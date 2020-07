Test: Honda CMX 500 Rebel, hodné milé koťátko

Honda Rebel je klasický custom s moderním designem. Motocykl zaujme štíhlou stavbou s nízko umístěným sedlem. Jeho výška je pouhých 690 mm a tudíž bezpečně na zem došlápnou i motorkáři nižšího vzrůstu. Dále má pak 16 palcová paprsková kola s pneumatikami s vysokým profilem, která napomáhají dobře filtrovat nerovnosti na silnici. Přední pneumatika má šíři 130 mm a profil 90, ta zadní 150/80. Moc se mi líbila i zvolená barva, černá prostě ke custom ladí. Už tak jistý jsem si ale nebyl předním světlem. U Hondy o něm hovoří takto "Kulatý LED světlomet upevněný do tlakově lité hliníkové objímky s působivým novým vnitřním designem je umístěn vysoko vpředu a vzdává hold dřívější éře. Ukazatele směru nyní také využívají technologii LED" Já mám kulaté světlomety rád, ale čtveřice LED diod mi třeba u Porsche přijde příšerná. Zde sem si nebyl jist, zda se mi líbí či nikoliv. Neustále se to ve mně pralo a jednou mi přišly skvělé, po chvíli bych dal přednost klasickému kulatému světlu, jaké na motorkách bývaly dřív.

Honda CMX 500 Rebel | foto: Petr Boháč

Rebelka je poháněna řadovým, vodou chlazeným dvouválcem o objemu 471 ccm s výfukovým potrubím 2-1. S výkonem 34 kW se těsně vejde do normy pro držitele řidičského oprávnění skupiny A2. Výkon, spolu s točivým momentem 43,3 N.m. putuje přes řetězi na zadní kolo přes 6 stupňovou převodovku. O bezpečné zastavení se starají ocelové kotoučové brzdy s dvoupístkovým třmenem vpředu. Vzadu je jednopístkový typ a součástí standardní výbavy je rovněž dvoukanálový systém ABS.

Jelikož jsem z důvodu pracovního vytížení a nepříznivého počasí letos ještě nevyjel a loňskou sezónu jsem kvůli úrazu ukončil již v červnu, byla pro mě Rebelka jasnou volbou pro po delší době první kilometry v jedné stopě. Říká se, že Honda je hodná, což v případě půllitrového customu platí dvojnásob. Díky nízké stavbě a celkově malým rozměrům je její ovladatelnost příkladná. Motocykl jsem si přebíral v prodejně K2 MOTO a čekalo mě 25 km v hustém Pražském provozu. Již po pár metrech jsme se k Hondou skamarádili. Začínající motorkáři jistě ocení přehledný 100mm rychloměr s negativním LCD displejem a modrým podsvícením. Je překvapivě efektivní a nyní disponuje digitálním ukazatelem zařazených převodových stupňů. Takže i naprostý začátečník ví, jaký kvalt má zrovna zařazený. Krom rychlosti, zařazené rychlosti, času, ujetých kilometrů a spotřeby ukazuje "budík" i stav nádrže. Ovšem její stav je promítán jen po čtvrtinách, což s nádrží s kapacitou 11,2 litru nedává moc přesné informace o jeho stavu. Jinak jsem s ním neměl problém a byl dobře čitelný za všech světelných podmínek. I když osobně bych dal asi přednost oldschoolovému analogovému rychloměru doplněného o otáčkoměr.

Honda CMX 500 Rebel | foto: Petr Boháč

K samotné jízdě. Při jízdě po městě musím kromě dobré ovladatelnosti pochválit i průběh motoru. Má poměrně slušný výkon od spodu a plynulý lineární nárůst výkonu. Není to rozhodně žádná divočina, ale po městě jste rychlejší než ostatní účastníci provozu ve svých čtyřkolých "plechovkách". Při jízdě na okreskách je výkonu tak nějak dostatečně. Na nějaké zavodnění to není, ale na kochání se krajinou a poslechu příjemně dunícího dvouválce s občasnou potřebou předjet pomalejší účastníky provozu je výkonu až až. Kde nastává problém, je dálnice. Zde není problém jet 130 km/h , ale je cítit, že se motorka už necítí úplně dobře. Maximální rychlost, kterou jsem dosáhl (ne na veřejné komunikaci) byla ještě o 43 km/h nad dálničním limitem, ale dobře jsem se na dálnici cítil spíše při rychlostech okolo 120 až 125 km/h. Pozice za řídítky s mírně nataženýma rukama je příjemná a ani po několika hodinách jsem se necítil nepohodlně. Ale co jsem nemohl vystát, to byla spojka zasahující až nad pravou stupačku, která mě neustále tlačila do lýtka. Mít reputaci jako má třeba Sršeň, pak bych uvedl, že mě ta deb... spojka vyloženě sra..., ale jelikož jeho reputaci zatím nemám, tak jen napíši, že mi přijde její umístění nešťastné a stále mi překážela k úplně ideálnímu posezu.

Honda CMX 500 Rebel | foto: Petr Boháč

To byla jízda v jednom. Když si s sebou na výlet přiberete "batůžek" , v mém případě 170 cm vysoký a 60 kg vážící, Rebelka se hned promění k horšímu. Ovladatelnost je stále ukázková, ale výkon motoru již nestačí. Tam, kde při sólo jízdě můžete bez váhání předjíždět, si to musíte raději 2x rozmyslet a předjet raději až o zatáčku dál. Také zadní sedlo je spíše nouzové. Pár kilometrů není problém, ale již asi po 40 km se "batůžek" cítí nepohodlně a neustále vám za zády přesedá.

Honda CMX 500 Rebel | foto: Petr Boháč

Co se spotřeby týče, po městě se na větší vzdálenost (oněch prvních 25 km přes celou Prahu) dá jezdit za krásných 3,3 litrů na 100 km. Při courání pro rohlíky a neustálém popojíždění stoupá spotřeba asi o litr. Celkově jsem po našem hlavním městě jezdil v průměru za 3,9 litrů na 100 km. Okresní silnice na "kochačku" znamenají 3,1 litrů a při tahání za plyn i okolo 5 litrů. Průměr mi nakonec vyšel 3,7 litrů na 100 km při mimoměstském provozu. Po dálnici v rychlostech okolo 130 km/h jezdí Rebelka za 4,4 litry benzínu na 100 km. To platí při jízdě v jednom, ve dvou stoupá spotřeba přibližně o půl litru. Když jsem Hondu vracel, měl jsem výslednou průměrnou spotřebu 3,9 litrů na 100 km.

Na závěr musím říct, že se mi Rebelka moc líbila. Jízdně je to moc hodná a milá motorka, kterou bych bez váhání doporučil začínajícím motorkářům pro jejich první krůčky v říši dospělých motorek. Je pěkná, dobře ovladatelná a s cenou 159 900 Kč včetně ABS i poměrně levná. Škoda jen té spojky, která mi trochu kazila jinak skvělý dojem z motorky.

Plusy:

- při jízdě v jednom slušný výkon motoru

- perfektní manévrovací schopnosti

- cena

Mínusy:

- spojka tlačící do nohy

- omezený dojezd mezi 250 až 300 km

- zadní sedadlo je spíše nouzové