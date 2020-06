Test: DS 3 Crossback 1,2 PureTech 155, designová stylovka s povedeným tříválcem

Exteriér

Malý crossover od společnosti DS si s žádným jiným autem na našem trhu nespletete. Na fotografiích vypadá vůz zajímavě, ale až na vlastní oči zjistíte, jak svébytný design mu Francouzi vtiskli.

Odvážný design má spoustu zajímavých detailů. Vpředu jistě zaujmou světlomety DS MATRIX LED VISION, které umožňují jízdu s trvale zapnutými dálkovými světly, aniž by vůz oslňoval ostatní v provozu. Při pohledu z boku si můžete všimnout zvláštně tvarovaných zadních dveří a poměrně nízkých bočních oken. Dobře také vypadají na kompaktní rozměry vozu velká 18" kola a naprostou lahůdkou jsou zapuštěné kliky dveří, které se objevují pouze tehdy, když je potřeba. Záď zdobí dvojice velkých koncovek výfuku mezi nimiž se nachází velká mlhovka. Musím ještě podotknout, že obě koncovky výfuku jsou funkční , nejsou jen falešný designový prvek.

DS 3 CROSSBACK | foto: Petr Boháč



Interiér

Jak už jsem poznal u většího sourozence, v interiérech vozů DS je všechno jinak. Drtivá většina ovladačů je jinde, než by je člověk hledal. Ale jde opravdu jen o zvyk. Po týdenním soužití s DS 7 jsem nyní s ovládáním DS 3 neměl problém, a tak nějak jsem už věděl kam sáhnout.

Krom výše napsaného musím interiér DS 3 pochválit. Vypadá zajímavě a luxusně. Stejně jako v případě DS 7 zde hraje prim kosočtverec, který se nachází téměř všude, dokonce i na grafice 10,3" displeje infotainmentu a také u 7" digitálního přístrojového displeje. Tato dvojice displejů je ještě doplněna o head-up v zorném poli řidiče, který zobrazuje hlavní informace o jízdě.

Ač má DS 3 na délku pouze 4118 mm, místa uvnitř je překvapivě dost. Nejen vpředu, ale také na zadních sedadlech, kde jsem neměl se svými 181 cm sebemenší problém sednout si sám za sebe a i nad hlavou mi ještě nějaký ten centimetr zůstal. Zavazadlový prostor má spíše průměrných 350 litrů objemu, po sklopení zadních sedadel dělených v poměru 60:40 se tento objem zvětší na 1050 litrů.

DS 3 CROSSBACK | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Námi testované DS 3 bylo poháněno tříválcovým přeplňovaným motorem o objemu 1199 ccm. V tomto případě byla 1,2 PureTech vyladěna na solidní výkon 115 kW (155 koní) v 5500 ot./min a točivý moment 240 N.m. byl k dispozici již od 1750 ot./min. Výkon motoru přenášela na přední kola 8 stupňová automatická převodovka.

DS 3 CROSSBACK | foto: Petr Boháč



Jízda

S motorem 1,2 PureTech jsem již jezdil ve voze Peugeot 3008. Tam byl motor naladěn na 130 koní a zcela upřímně mě svým projevem úplně nadchnul. V případě DS 3 jsem očekával podobnou jízdní dynamiku. U těch 25 koní výkonu navíc jsem předpokládal, že budou pouze na papíře a v reálném světě nebudou moc znát. Opak byl pravdou a musím uznat, že 1,2 PureTech 155 je nejlepší tříválec, s jakým jsem měl tu čest. Navíc za motorem nezaostával ani podvozek. Při řízení DS 3 jsem měl spíše pocit, jako bych seděl za volantem rychlého hatchbacku, než malého přenosového crossoveru.

Takže na silnici je DS 3 CROSSBACK 1,2 PureTech 155 nad očekávání dobrý. Díky slušné světlé výšce a malým převisům se neztratí ani mimo ni. Samozřejmě se nejedná o žádný off-road a má poháněna pouze přední kola, což ho limituje při ztrátě adheze. Ale s hodně rozbitou polní cestou, plnou hlubokých výmolů, si poradil na jedničku. Od podvozku nebyly slyšet žádné rány a vůz se statečně pohupoval přes takové díry, kde by normální auto zcela jistě skončilo uvízlé na "břiše".

Ale abych jen nechválil, i zde se našlo pár věcí, které by mohly fungovat lépe. Nechápu, když DS používá infotinment od Peugeotu, proč zde funguje hůře. Odezva je podobná staršímu telefonu s plnou pamětí. Zvolím funkci a ono se dlouho nic neděje. Stejné je to s přepínáním režimů zobrazování na přístrojovém displeji. Kolečkem na volantu vyberu jinou grafiku a až po předlouhých 5 vteřinách se DS uvolí k přepnutí.

Pak už jen takové drobnosti, jako chromovaný znak DS na volantu, který mě v určitém denním čase oslňoval odrazem od slunce a pak head-up displej. Ten se po prvním vysunutí rozbil a už nešel stáhnout zpět do přístrojové desky. To je drobnost, která bude v rámci záruky odstraněna, ale i tak by se nové auto nemuselo tak brzy porouchat.

Spotřeba

Po městě si DS 3 CROSSBACK nárokuje dle hustoty provozu v rozmezí 5,8 až 9 litrů. Já jsem jezdil po Praze v průměru za 7,3 litrů na 100 km.

Po vyjetí z města jde spotřeba dolů. Při předpisové jízdě po okresních silnicích ubyde z nádrže v průměru pouze 5,3 litrů na 100 km. Eco jízdou se dá dostat ke 4,5 litrům, naopak při "svižné" jízdě stoupá spotřeba k 8 litrům na 100 km.

Na dálnici ve 130 km/h točí motor na 8 převodový stupeň příjemných 2200 ot./min. což se podepíše na spotřebě 7,1 litrů na 100 km. Na německých dálnicích při rychlostech okolo 160 - 170 km/h stoupá spotřeba přes 10 litrů na 100 km. Naopak při testu spotřeby ustálenou rychlostí 90 km/h za kamionem se spotřeba benzínu snížila na 3,5 litrů.

V běžném testu, při kterém jsem najel přibližně 700 km v různých provozních režimech, se průměrná spotřeba ustálila na rovných 7 litrech na 100 km. Což je samozřejmě na hony vzdálené od udávaného průměru, ale já to vzhledem k provozním podmínkám považuji za slušný výsledek.

spotřeba | foto: Petr Boháč



Cena

Nejlevněji se dá DS 3 CROSSBACK pořídit s motorem 1,2 PureTech o výkonu 100 koní a manuální 6 stupňovou převodovkou od 560 000 Kč. Na opačném spektru cenové tabulky najdete horkou novinku v podobě 100 kW čistě elektrického DSka, za které si v nejvyšší výbavě GRAND CHIC v showroomu značky DS řeknou o 1 075 000 Kč.

Testované DS s nejsilnějším spalovacím motorem v nejvyšší výbavě startuje od 780 000 Kč. Konkrétní kus měl navíc rozsáhlou příplatkovou výbavu, kde nejdražšími položkami byla 18" hliníková kola, masážní sedadlo řidiče a HiFi systém FOCAL Electra se 14 reproduktory o celkovém výkonu 515 W. Výsledná cena tak činila 952 000 Kč.



Závěr

Na začátku jsem si položil otázku, zda je DS 3 za poloviční cenu a s polovičním výkonem jen z půlky tak dobré, jako DS 7 E-TENSE. Ač nemám úplně v oblibě módní crossovery a tříválce už vůbec ne, musím uznat, že DS 3 mě moc mile překvapil. Vypadá zajímavě a jezdí nad očekávání dobře. Takže za mě je DS 3 CROSSBACK 1,2 PureTech 155 daleko lepší než půlka DS 7 CROSSBACK E-TENSE.