Sovětská Lada, 3 motory, 12 válců a 8 kol. Může existovat něco ještě šílenějšího?

Chlapi z "Garáže 54" staví různé šílenosti. Teď ale postavili něco, co je i na jejich poměry velký extrém. Jako základ posloužil již vysloužilý VAZ 2105, který nyní disponuje řadovým 12 válcem a 8 koly na 3 nápravách.

V přední části vozu jsou za sebe v jedné řadě naskládané hned 3 motory z VAZ 2105. Celkový objem řadového 12 válce tak nyní činí 3882 ccm. Nevíme v jaké formě motory byly, ale jestli budeme brát jejich parametry udávané výrobcem, pak by teoretický celkový výkon činil 159 kW (216 koní) a točivý moment by měl hodnotu 282 N.m. Aby se něco takového do vozu vešlo, byla celá přední část přepracována. Předek byl doplněn o pomocný rám s vlastní řiditelnou nápravou.

12 válců a 8 kol, může být něco silnějšího? | foto: carakoom.com

Původní přední, nyní prostřední náprava, byla zachována a zadní tuhá poháněná náprava dostala dvojmontáž. Můžeme se tak dívat na 3 nápravovou 8 kolku. Něco takového se opravdu nevidí každý den.

Jízdní test probíhal na zasněžené ploše tamní autoškoly. Na kluzkém povrchu vůz fungoval překvapivě dobře. Byla změřena akcelerace z 0 na 60 km/h za 5,6 sekundy. V přiloženém videu se na 3 motorové monstrum můžete podívat. Jízdní zkouška probíhá od 9 minuty a 20 sekundy. Moc by mě zajímalo, jak by přední a prostření nápravy "spolupracovaly" na zpevněném povrchu...