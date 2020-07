Test Peugeot 508 SW, sexy kombík

Exteriér

Peugeot 508 SW je asi nejhezčí a vzhledově nejzajímavější kombi střední třídy. Při čelním pohledu zaujmou lví tesáky, které slouží jako denní svícení a blinkry. Na ně navazují přimhouřené Full LED hlavní světlomety. Znak je umístěn uprostřed masky, která je ve verzi GT tvořena chromovanými křidélky. Celkově přední část připomíná lva připraveného skočit po své kořisti.

Také z boku vypadá 508 svalnatě. Není to žádný krabicoidní kombík, spíše naopak. Nízká zatavená okna vůz opticky snižují. Černé jsou také do boků zasahující jak přední, tak i zadní světlomety a zpětná zrcátka. Také 18 palcová kola jsou částečně lakovaná do černa. Celkově 508 sluší kombinace červené barvy s černými doplňky.

Ani zezadu nepůsobí Peugeot kombi usedle a nudně. Černý pás doplněný Full LED světlomety se třemi rudými linkami, symbolizující lví drápy, vůz značně rozšiřuje. Sportovní šmrnc mu pak dodává spojler umístěný na vrchní hraně pátých dveří a dvojitá koncovka výfuku.

Peugeot 508 sw | foto: Petr Boháč



Interiér

Interiér vozu se nese v duchu Peugeot i-Cockpit, který v sobě zahrnuje malý zploštěný volant, nad nímž se nachází digitální přístrojový panel. Většinu ovládacích prvků má na starost centrálně umístěný displej infotainmentu, pod nímž se nachází tlačítka pro nejčastěji používané funkce jako například rádio, klimatizace a navigace. Lakovaný interiér v havraní černi a ona tlačítka připomínají klavírní klávesy, společně s použitím kvalitních materiálů, dělají interiéru punc luxusu a výjimečnosti. Největší dojem ve mně zanechala sedadla s masážní funkcí. Režim "kočičí tlapka" byl naprosto úžasný.

Výhodou provedení SW oproti liftbacku je jednoznačně prostor nad hlavou pro pasažéry na zadním sedadle. Já se svým průměrným vzrůstem jsem vzadu neměl problém, ale vyšší pasažéři měli v liftbacku neustále hlavu v kontaktu se stropem. Také zavazadlový prostor poskočil na 530 litrů, což je oproti krátké verzi nárůst o 43 litrů, ale ve srovnání s konkurencí jde spíše o průměr.

Peugeot 508 sw | foto: Petr Boháč



Pohonná jednotka

Přední kola testovaného Peugeotu 508 SW roztáčel přeplňovaný vznětový čtyřválec o objemu 1997 ccm. Motor dosahuje maximálního výkonu 130 kW (177 koní) při 3750 ot./min a točivý moment vrcholí hodnotou 400 N.m. již při 2000 ot./min. Motoru sekunduje 8 stupňová automatická převodovka.

Jízda

Peugeot 508 je pro mě již delší dobu jeden z nejlépe jezdících předokolek střední velikosti. Jízda je velmi příjemná a pohodlná, ale rozhodně ne francouzsky rozhoupaná, ba naopak. Podvozek je příkladně tuhý a nerozhodí ho ani série rychle projetých zatáček. Ale opět musím vzpomenout na 508 s motorem 1,6 PureTech. Jeho lehčí předek byl oproti 2.0 BlueHDi znát a jeho chuť vrhat se do zatáček byla o pár úrovní výše. Zde přeci jen byla cítit větší váha na přední nápravě. Nemít tu čest s benzínovým provedením, byl bych s jízdními vlastnostmi testovaného vozu naprosto spokojený, ale takto musím konstatovat, že to u Peugeotu umění i lépe.

Naftové kombi ale není určeno pro řezání zatáček, spíše pro komfortní překonání dlouhých vzdáleností. A zde Peugeot 508 SW 2.0 BLUHDi plní své poslání na výbornou. Motor dobře spolupracuje s převodovkou a jízda je hladká a plynulá. O komfort posádky se starají skvělá sedadla s povedenou masážní funkcí, na které jen tak nezapomenu. Chválu si také zaslouží skvěle hrající HiFi systém FOCAL.

Peugeot 508 sw | foto: Petr Boháč



Spotřeba

Spotřeba naftové 508 SW byla pro mě největším zklamáním z celého vozu. Ano, říká se, že kdo chce opice, musí mít na banány a 177 koní je ekvivalent už pořádného stáda opic. Ale i tak jsem čekal výsledek o dost lepší.

Po městě jsem s Peugeotem jezdil v průměru za 8,4 litrů na 100 km. Na okresních silnicích se situace trochu zlepšila a spotřeba klesla na průměrných 5,5 litru. Při dálničním tempu 130 km/h točí 8 převodový stupeň motor příjemných 1900 ot./min a vysaje z nádrže 6,4 litrů na každých 100 ujetých kilometrů.

Týdenní ježdění nakonec znamenalo průměrnou spotřebu 7,0 litrů na 100 km což je na diesel opravdu poměrně dost. Vloni testovaný liftback měl pod kapotou motor 1,6 PureTech, který s vozem "cvičil" o poznání lépe a i přesto, že jsem mu dával daleko víc za uši, měl jsem týdenní průměrnou spotřebu 7,3 litrů na 100 km. Tady v mých očích dieselová varianta ztrácí smysl.



Cena

Peugeot 508 SW pořídíte od částky 820 000 Kč. Za tyto peníze dostanete vůz ve výbavě ALLURE s motorem 1,5 BlueHDi o výkonu 130 koní a manuální převodovkou. Nejdražší provedení je verze GT s plug-in hybridní pohonnou jednotkou s označením HYBRID 225 e-EAT8, na kterou si musíte připravit 1 290 000 Kč. Námi testovaný Peugeot 508 byl asi tak uprostřed. GT BlueHDi 180 EAT8 si u Peugeotu cení na 1 120 000 Kč, ovšem bez příplatkové výbavy. S ní se cena vyšplhala až na závratných 1 320 000 Kč.



Závěr

Peugeot 508 SW GT BlueHDi 180 EAT8 dobře jezdí a je skvěle vypadající kombi střední třídy. Nadchne podvozkem a vzhledem, méně tak cenou a spotřebou. Osobně bych volil provedení GT LINE 1,6 PureTech 180, které lépe jezdí, spotřeba je takřka totožná a navíc se s cenou vejdete pod milion korun.

Plusy:

- vzhled

- prostornější interiér oproti liftbacku

- dobré jízdní vlastnosti



Mínusy:

- 1,6 PureTech je dle mého názoru lepší volbou

- očekával jsem lepší spotřebu

- cena