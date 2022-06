Úpravy Gumbal kára, část druhá

Multifunkční zahrádka

I přes mé námitky, že koupíme kabriolet, padla volba na kombíka. A to z jednoho prostého důvodu. Úplně netoužíme si ráno potykat s medvědem. Takže budeme spát uvnitř auta. Ale kam s věcmi? Jediná možnost je umístit na střechu zahrádku a úložný box. Zahrádku nám jako v rámci sponzoringu věnovala firma Top Karavany z Roudnice nad Labem, za což děkujeme. Jenže ona zahrádka, která je od firmy s obytňáky je původně z obytňáku. Takže je jaksi větší než naše malé BMW, avšak to vůbec nevadí, ba naopak. Díky tomu, že je znatelně širší než střecha, tak je vlastně multifunkční. Hned vysvětlím.

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

- klasická zahrádka:

Dali jsme tam velkou rakev na všechny naše krámy.

- madla:

Jelikož zahrádka značně přečuhuje, její konce jsou vlastně taková pořádně bytelná madla. Znáte to, když zapadnete, tak vám někdo přijde na pomoc a chce vás vytlačit. Ale ono pořádně není za co se opřít. My to máte vymyšlené. Za 4 madla se můžou naši budoucí zachránci pořádně zapřít a auto dostat ze sebevětší šlamastiky.

-úchyty rezerv:

Jelikož místa ve voze není nazbyt a my povezeme raději tři rezervy než jednu, tak zadní madla poslouží jako uchycení dvou rezervních kol. Z každé strany jedno. Pro maximální bezpečnost silničního provozu je dodatečně příchutíme gumicuky.

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

Wimbledon lift:

Původně se měla světlá výška upravit pomocí silonových kroužků umístěných mezi pružinou a horním uložením. Avšak z nedostatku času padla volba na tak zvaný Wimbledon lift. Vůz se nejprve zvedne na heveru, čímž se roztáhnou pružiny. Poté se do mezer v pružinách dají tenisáky, jenž nám laskavě darovala Podřipská tenisová škola, za což moc děkujeme, a následně se vůz pustí dolů. Nám to udělalo 2 cm světlé výšky a hlavně když si jumpneme, vůz by neměl tolik propružit a praštit břichem o zem. Na fotkách jsou vidět pokusy. Ještě si s tím trochu pohrajeme a hlavně příchytíme, aby nám všechny nevyskákaly pryč. A když vyskáčou, tak si alespoň budou moci rumunští toulaví psi s čím hrát.

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

Tupláky:

Chtěli jsme zadní poháněnou nápravu opatřit dvojmontáží, avšak nenašli jsme dostatečně dlouhé šrouby. Škoda, možná přišít rok...

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

Na závěr ještě poděkujeme sponzorům, kteří nám usnadnili naši plánovanou cestu na Balkán.

Firma Topkaravany Roudnice nad Labem: specialista na prodej, pronájem a servis karavanů.

Společnost Arriva: jedna z největších dopravních společností v Evropě

Podřipská tenisová škola

Společnost Normfest, s.r.o.:partner ve věci servisní a údr. chemií, nářadí, vybavení dílen a spotřebního materiálu