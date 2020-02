Volha ve stylu 1950 Mercury Monterey Coupe

Před 4 lety se světu představil projekt Kupé ve stylu amerických kupé 50. let. Výsledné fialové kupé působilo dost rozpačitým dojmem. Myšlenka to byla zajímavá, ale hotový produkt vypadal slušně řečeno amatérsky. Na přelomu roku 2018/2019 se do něj majitel se svým týmem mechaniků pustil znovu a po roce tu máme úplně jiné auto.

Na první pohled mi kupé připomíná 1950 Mercury Monterey Coupe, ve kterém se na stříbrném plátně proháněl drsný policista Coberty, ztvárněný Silvestrem Stallonem v akční kalsice Cobra.

GAZ 21 | foto: carakoom.com

Při bližším pohledu je patrné, že tvůrci se snažili spojit retro design 50. let s moderními prvky, jako jsou třeba diodové světlomety. Zadní světla pro změnu pocházejí ze sovětské limuzíny GAZ-M12 ZIM.

Dvoudveřové kupé se sníženou střechou dostalo rudý lak, který mu opravdu sluší. Celek dokreslují stylová litá kola a podvozek přilepený téměř k zemi. Ale jelikož majitel nechtěl pouhý showcar, ale plnohodnotné zábavné auto, dostala Carevna vzduchové odpružení. Tudíž není problém podvozek dle potřeby od země zase odlepit.

GAZ 21 | foto: carakoom.com

A jelikož to majitel s ježděním myslí opravdu vážně, velké změny se odehrály také pod kapotou. Původní motor o objemu 2,4 litru a výkonu 52 kW (71 koní) šel z auta pryč i se 3 stupňovou manuální převodovku. Na jeho místo se dostal motor s označením 1 FZ-FE. Ti zasvěcení již vědí, že se jedná o motor od Japonské automobilky Toyota. Konkrétně o V8 o objemu 4,5 litru s výkonem 179 kW (243 koní) a s točivým momentem 403 N.m. Tento výkon posílá na kola zadní nápravy automatická převodovka. Přesné parametry o maximální rychlosti nebo akceleraci nejsou k dispozici, ale rozhodně nepůjde o brzdu v provozu.