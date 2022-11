TEST: Ford Mustang Mach-E - elektrická zadokolka se slušným dojezdem umí i pobavit

Úvod a Cena

Elektrický Mustang se nabízí v několika variantách – pro modelový rok 2023 můžete mít buď provedení s pohonem čistě zadních kol a 75,7 kWh baterií (1 554 900 Kč) nebo lepší výbavu Premium s možností volby zadního pohonu (1 714 900 Kč / 1 747 900 Kč s větší baterkou) či čtyřkolky a větší kapacitou baterie 98,7 kWh (1 907 900 Kč). Úplným vrcholem je sportovní verze GT (2 119 900 Kč), která má bezmála 500 koní.

Ford Mustang Mach-E | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Zvenku vůz působí dost exoticky. Vpředu jsou zamračená LED světla a mezi nimi „plná“ maska. Výraz vozu je dost agresivní, což je rozhodně plus. Zadní část vozu se dost svažuje, což je v dnešní době dost „in“. Je to ovšem lehce na úkor praktičnosti a výhledu z vozu. Zadní světla jsou v „mustangovském“ stylu a vypadají skvěle.

Rozměry - 4713/1881/1624/2984 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost – 2238 kg

Interiér

Uvnitř vás na první pohled praští do očí veliký tablet (15,5 palců) v „Tesla stylu“. Ovládání vozu za jízdy je tak celkem obtížné a i nebezpečné. Opravdu nejsme příznivci tohoto řešení. Malé plus si získal otočný ovladač hlasitosti, který je v tabletu zakomponován. Na druhou stranu je zde skvělý volant s klasickými tlačítky a potěší také možnost kompletně vypnout stabilizaci pomocí tlačítka za volantem.

Ford Mustang Mach-E | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Základní sedadla jsou slabším článkem. Mají slabé boční vedení, které obzvláště při rychlejší jízdě vážně schází. Posed je vyšší, ale pozice za volantem je celkem fajn. Snad jen kdyby se mohlo sedět o něco níž. Verze GT má sedadla výrazně propracovanější.

Výhled z vozu je vlivem mohutných A sloupků a svažující se zádi spíš podprůměrný. Nepřidává tomu ani zastarale řešené vyhřívané čelní sklo, kdy ve výhledu překáží drátky. Prostornost v kabině je ale velice dobrá a i vzadu je dostatek místa pro posádku.

Velikou pochvalu si Ford zaslouží za opravdu kvalitní materiály a celkové zpracování interiéru. Působí opravdu prémiovým dojmem. Zavazadelník pojme 402 litrů nákladu, což není nic moc.

Jenže on je tu kufr ještě jeden, vpředu. Ten nabídne dalších 100 litrů a hodí se obzvláště v moment, kdy převážíte něco malého.

Jízda

Začnu komfortem, který není vzhledem k tomu, že se jedná o základní variantu příliš ideální. Takové naladění podvozku sedí spíše k vrcholné a sportovní verzi GT. Tlumiče jsou dost tuhé i v obyčejném režimu Active. Když už jsou adaptivní, očekával bych, že tento režim pro obyčejnou jízdu po městě bude mít měkčí projev. Co je ovšem plus je, že zde na nerovnostech nic nemlátí a velké rázy jsou odtlumeny solidně, problémem jsou tedy drobnější nerovnosti.

Dále je tu režim Whisper, který se hodí třeba na sněhu – omezí citlivost plynového pedálu a přizpůsobí celkové chování vozu nižší přilnavosti. Sportovní režim se jmenuje Untamed, který naopak zostří reakce na pravý pedál a přitvrdí se i tlumiče a řízení. Veliké plus je, že je možné deaktivovat kontrolu trakce. Vzhledem k tomu, že jde o zadokolku, tak si budete moci užívat výjezdy ze zatáček s lehkým pohozením zadku či rovnou dveřmi napřed.

Jednoznačně se tak jedná o jeden z nejzábavnějších elektromobilů této kategorie. Je třeba být ovšem na pozoru, protože když se takováto hmota rozpohybuje bokem, má velikou setrvačnost a obzvláště pak s vysokým výkonem, který je k dispozici ihned to může být nebezpečné a hlavně jiné, než známe z obyčejných zadokolek se spalovacím motorem a výrazně nižší hmotností. Pokud chcete jet čistou stopu, stačí opět zapnout kontrolu trakce a vůz je výrazně stabilnější a hodnější. Najedete-li do zatáčky správně a vůz řídíte plynem, neobjeví se ani při vysoké rychlosti nedotáčivé tendence. Celkové stabilitě také pomáhá dlouhý rozvor.

Odhlučnění je vynikající. Řízení je příjemné. Brzdy se obtížně dávkují, ale jejich účinek je velmi dobrý. Limitem jsou spíš úzké zimní pneumatiky (225/60/R18), které se při prudším zpomalení celkem brzy zablokují a musí to převzít systém ABS. Z prémiových reproduktorů se při akceleraci line zvuk spalovacího motoru, což je ale možné vypnout. Je to ovšem decentní, takže mě to nerušilo.

Motor

Vůz je poháněn jedním elektromotorem, který pohání zadní nápravu. Ten má výkon 216 kW (294 koní) a 430 Nm. Výkon se však trochu snižuje v závislosti na aktuální kapacitě akumulátoru. Ten je zde největší možný – 98,7 kWh (využitelná 91 kWh). Dojezd by dle tabulky měl být 600 km (WLTP). Dynamika je solidní, ale dech vám nevyrazí, od toho je tu nabroušená verze GT. Akcelerace na 100 km/h zabere 6,2 vteřin a maximální rychlost je omezena na 180 km/h. Maximální nabíjecí příkon by měl být 150 kW. Z 10% na 80% by to tedy mělo trvat 45 minut, což je s lehkým přivřením oka reálné. My jsme na nabíječku přijeli s 18%, nabili jsme vůz na 81% a doba nabíjení činila 43 min.

Ford Mustang Mach-E | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Naměřená spotřeba při klidné jízdě (13 °C / 3 °C):

Město: 14 / 24 kWh

Kombinovaná: 20 kWh

Dálnice: 23 / 26 kWh

Okresky: 14 / 19 kWh

Vezmeme-li využitelnou kapacitu baterie cca 90 kWh, tak to vychází na dojezd 450 km. Pokud vůz bude využíván mimo dálnice, dojezd by mohl být ještě lepší. Stejně tak pomohou vyšší venkovní teploty.

Konkurence

Mezi hlavní rivaly se řadí například Volkswagen ID.4 GTX, Enyaq RS coupe. Audi Q4 e-Tron, Kia EV6 či Hyundai Ioniq 5. Ford boduje skvělými jízdními vlastnosti a také svou hravostí. Daní za to je ale horší jízdní komfort.

Závěr

Elektrický Mustang to neměl od začátku jednoduché. Málokdo při jeho uvedení na trh čekal, že z něj budou novináři ve výsledku nadšení. Ve srovnání s konkurencí je jednoznačně nejzábavnější, ale také nejtvrdší. Dojezd při klidné jízdě okolo 450 – 550 km v závislosti na teplotě je velmi dobrý. Potěší i nadprůměrně prostorná a prémiově zpracovaná kabina. Design je dost subjektivní, nicméně pohledy kolemjdoucích přitahuje jako magnet. Slabším místem je ovládání skrze veliký tablet v „Tesla stylu“ a nepotěší ani pomalejší dobíjení. Ford Mustang Mach-E rwd je i přes nějaké ty chybky velice povedený stroj a získal 8/10 bodů.

Plusy

Image

Dojezd

Řízení

Rejd

Dynamika

Odhlučnění

Je zábavný

Jízdní vlastnosti

Kvalitní materiály

Prostornost v kabině

Minusy

Tvrdší podvozek

Pomalé nabíjení

Dávkování brzd

Ovládání vozu skrze veliký tablet