 8 lidí a lusknutím prstu je z něj stěhovák či pojízdná ložnice. Proti předchozí verzi je zde nový infotainment, který je konečně důstojným řešením odpovídající dnešní době. Co se dynamiky, odhlučnění a spotřeby týče, tak také nemám žádné výhrady. Nějaké vady na kráse? Snad jen ta slabší světla a přeposilované řízení, jinak ovšem bez výhrad. Za tyto peníze jde opravdu o pořádný kus auta, který bych sám doma uvítal. Nikdy bych nečekal, jak moc se mi dieselová „škatule“ zalíbí. Toyota ProAce Verso L2 Family si odváží krásných 9,5/10 bodů.

Plusy

Všestrannost

Jízdní komfort

Infotainment

Komfortní sedadla

Prostornost

Snadná manipulace se sedadly

Výhled ven

Solidní dynamika i spotřeba

Skvělý poměr cena/výkon

Minusy

Přeposilované řízení

Tvrdší plasty v interiéru

Světla by mohla svítit více