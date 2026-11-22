Do recenze nám přijel vrcholný Kodiaq ve sportovní verzi RS, který slibuje výtečnou dynamiku, ale zároveň si zachovává skvělou praktičnost. Proti předchozí verzi nabídne podstatně modernější interiér, vyšší výkon a větší kufr. Má to však dva velké háčky, na které se v dnešním testu zaměříme.
Úvod a ceny
Druhá generace Škody Kodiaq navazuje na úspěšného předchůdce a přináší modernější design, přepracovaný interiér i řadu technologických novinek. Stále jde o jedno z nejpraktičtějších SUV na trhu, které nabídne dostatek prostoru pro rodinu, obří zavazadelník a možnost pohonu všech kol. Pokud ale chcete něco navíc, je tu vrcholná verze RS s benzinovým dvoulitrem o výkonu 195 kW a pohonem 4x4.
Základní Kodiaq začíná na částce 995 000 Kč, zatímco sportovně laděná verze RS vyjde minimálně na 1 500 000 Kč. To už je pořádný rozdíl, ale dostanete nejvýkonnější provedení s bohatou výbavou, adaptivním podvozkem DCC+ a dalšími prvky, které u běžných verzí nenajdete. Námi testovaný kus měl navíc několik příplatků a jeho konečná cena se vyšplhala na 1 604 000 Kč.
Exteriér
Nová generace Kodiaqu přichází s odvážným a moderním designem. Dominantou přídě je výrazná široká maska chladiče doplněná o ostře řezané Matrix-LED světlomety. Siluetu vozu podtrhují masivní boky s výraznými blatníky a poměrně robustní proporce. Zadní část pak zdobí vodorovně orientovaná LED světla, která jsou propojená černou lištou.
Verze RS se od běžných provedení odlišuje sportovnějšími nárazníky, černými designovými prvky, dvojicí koncovek výfuků a především dvacetipalcovými koly Elias. Nechybí ani decentní označení RS. Za mě se jedná o nejhezčí provedení druhého Kodiaqu.
Rozměry: 4761/1864/1683/2789 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 1859 kg
Interiér
Kabina nabízí dostatek komfortu, funkčnosti a prostoru. Oproti běžným verzím se RS liší především sportovnějšími sedadly s integrovanými hlavovými opěrkami a specifickým čalouněním. Ta poskytují lepší boční vedení než komfortněji zaměřené sedačky ve výbavě Exclusive Selection, přesto nejsou nijak extrémně tvrdá ani úzká. Pohodlně se do nich usadí i mohutnější postavy.
Komfort je sice o něco horší, než u varianty Exclusive Selection, ale z hlediska celkového naladění auta dávají smysl. Pozice za volantem je příjemná a potěší také široké možnosti nastavení sedadel. Testovaný kus měl navíc elektrické nastavení s pamětí, ventilaci předních sedadel a vyhřívání. Volant je sportovnější, kožený a nechybí pádla pro manuální řazení.
Palubní deska je řešena stejně jako u ostatních verzí Kodiaqu. Dominantou je velký třináctipalcový dotykový displej infotainmentu, který reaguje svižně a jeho ovládání je poměrně přehledné. Klimatizace i další důležité funkce mají k dispozici fyzické ovladače, které zároveň slouží k regulaci hlasitosti audia nebo volbě jízdních režimů. To je za mě velmi zdařilé řešení, na které jsem si rychle zvykl.
Místa v interiéru je pro posádku dostatek, přesto na mě nový Kodiaq působí oproti aktuálnímu Superbu lehce stísněně, zejména v oblasti šířky kabiny. Pravé koleno se opírá o robustní středový tunel (chválím, že je měkčený) a dveřní výplň je také o něco blíže. Za tyto peníze bych rovněž ocenil hodnotnější materiály v dveřních výplních. Právě zde na mě nová generace nepůsobí tak poctivě jako první Kodiaq.
Zadní sedadla nabídnou dostatek prostoru i pohodlí, byť cestující mají v Superbu přece jen o něco více místa.
Zavazadlový prostor disponuje objemem 910 litrů, což je skutečně velkorysá hodnota. Bez problémů tak pojme zavazadla celé rodiny na delší cestu a zvládne i převoz rozměrnějších předmětů. Před tímto Kodiaqem jsme zkoušeli dát kočárek do Elroqu RS a Scaly, v obou případech to bylo jen tak tak. Pro srovnání jsme ten stejný kočár dali do kufru Kodiaqu, výsledek pusuďte sami.
Jízda
Od sportovně laděného SUV na dvacetipalcových kolech jsem čekal, že komfort nebude jeho silnou stránkou. Nakonec mě ale Kodiaq RS celkem příjemně překvapil. Velká kola si totiž celkem dobře rozumí s adaptivními tlumiči DCC+ a celek funguje lépe, než by se mohlo na první dojem zdát. Při přejezdu větších výmolů se sice od podvozku ozve bouchání, ale celkově je odhlučnění velmi solidní. Dokonce bych řekl, že se s nerovnostmi vypořádává lépe než nový Superb na 19 palcových kolech. Adaptivní tlumiče lze nastavit podle preferencí řidiče. V nejměkčím režimu je podvozek až přehnaně měkký, za mě je nejlepší nastavení Normal, které nabízí ideální kompromis. Ve Sportu pak vůz ještě více ztuhne a lépe se hodí pro svižnější jízdu. Nechybí ani režim Individual.
V zatáčkách se Kodiaq RS rozhodně neztratí, ale žádné sportovní zázraky nečekejte. Stále je zde znát vysoká hmotnost a také vyšší těžiště. Auto se sice ovládá příjemně a motor má dostatek výkonu, ale fyziku zkrátka neoklamete. Na běžné silnici se s ním dá jet svižně a s velkou jistotou, jen je potřeba mít na paměti, že jde především o velké rodinné SUV.
Vadí mi ale uměle generovaný zvuk. Kodiaq RS využívá systém Dynamic Sound Boost, který vytváří sportovnější zvukový doprovod pomocí samostatného reproduktoru umístěného u výfuku. Ten je slyšet i zvenčí a v některých situacích působí poměrně nepatřičně. V podzemní garáži se za vámi klidně kde kdo otočí, protože očekává sportovní kupé, a místo něj se objeví rodinné SUV, ostuda. Naštěstí lze tento systém v nastavení deaktivovat. V kabině jsem měl ale i po jeho vypnutí pocit, že je zvuk motoru přibarvený.
Motor
Pod kapotou pracuje benzinový čtyřválec 2.0 TSI o výkonu 195 kW (265 koní) a točivém momentu 400 Nm. Ve srovnání s běžným Kodiaqem jde o výrazně silnější motorizaci, která se k vrcholné verzi RS výborně hodí. Motor má chuť po otáčkách, solidní zátah v širokém spektru otáček a díky pohonu všech kol dokáže výkon velmi dobře přenášet na silnici. Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere pouhých 6,3 sekundy a maximální rychlost činí 231 km/h. Na takto velké a těžké SUV jde o více než dostatečné hodnoty. Dynamika rozhodně nechybí ani při předjíždění a Kodiaq RS dokáže být překvapivě rychlým autem. Motor spolupracuje se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG, která většinu času řadí rychle a hladce. Nechybí ani možnost manuálního řazení pomocí pádel pod volantem.
Negativem je však vyšší spotřeba paliva. Pokud se budete hlídat a jezdit klidně, počítejte po městě s 9-11 litry, na okresce s 7-7,5 litry a na dálnici se v rámci povolených rychlostí spolehlivě vejdete pod hranici 9 litrů. To jsou samozřejmě hodnoty při rozumném tempu. Jakmile začnete využívat potenciál motoru a jezdit trochu svižněji, dlouhodobá spotřeba nepůjde pod 10.
Závěr
Nový Kodiaq RS je povedený univerzál, který potěší rodiny, ale i taťku, který se rád občas sveze rychleji. O vyloženě sportovní SUV se nejedná, ale to ani nikdo nečekal. Je zde spousta místa, slušný jízdní komfort a auto se příjemně ovládá. Silný benzinový motor navíc nabízí více než dostatečnou dynamiku.
Má to ale dva velké háčky. Tím prvním je pořizovací cena a tím druhým spotřeba, která se při běžném provozu a bez většího hlídání snadno dostane přes hranici 10 litrů. Trochu mě také při této cenovce zaráží kvalita materiálů dveřních výplní. Nemohu si pomoct, ale první generace Kodiaqu RS na mě působila poctivějším dojmem. Pokud ale sháníte velké praktické SUV, máte na něj rozpočet kolem 1,5 milionu korun a neřešíte spotřebu, směle do toho. Škoda Kodiaq RS je schopné rodinné auto, které zvládne pohodlné cestování i svižnější jízdu. Kvůli vysoké ceně a provozním nákladům to ale nebude volba pro každého. Škoda Kodiaq RS si odváží si 7,5/10 bodů.
Plusy
Silný a dynamický motor
Solidní jízdní komfort
Prostorný interiér
Obří zavazadlový prostor
Snadné ovládání
Dobré odhlučnění
Univerzálnost
Minusy
Vysoká pořizovací cena
Vyšší spotřeba paliva
Místy lacinější materiály v interiéru
Uměle generovaný zvuk motoru
Do recenze nám přijel vrcholný Kodiaq ve sportovní verzi RS, který slibuje výtečnou dynamiku, ale zároveň si zachovává skvělou praktičnost. Proti předchozí verzi nabídne podstatně modernější interiér, vyšší výkon a větší kufr. Má to však dva velké háčky, na které se v dnešním testu zaměříme.
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