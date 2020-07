Nový Peugeot 208 Rally 4 míří do Slušovic

Test Peugeot Boxer Furgon ACCESS 3300 L3H2 BlueHDi 140, aneb jak se žije pošťákům

Do týdenního testu jsem si tentokrát vzal typ vozu, který se u nás netestuje každý den. Tím vozem je Peugeot Boxer Furgon, který jako by z oka vypadl všem těm, se kterými jezdí zaměstnanci České pošty. Na tento test jsem se moc těšil, sám mám Boxera z roku 2002 a tak jsem byl zvědavý, jaký pokrok dodávky za 18 let udělaly.