Škoda Scala je na trhu už od roku 2019 a mezi kompaktními hatchbacky představuje trochu nenápadnou, ale velmi rozumnou volbu. Není tak prestižní jako Volkswagen Golf ani extravagantní jako Peugeot 308, přesto má co nabídnout. Tentokrát jsme se podívali na vrcholné provedení Monte Carlo s motorem 1.5 TSI a automatickou převodovkou DSG. Jak se s ním jezdí a stojí za to si připlatit za vrcholné provedení?
Co přinesla modernizace?
Facelift z roku 2024 modelu Škoda Scala přinesl několik vylepšení v designu, technologiích a výbavě. Mezi hlavní změny patří přepracovaná přední maska, upravený nárazník a nová přední světla, která mohou být za příplatek vybavena také technologií Matrix-LED. Změny se odehrály i uvnitř, kde najdeme modernější infotainment a další prvky výbavy.
Kolik stojí?
Základní Scala začíná na částce kolem 450 tisíc korun (akční verze Easy), ovšem pokud chcete lépe vybavený vůz a silnější motor, cena se pochopitelně posune výše. Výbava Monte Carlo představuje vrchol nabídky a vedle sportovnějšího vzhledu přidává také řadu komfortních a technologických prvků. Testovaná Scala 1.5 TSI DSG Monte Carlo vyšla podle konfigurace na 732 700 Kč.
Exteriér
Modernizovaná Scala neztratila nic ze své elegance. Designové změny jsou spíše minimalistického rázu – přepracovaná přední maska, upravený nárazník a lehce pozměněná grafika zadních světel. Provedení Monte Carlo ale díky černým detailům, specifickým nárazníkům, sportovnějším doplňkům a velkým kolům působí podstatně výrazněji než běžné verze. Právě Monte Carlo je podle mě tou nejzajímavější variantou Scaly. Auto díky němu získává sportovní šmrnc, aniž by design působil přehnaně. Proporce jsou vyvážené a Scala působí kompaktně i díky chytrému řešení zadní části, kde dominuje prodloužené zadní sklo a decentní spoiler.
Rozměry: 4362/1793/1471/2636 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 1273 kg
Interiér
Výbava Monte Carlo se od běžných verzí odlišuje sportovnějšími detaily, specifickými dekory, červenými akcenty a především sedadly s integrovanými hlavovými opěrkami. Právě ta na první pohled vypadají skvěle a dobře zapadají do celkového charakteru auta. Za volantem se sedí příjemně a sedadla poskytují solidní boční vedení, takže tělo v zatáčkách dobře drží. Na druhou stranu nejsou nejpohodlnější a jejich tvar nemusí vyhovovat každému. Zejména pro mohutnější postavy mohou být boční opěrky poměrně těsné.
Palubní deska je přehledná a ergonomie patří mezi silné stránky Scaly. Potěší klasické ovladače klimatizace, tlačítka pro důležité funkce a také možnost vypnout některé otravné asistenty bez zdlouhavého procházení nabídek. V tomto ohledu je Scala příjemně oldschoolová a ovládání je snadné. Infotainment už dnes nepůsobí tak moderně jako v nejnovějších autech, zejména ve srovnání s velkými displeji v současných elektromobilech. Na druhou stranu je přehledný a funkčně zvládá vše potřebné. V interiéru se objevují i tvrdší plasty, ale v této kategorii to nepovažuji za zásadní problém.
Prostoru vpředu i vzadu je dostatek. I cestující vyšších postav si najdou pohodlnou pozici a Scala má v tomto směru výhodu oproti některým menším hatchbackům.
Největším trumfem je však zavazadlový prostor, jehož objem činí 467 litrů. Golf nabídne jen 380 litrů, takže Scala zůstává velmi praktickou volbou pro každodenní provoz i rodinné využití. Nedávno jsme zkoušeli dát kočárek do Elroqu, jehož kufr je na papíře téměř totožný – 470 litrů. Bez větších komplikací se tam kočárek vešel, kufr Scaly je o něco kratší, ale zase vyšší, takže tam kočárek vlezl na délku jen tak tak, ale nad něj se vešlo více věcí.
Jízda
Scala vždy bodovala nízkou hmotností a podvozkem, který je dostatečně komfortní, ale zároveň potěší i v zatáčkách. Auto je stabilní, předvídatelné a při svižnější jízdě působí příjemně lehkonohým dojmem. Nejde o žádný ostrý hot hatch, ale na běžné silnici se s ním dá jezdit opravdu hezky.
Monte Carlo přidává sportovnější vzhled a celkově působí o něco atraktivněji, nicméně charakter auta zůstává stejný, jako u ostatních verzí. Komfort je slušný, ale odhlučnění ani schopnost filtrovat nerovnosti už dnes nepatří k absolutní špičce. Při vyšších rychlostech je v kabině více hluku a na rozbitých silnicích ty výmoly zkrátka pocítíte.
V tomto směru je dobře vidět, jak moc se automobilový svět za poslední roky posunul. Když jsem minulý týden jezdil s elektrickým Elroqem RS, Scala vedle něj působila opravdu zastarale. Komfortem, odhlučněním i dynamikou na něj zkrátka nemá. Jenže Elroq RS stojí více než dvojnásobek, takže jde o úplně jinou cenovou kategorii a přímé srovnání by nebylo fér.
Scala je zkrátka příjemné auto, které se nesnaží ohromovat technologiemi ani luxusem. Je lehká, dobře ovladatelná a na běžné ježdění funguje velmi dobře. A právě v kombinaci se silnějším motorem 1.5 TSI se skvěle doplňuje s výbavou Monte Carlo.
Motor
Benzinový čtyřválec 1.5 TSI nabízí výkon 110 kW (150 koní) a točivý moment 250 Nm. To jsou velmi dobré hodnoty na tak lehký vůz. Zátah je krásně lineární, prodleva turbodmychadla minimální a odezva na plyn v režimu Sport poměrně pohotová. Dynamika je v rámci kategorie nadprůměrná a motor se ke Scale hodí výborně. Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere 8,2 sekundy a maximální rychlost činí 223 km/h. Čtyřválec využívá systém deaktivace dvou válců ACT, který při nízkém zatížení pomáhá snižovat spotřebu. V praxi jeho činnost téměř nepoznáte. V režimu Eco jsou reakce motoru trochu otupělé, zato můžete ušetřit nějaké palivo. Při jízdě bez plynu navíc převodovka umí vyřadit a nechat auto plachtit.
Motor spolupracuje se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Ta většinu času řadí rychle a hladce, takže se s autem jezdí pohodlně i v městském provozu. Občas ale umí trochu cuknout, především při pomalém popojíždění nebo manévrování. To je bohužel vlastnost, se kterou se u převodovek DSG se suchými spojkami můžeme setkat. Není to nic, co by zásadně kazilo celkový dojem, ale úplně bez výhrad převodovka není. Spotřeba se při klidném tempu pohybuje po městě okolo sedmi litrů, na dálnici se dá jet mezi 6 – 7 litry a po okreskách to zvládne i za 5.
Závěr
Škoda Scala Monte Carlo s motorem 1.5 TSI a převodovkou DSG je příjemný hatchback, který má stále co nabídnout. Sportovní výbava mu dodává šmrnc, interiér je přehledný a praktický, prostoru je dostatek a kufr patří k největším v této třídě. Nejvíc mě ale baví motor 1.5 TSI, který má pro tak lehký vůz ideální výkon a dává mu velmi slušnou dynamiku.
Některé věci už dnes působí trochu zastarale. Infotainment je menší, odhlučnění a komfort zaostávají za modernějšími auty a DSG občas při pomalé jízdě cukne. Jenže Scala stále sází na jednoduchost, nízkou hmotnost, snadné ovládání a rozumnou cenu. A to jsou vlastnosti, které mají své místo i dnes. Pokud hledáte praktický hatchback se sportovním vzhledem, dobrým motorem a automatickou převodovkou, Monte Carlo s 1.5 TSI je velmi povedená volba. Není to žádný sportovní speciál, ale jako každodenní auto funguje výborně. Škoda Scala 1,5 TSI DSG Monte Carlo si odváží 8,5/10 bodů.
Plusy
Sportovní vzhled a výbava Monte Carlo
Povedený motor
Dynamika
Nízká hmotnost
Praktický a prostorný interiér
Velký kufr
Snadné ovládání
Solidní jízdní vlastnosti
Minusy
Sedadla nemusí vyhovovat mohutnějším postavám
Působí už trochu zastarale
Škoda Scala je na trhu už od roku 2019 a mezi kompaktními hatchbacky představuje trochu nenápadnou, ale velmi rozumnou volbu. Není tak prestižní jako Volkswagen Golf ani extravagantní jako Peugeot 308, přesto má co nabídnout. Tentokrát jsme se podívali na vrcholné provedení Monte Carlo s motorem 1.5 TSI a automatickou převodovkou DSG. Jak se s ním jezdí a stojí za to si připlatit za vrcholné provedení?
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