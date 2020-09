Test: Honda CLF 1100L Africa Twin, cestovní enduro s podmanivým dvouválcem

Honda s označím Africa Twin je legendou, za což mohou i výhry v dálkové soutěži Rallye Paříž-Dakar. Japonský výrobce opustil toto označení v roce 2003 a dlouhých 13 let neměl za tento motocykl adekvátní náhradu. Až v roce 2016 byla představena nová generace s označením Honda CRF1000 Africa Twin. Ta již však neměla dvouválcové "Véčko", ale litrový řadový dvouválec. My jsme si pro vás připravili test modelového ročníku 2020.

Nová Honda CRF1100L Africa Twin jak již název napovídá, dostala motor s větším obsahem. Současná generace je poháněná řadovým dvouválcem o objemu 1084 ccm, jenž poskytuje maximální výkon 75 kW (102 koní) při 7500 ot./min a točivý moment 105 N.m. při 6250 ot./min. Motor může být spárován buď s manuální 6 stupňovou převodovkou a nebo s 6 stupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou DCT. Zadní kolo je poháněno řetězem.

Honda CRF1100L Africa Twin | foto: Petr Boháč

Cestovní enduro v rallye stylu vypadá i díky dvojici LED světlometů v úzké masce velmi agresivně a celkově budí dojem svalnaté motorky. Mně osobně se moc nelíbila kombinace černé barvy a nerezového lešení. Osobně bych dal přednost barevnému provedení Pearl Glare White - Tricolor se zlatými ráfky. Toto provedení dostupné pro Hondu CRF1100L ADVENTURE SPORTS je prostě boží.

Výška nastavitelného sedla 875 - 895 mm dává napovídat, že se nejedná o stroj pro malé děti, ale o pořádný chlapácký stroj. Ale díky zúženému sedlu lze na zem dosáhnout celkem snadno. Se svými 181 cm jsem neměl problém stát na zemi celou plochou chodidla. Což se mi třeba nestalo u KTM LC 620, kde i se zadkem hozeným do strany byl problém špičkou nohy dosáhnout na asfalt. O stání na polní cestě v dolíku ani nemluvě.

Honda CRF1100 Africe Twin je opatřena novým barevným dotykovým displejem TFT s úhlopříčkou 6,5 palce. Je skvěle čitelný a lze jej ovládat jak na displeji, tak tlačítky na řídítkách. Podporuje Apple CarPlay s Bluetooth konektivitou. Dají se ovládat jízdní režimy v rozsahu 6 různých nastaveních nebo i tempomat. Co mě zklamalo, tak byly pouhé záslepky USB a 12v zásuvky. Cestovní enduro za cenu 364 900 Kč by si alespoň USB zásuvku zasloužilo.

Honda CRF1100L Africa Twin | foto: Petr Boháč



K samotné jízdě. Pozice za řidítky je velmi příjemná a pohodlná. Přirozený posez s lehce nataženýma rukama k širokým řidítkům mi sedl jak ulitý. Při stání mám nohy na zemi a motorku 100% pod kontrolou, což se při pohotovostní hmotnosti 226 kg hodí. Jakmile se Africa rozjede, je její ovladatelnost překvapivě snadná. Do zatáček ji nemusíte nijak zvlášť nutit, kolikrát mi přišlo, že jsem jen přenesl váhu pootočením očí, kam bych chtěl jet a Africa se tam s radostí vydala. Je téměř irelevantní (pokud tedy máte cestovní tempo a zrovna nezávodíte), zda jedete v jednom, či ve dvou. Průjezd rychlou zatáčkou, či ostrou vracečkou nedělá Africe sebemenší problém. A když se nájezdová rychlost trochu přecení, v záloze je dvojice plovoucích 310 mm kotoučů a 256 mm kotouč pro zadní kolo s ABSkem, které jako celek funguje bezvadně. Brzdy si zaslouží velkou pochvalu. Na letišti jsem se rozjel na 180 km/h a zabrzdil vší silou. Žádné drama se nekonalo a Afrika poslušně a účinně brzdila, navíc byla stále dobře ovladatelná a snadno se mohla vyhnout případné překážce.

Co sem ale na Africe miloval nejvíc, tak to byl její motor. Ano, konkurence nabízí i výkonnější stroje, třeba takové BMW R 1250 GS má 100 kW a nebo KTM 1290 dokonce 118 kW, ale já jsem v 95% nepociťoval žádný výkonnostní handicap. Naopak pro mě bylo velice návykové vjet do pomalé vracečky, podřadit a dát plný plyn. Dvouválec měl najednou celkem hrubý chod a ze zatáčky motorku doslova syrově vydupal. Něco takového bych mohl dělat celý den. Ale asi to není pro každého, k testu jsem přibral kamaráda na Triumphu Tiger 800 a on si naopak liboval, že ten jeho tříválec má charakteristiku sportovního čtyřválce a více mu vyhovovala jeho točivější charakteristika. Ač je Africa vybavena systémem WCTRL, který by měl bránit zdvihu předního kola během akcelerace, tak i přesto jsem při testu zrychlení měl občas přední kolo pár centimetrů nad zemí.

Jelikož měla Africa včetně mé maličkosti téměř 320 kg a spíše cestovní obutí, tak jsem se, co se týče offroadování , nepouštěl do žádných větších akcí. Ale šotolinové cesty plné výmolů filtroval podvozek lépe, než když se sportovní "rejží" jedete po čemkoliv jiném než dokonale hladkém asfaltu.

Honda CRF1100L Africa Twin | foto: Martin Schneider



V závěrečném hodnocení musím Africu velice pochválit. Mám to většinou tak, že když se na něco těším, tak jsem pak při reálném poznání zklamaný. Na Afriku jsem se těšil moc a mé očekávání naopak předčila. Ano, možná bych časem uvítal pár koníků na víc, přeci jen 102 koní z objemu 1084 ccm není nic světoborného. A barevné provedení mě také neoslovilo. Ale jinak k ní nemám téměř žádné výhrady. Africa je jak skvělý parťák na provětrání hlavy, tak i na moto dovolenou ve dvou i s bagáží. Navíc díky nádrži na téměř 24,8L a spotřebě 5L/100 km vás návštěva benzínové pumpy tak často neobtěžuje.