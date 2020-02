Test: Lexus UX 250h F-Sport, nad očekávání dobrý crossover

Exteriér

Již z dálky je zřejmé, s kým máte tu čest. Model UX nezapře, že patří do rodiny jménem Lexus. Tím nejnápadnějším, co malý crossover spojuje s ostatními modely automobilky Lexus, je obří maska chladiče sahající od hrany kapoty až po spodní část přídi vozu. Na masku navazují Full LED světlomety, ty pro denní svícení jsou umístěny nad těmi hlavními a mají tvar ležícího písmene L. Celkově působí příď vozu svalnatým dojmem a budí pocit výjimečnosti.

Trošku kontrastně s přídí působí UX při pohledu ze strany. Příď je mohutná a svalnatá, z boku vypadá Lexus jako crossover nižší střední třídy. Díky prolisům a ostrým hranám vypadá dobře. Dojem trošku kazí vytáhlé lemy blatníků společně s prahem v černém plastu. Viděl jsem tuto kombinaci s tmavě modrou karoserií a bylo to fajn. U testovaného vozu v bílé barvě působí černý plast trošku jako pěst na oko.

Dominantou zádi vozu je skupinové zadní světlo nejen s nápadným designem, ale i s aerodynamickým stabilizačním účinkem. Žebra integrovaná do světla snižují o 16% změny tlaku vzduchu přispívající ke stabilitě zádi při zatáčení a bočním větru. Jednolitá, do středu se zužující světla, se skládají ze 120 LED jednotek. V nejnižším místě je světlo tenké pouhé 3 mm. Jako mínus zadní části vozu považuji poměrně malé víko zavazadlového prostoru s vysokou nakládací hranou.

Lexus UX 250h | foto: Petr Boháč



Interiér

Interiér se nese v o dost střízlivějším duchu, než je tomu u vzhledu karoserie. Jednoznačný prim, pokud hovoříme o interiéru, hrají červená anatomická kožená sedadla F SPORT podobná těm, jaká můžete najít i ve sportovním modelu Lexus LC. Jsou stavitelná v osmi směrech a poskytují výtečnou oporu tělu i v opravdu rychle projetých zatáčkách. Před řidičem se nachází tříramenný, kůží obšitý volant s tlustým věncem, který příjemně padne do ruky. Za ním se nachází 7" digitální přístrojová deska s posuvným orámováním. Díky digitalizaci může měnit svůj vzhled. V režimu ECO a NORMAL ukazuje využívání výkonu, popřípadě míru rekuperace. V režimu sport zčervená a promění se v otáčkoměr.

Nad středovou konzolí se nachází také 7" displej infotainmentu. S jeho rozlišením není problém, nenadchne, ale ani neurazí. Horší je to s jeho ovládáním. Displej není dotykový, jeho ovládání má na starost TOUCH PAD, se kterým jsem se ani po týdenním soužití moc neskamarádil. Když jsem měl do navigace nastavit nějakou delší adresu, tak jsem to uprostřed zadávání raději vzdal a adresu nastavil na mobilu. Poté jsem jel podle pokynů přenášených do reproduktorů vozu prostřednictvím Bluetooth.

Interiér poskytuje dvojici cestujícím v první řadě sedadel dostatek místa ve všech směrech. Také dozadu jsem se relativně pohodlně vešel, ale moc místa jsem okolo sebe neměl. Urostlejší jedinci zde budou trošku stísněni. Největší slabinou Lexusu UX je jeho zavazadlový prostor. Nakládací hrana je příliš vysoko a kufr je až neuvěřitelně mělký. Pod sklopené plato by se pravděpodobně nevešla ani basa dvanáctek. Jeho celkový objem je i navzdory slušné šířce pouhých 320 litrů.

Celkově jsem z interiéru měl pocit spíše prémiového sportovního kupé než crossoveru. Posádka vepředu je rozmazlována skvělými anatomickými sedadly a výborně zpracovanými povrchy s měkkými plasty. V druhé řadě sedadel to bylo horší a kufr je jen pro nejnutnějších pár zavazadel.

Lexus UX 250h | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Pro pohon automobilu Lexus UX 250h slouží atmosférický zážehový čtyřválec o objemu 1987 ccm. Ten v sobě kombinuje krom přímého a nepřímého vstřikování také Ottův a Atkinsonův režim. Jeho výkon je 112 kW (152 koní) v 6000 ot./min a točivý moment 190 N.m. v rozmezí 4400 - 5200 ot./min. Zážehovému motoru je nápomocen synchronní elektromotor o výkonu 80 kW (109 koní) s točivým momentem 202 N.m. Celkový výkon hybridního ústrojí je 135 kW (184 koní). K přenosu výkonu na přední kola slouží elektricky řízená převodovka s plynule měnitelným převodem (E-CVT).

Lexus UX 250h | foto: Petr Boháč



Jízda

Po nasednutí do pohodlné a dobře tvarované rudé sportovní sedačky jsem jako pokaždé nejprve pároval mé chytré zařízení s vozem. Po prvních pár marných kliknutích na displej infotainmentu mi došlo, že tudy cesta nevede. Jelikož displej není dotykový, musel jsem použít TOUCH PAD. S notebookem moc nekamarádí a tak mi trvalo téměř 5 minut, než jsem se dokázal proklikat až na požadovanou funkci. Naštěstí poté už během celého týdne se bluetooth "chytalo" výborně a nebylo třeba nijak zdlouhavě zařízení opět připojovat. Prémiové audio hrálo skvěle a velmi čistě, a tak byl čas vyrazit.

Po nastartování mě vyloženě nadchla animace displeje přístrojové desky. Orámování kulatého "budíku" se přesunulo z prostředku displeje směrem doleva. Zní to možná banálně, ale mě to bavilo po celou dobu testu a byl jsem z tohoto divadla pokaždé nadšený jako malý kluk.

Po uvedení vozu do chodu a zařazení do provozu mě přemáhala pozice za volantem. Z crossoveru jsem zvyklý na vysoký posez, tady tomu tak nebylo. Připadal jsem si jako v sedanu vyšší třídy a nebo spíš ve sportovním GT. Po městě je UX ukázkově komfortní díky tuhé karoserii a dobře naladěným tlumičům a i díky skvělému odhlučnění byla jízda po městské dlažbě plné výmolů až nad očekávání pohodlná.

Také jízda po dálnici nedělá Lexusu žádný problém. Díky dlouhému rozvoru a dobré aerodynamice je vůz příkladně stabilní i ve vyšších rychlostech. Motor má slušný tah a ochotně zrychluje až k rychlosti 184 km/h, kde ho v rozletu nemilosrdně utne omezovač.

Co se týče jízdy po okresních silnicích nebo snaze o sportovní jízdu obecně, čekal jsem něco podobně marného, jako u dříve testovaného hybridu Hondy CR-V. Po svezení s Lexusem UX musím konstatovat, že jsem nemohl být dále od pravdy. Po přepnutí do režimu Sport se zrychlí odezva na plyn a motor zní jako vysokootáčkový osmiválec. První dvě vteřiny jsem si lámal hlavu, jak se konstruktérům podařilo odladit výfuk takovým způsobem, aby řádový čtyřválec zněl takto úžasně. V tu třetí vteřinu mi došlo, že je to syntetický zvuk linoucí se z reproduktorů. To mě trochu zklamalo a přišlo mi to naprosto zbytečné. Ale k mému překvapení mě tento falešný zvuk motoru bavil čím dál tím víc a stále častěji jsem si užíval vytočený motor.

Co mě bavilo a udivovalo ještě víc než falešný zvuk motoru, byly nefalšované jízdní vlastnosti. Jestli jsem Hondu HR-V 1,5 Turbo Sport považoval za zábavné okreskové náčiní, pak Lexus UX je ještě o pořádný kus dál. Do teď nechápu, jak se konstruktérům podařilo tak úžasně naladit podvozek. Když jsem se trošku osmělil, nebyl problém každou další zatáčku projíždět stále rychleji a rychleji. Ať jsem do zatáčky najel jakoukoliv rychlostí, vůz zůstal neutrální bez jakéhokoliv náklonu karoserie. Vykroužil oblouk v čisté stopě a hned se vrhal do další zatáčky. Takto rychle a přitom bezpečně a stabilně jsem dokázal jezdit snad jen s Hyundai i30 N Performance. Od hybridního crossoveru jsem opravdu takové jízdní vlastnosti nečekal.

Velká škoda, že pohonná jednotka nedosahuje výkonů podvozku. Nechápejte mě špatně, autu dech rozhodně nedochází a oněch 8,5 s na "stovku" není špatná hodnota. Ale moc by se mi líbila varianta UX s pohonným ústrojím z většího modelu RX 450h. Jeho 3,5 V6 a dvojice elektromotorů mají souhrnný výkon 220 kW (299 koní). Tato pohonná jednotka by Lexus UX pasovala na krále středně velkých crossoveru.

Lexus UX 250h | foto: Petr Boháč



Spotřeba

Spotřeba UX 250h je stejně jako u většiny hybridů velmi závislá na jízdním stylu a použití vozu. V městském provozu není problém jezdit v průměru od 3,3 do 4,8 litrů na 100 km. Těch 3,3 litrů je při delší plynulé jízdě, necelých 5 litrů jsem měl během dne, kdy jsem vždy jen popojel o pár kilometrů. Za zvýšenou spotřebu může studené počasí. I když byla baterie plná, motor po každém nastartování naskočil a ohřál kabinu na nastavených 19°C.

Mimo město jsem s Lexusem jezdil v ještě větším rozmezí. Při klidném tempu dle rychlostních limitů jsem dokázal jezdit za 3,7 litru, při svižné jízdě stoupala průměrná spotřeba na 5 litrů. Ve sportovním režimu, kdy byl motor téměř neustále vytočený k omezovači, šplhala spotřeba až k 10 litrům na každých 100 ujetých kilometrů. Naopak při Eko jízdě jsem se dostal na 40 km dlouhé trati na skvělou spotřebu 2,9 litru.

Na dálnici, kde hybrid postrádá svůj smysl, jsem při tachometrových 130 km/h jezdil v průměru za 7,6 litru. Při rychlém dálničním přesunu stoupala průměrná spotřeba až na 9,2 litrů na 100 km.

Výsledná průměrná spotřeba během týdenního testu byla 6,2 litru na 100 km. Ale věřím, že kdybych měl vůz v testu například v dubnu a neměl tak vysoký podíl dálnic, byla by výsledná spotřeba až o litr paliva na 100 km nižší.



Cena

Lexus je prémiovou automobilkou a ceny podle toho vypadají. Nejlevnější Lexus UX 200 ve výbavě BUSINESS EDITION pouze se zážehový motorem, pořídíte za částku 900 000 Kč. Naopak na nejdražší Lexus UX 250h 4x4 E-FOUR F SPORT TOP si připravte 1 450 000 Kč. Testovaný model UX 250h F SPORT měl pořizovací cenu téměř uprostřed z výše vyjmenovaných. Za tento konkrétní kus si v Lexusu řeknou o 1 200 000 Kč. Cena je dle mého názoru adekvátní k použité technice a materiálům v interiéru. Co mě trochu mrzí je, že v této výbavě chybí head up displej nebo třeba elektricky ovládané páté dveře, které dostanete až u vrcholného provedení.

Lexus UX 250h | foto: Petr Boháč

Závěr

Hybridní Lexus UX 250h je asi tím nejlépe jezdícím crossoverem, jakého jsem měl tu čest řídit. Je až neuvěřitelné, s jakou ochotou dokáže měnit směr. Také je to výborný společník do města, kde se cítí jako ryba ve vodě. Jezdí pohodlně, tiše a se skvělou spotřebou. Na druhou stranu se Lexus nehodí jako rodinné auto nebo dálniční křižník. Na plnohodnotné rodinné auto má moc malý, až nepoužitelný zavazadlový prostor. Při dálničních přesunech postrádá hybridní ústrojí smysl. Lexus UX považuji za dobrou alternativu k německé prémiové trojce Audi Q3, BMW X1 a Mercedesu GLA.

Lexus UX 250h | foto: Petr Boháč

Plusy:

- jízdní vlastnosti

- zpracování interiéru

- spotřeba

Mínusy:

- zavazadlový prostor

- ovládání infotainmentu

- malá nádrž