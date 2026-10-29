Škoda Elroq RS – vrcholné provedení, které překvapí hned několika věcmi

Do dnešní recenze dorazila Škoda Elroq v nejvyšším provedení RS. Oproti základní verzi Essence 50, kterou jsme testovali dříve, nabízí nejen výrazně vyšší výkon, ale také pohon všech kol, větší baterii, sportovnější vzhled a bohatší výbavu. Na papíře jde o velmi rychlé elektrické SUV, které slibuje kombinaci každodenní použitelnosti a sportovních jízdních vlastností. Dokáže ale nabídnout také zábavu za volantem?
Úvod a ceny
Proč jméno Elroq? Mělo jít o elektrický Karoq, a tak spojením názvů těchto dvou modelů vznikl Elroq. Přestože jde o středně velké SUV, technicky vychází z elektrické platformy MEB, kterou známe například z většího Enyaqu. Zatímco základní Elroq cílí především na rozumnou cenu a každodenní provoz, RS se snaží spojit praktičnost rodinného SUV s dynamikou sportovního auta. Tomu odpovídá i cena.
Podle aktuální české nabídky začíná Elroq RS na 1 269 000 Kč včetně DPH. Konkrétní cena testovaného vozu činila 1 389 600 Kč (příplatek za barvu, 21 palcová kola, tepelné čerpadlo, Maxx paket, přenosnou nabíječku a Color Concept.
Exteriér
Elroq přináší svěží design ve stylu Modern Solid, který se od běžných škodovek odlišuje především přední částí s úzkými světly a výraznou maskou Tech-Deck Face. Ve verzi RS navíc dostává sportovnější detaily, černě lakované prvky a velká kola, díky nimž působí podstatně agresivněji než obyčejné provedení.
Testovaný kus v odstínu Mamba Green je nepřehlédnutelný. A to doslova. Auto v této barvě vypadá opravdu skvěle a v kombinaci s obřími koly má pořádnou dávku vizuálního šmrncu. Jenže právě zde se dostáváme k prvnímu osobnímu problému. Jedovatě zelená karoserie na mě byla už trochu moc. V kolonách na mě lidé civěli a přiznám se, že mi taková pozornost nebyla příjemná. Pokud se ale chcete odlišit a chcete, aby si vaše auto každý všiml, budete z této kombinace nadšení. Velká kola vypadají parádně, ale člověk by mohl očekávat, že budou výrazně ubírat na pohodlí. Jenže realita je překvapivě jiná. Elroq RS je i na svých obřích kolech mimořádně komfortní a v tomto směru mě příjemně překvapil. K tomu se ale ještě dostaneme v kapitole o jízdě.
Rozměry: 4488 mm / 1884 mm / 1608 mm / 2765 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 2226 kg
Interiér
Uvnitř je na první pohled patrné, že nejde o základní Elroq Essence 50. Sportovnější provedení RS přidává vlastní designové prvky a hodnotněji působící atmosféru. Velkým plusem jsou především sedadla, která jsou opravdu velmi pohodlná. Při delších cestách oceníte také dobré odhlučnění a celkově příjemné prostředí kabiny.
Samotná koncepce interiéru zůstává známá. Ovládání je poměrně intuitivní, nechybí velký centrální infotainment ani digitální přístrojový štít. Pochvalu si zaslouží i 360° parkovací kamera, která má slušné rozlišení.
Škoda naštěstí stále nabízí klasická tlačítka na volantu, takže alespoň základní funkce nemusíte složitě hledat v dotykových nabídkách. Infotainment je dostatečně rychlý a nechybí ani konektivita s chytrým telefonem.
Prostoru je v kabině dostatek a Elroq zůstává praktickým autem pro každodenní život. Cestující na zadních sedadlech mají slušnou rezervu před koleny i nad hlavou a díky elektrické platformě není potřeba dělat velké kompromisy v uspořádání interiéru.
Zavazadlový prostor má objem 470 litrů, což je na kompaktní SUV slušná hodnota. Praktický tvar kufru a velké víko usnadňují nakládání, nechybějí ani užitečné detaily, které oceníte při každodenním používání (kabely uskladněné pod podlahou či v zadním platu). Jeho skutečné limity jsem si ověřil na vlastní kůži.
S Elroqem jsme vyrazili na víkend s několikaměsíčním miminkem, takže jsme s sebou vezli velký kočárek a další potřebné věci. Nakonec jsme se do kufru vešli, a to dokonce bez nutnosti vyndat zadní plato. Bylo to ale opravdu těsné. Pro víkendový výlet tedy zavazadlový prostor posloužil, ovšem na týdenní dovolenou by to nebylo.
Jízda
Tady se dostáváme k největšímu překvapení celého testu. Elroq RS je totiž podstatně komfortnější, než by člověk od sportovně laděného elektrického SUV na obrovských kolech čekal. Cestuje se s ním dokonce příjemněji než s novým Superbem nebo s Kodiaqem (dokud vám nedojde „šťáva“).
Podvozek dokáže velmi dobře filtrovat nerovnosti a posádku zbytečně neobtěžuje boucháním od podvozku či natřásáním. Přitom nepůsobí rozbředle ani nejistě. Právě naopak – auto se umí opřít do zatáčky, drží stopu a ani při opravdu svižné jízdě nepůsobí těžkopádně tak, jak byste od více než dvoutunového SUV mohli očekávat.
Elektrická platforma zde hraje zásadní roli. Vysoká hmotnost elektromobilů klade na podvozek velké nároky. Pokud by konstruktéři jeho naladění podcenili, auto by při rychlé jízdě mohlo být nepříjemné a potenciálně nebezpečné na limitu. U Elroqu (platí i pro Enyaq) je ale vidět, že Škoda v této oblasti udělala výrazný krok kupředu. Vůz působí jistě, předvídatelně a velmi dobře maskuje svou hmotnost. Na okresce dokáže jet opravdu rychle, a to bez toho, abyste měli velké zkušenosti.
Jenže právě zde se objevuje jeden zásadní paradox. Elroq RS je tak schopný a snadno ovladatelný, že máte pocit, jako byste si rychlou jízdu vlastně ani nemuseli zasloužit. Auto vás netrestá za chyby, neklade velké nároky na řidičské schopnosti a i méně zkušený člověk s ním dokáže jet po okresce velmi svižným tempem. To je z pohledu bezpečnosti a rychlosti skvělé. Z pohledu řidičské zábavy už o něco méně. Největším neduhem jsou při rychlé jízdě ale brzdy, které začnou poměrně brzy vadnout.
Když se mi podaří projet zatáčkovitou silnici rychle v autě, které vyžaduje přesnost, správné načasování a zkrátka dostatek „skillu“, mám z toho dobrý pocit. U Elroqu RS to je jiné. Všechno jde až příliš snadno, auto působí poněkud sterilně a řidiči nedává tolik emocí. Na stejné okresce bych se osobně mnohem více bavil třeba v Octavii RS. Nutno však podotknout, že v tom není Elroq RS sám, většina elektromobilů působí tímto dojmem (neplatí to například pro Hyundai Ioniq 5N apod.).
Motor
Elroq RS využívá dva elektromotory, které společně poskytují maximální systémový výkon 250 kW, tedy přibližně 340 koní. Točivý moment dosahuje 545 Nm a díky pohonu všech kol se výkon velmi dobře přenáší na vozovku. Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere 5,4 sekundy a maximální rychlost činí 180 km/h. Dynamika je opravdu přesvědčivá. Když je baterie dostatečně nabitá, Elroq RS umí zrychlovat velmi razantně a pružnost elektromotorů se hodí nejen při rozjezdech, ale také při předjíždění.
Samotná baterie má hrubou kapacitu 84 kWh a využitelnou kapacitu 77 kWh. Škoda uvádí kombinovanou spotřebu přibližně 16 kWh/100 km a dojezd až 554 kilometrů podle WLTP. A jak je to se spotřebou a reálným dojezdem? S vozem jsem na jedno nabití ujel 341 kilometrů a na displeji stále zbývala 4 % baterie, což odpovídalo přibližně dalším 17 kilometrům. Průměrná spotřeba činila 20,4 kWh/100 km. Test probíhal při venkovních teplotách mezi 7 a 17 stupni a zahrnoval kombinaci města, okresních silnic a přibližně 30 kilometrů dálnice, kde jsem jel rychlostí 130 km/h. Důležité je dodat, že jsem většinu času jezdil úsporně a klidně. Ostřejším tempem jsem jel cca 20 km. Papírový dojezd je tedy potřeba brát s rezervou. Pokud bych se vyloženě hlídal, jezdil pomalu a držel se především města a okresních silnic, myslím si, že by se v těchto podzimních teplotách dalo dostat na přibližně 400 kilometrů na jedno nabití. Jakmile ale přidáte dálniční tempo, svižnější jízdu nebo klesnou venkovní teploty, dojezd půjde dolů.
Závěr
Škoda Elroq RS je auto, které mě v mnoha ohledech opravdu přesvědčilo. Vypadá skvěle, nabízí dostatek prostoru, výborná sedadla, dobré odhlučnění a především podvozek, který dokáže spojit vysoký komfort s velmi jistými jízdními vlastnostmi. Překvapilo mě, jak pohodlně se s ním cestuje i na obrovských kolech, a zároveň jak rychle dokáže projet zatáčkovitou okresku. Nějaké vady na kráse to má, ale nic zásadního. Vyloženě sportovním elektromobilem se ovšem nazvat nedá, od toho je tu Ioniq 5N. Neberu to ale jako minus, jen s tím musíte počítat a nemyslet si, že si s tím budete užívat nějaké ostré „okreskové radovánky“ či jízdu po okruhu. Pokud to budete brát tak, že si jdete pro šmrncovní elektromobil s komfortním podvozekm a solidní dynamikou, budete spokojeni. Škoda Elroq RS si zaslouží 8,5/10 bodů.
Plusy
- Atraktivní a výrazný design
- Komfortní podvozek
- Jízdní vlastnosti v zatáčkách
- Solidní dynamika
- Prostorná kabina
- Pohodlná sedadla
- Dobré odhlučnění
- Infotainment
- Snadné ovládání vozu
Minusy
- Vyšší spotřeba při rychlejší jízdě / v zimě / na dálnici
- Brzdy při dlouhé ostré jízdě poměrně rychle vadnou
- Dveřní výplně by mohly mít lepší materiály
- Za volantem chybí při ostřejší jízdě emoce a řidičská jiskra
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Do dnešní recenze dorazila Škoda Elroq v nejvyšším provedení RS. Oproti základní verzi Essence 50, kterou jsme testovali dříve, nabízí nejen výrazně vyšší výkon, ale také pohon všech kol, větší baterii, sportovnější vzhled a bohatší výbavu. Na papíře jde o velmi rychlé elektrické SUV, které slibuje kombinaci každodenní použitelnosti a sportovních jízdních vlastností. Dokáže ale nabídnout také zábavu za volantem?
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