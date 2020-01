Test: Peugeot 5008 ALLURE 1,5 blueHDi 130 EAT8, francouzský rodinný dostavník

Exteriér

Moderně vyhlížející SUV s vyšší světlou výškou a vyšší linií bočních oken vypadá nesrovnatelně lépe než předchozí neslané - nemastné MPV se stejným názvem.

Přední část je téměř stejná, jako u menší 3008. Nejvíce zaujme velká maska chladiče s prohnutou mřížkou. Dále pak světlomety s technologií Full LED. Z bočního pohledu si všimnete vyšší linie nízkých oken a ozdobné chromové lišty. Dojem ze schopného SUV ruší oplastování dveří a lemů blatníků. Pod oplastováním dveří se bohužel udržují nečistoty. Vzhledu SUV pomáhají také velká 18" kola z lehkých slitin. Dynamický vzhled dokresluje sešikmené zadní okno. Jak je u nových Peugeotů zvykem, zadní led svítilny se třemi svislými rudými linkami symbolizují lví drápy.

Celkově se mi nový designový jazyk Peugeotu líbí. 5008 vypadá oproti předchozí generaci opravdu dobře a nejen proti ní. Svým vzhledem přináší svěží vítr na naše silnice, kde jsou si ostatní nová auta až moc podobná, neosobní a bez nápadu.

Peugeot 5008 | foto: Petr Boháč

Interiér

Interiér Peugeotu 5008 je takový, na jaký je člověk z jiných Peugeotů z poslední doby zvyklý. Nejnovější pojetí konceptu i-Cockpit s malým volantem a kapličkou přístrojů v pozici vysoko nad ním ve velmi minimalistickém a lehce futuristickém interiéru. Ne každému může malý zploštělý volant vyhovovat. Mně osobně vcelku sedl. Už při předchozím testu 508 GT-line jsem se s volantem "skamarádil" už po pár stovkách metrů. Nad volantem je displej přístrojového panelu o úhlopříčce 12.3 palce. Ten je velmi přehledný s možností vybrat si zobrazování různých režimů.

Malý volič automatické převodovky připomíná knipl letadla. Vůz umožňuje také manuální volení převodových stupňů pomocí pádel za volantem. Většina ovládacích prvků se nachází na 8" displeji infotainmentu, ležícím vysoko na palubní desce. Ovládání displeje najdeme na středovém panelu , připomíná klávesy klavíru. Vrchní klávesy otevírají jednotlivá menu infotainmentu, zatímco spodní ovládají vyhřívání sedaček a oken. Ovládání infotainmentu je vcelku intuitivní, ale osobně mi více vyhovuje, když se klimatizace ovládá otočnými ovládači než přes displej. Moc se mi líbí zpracování interiéru včetně použitých materiálů. Nezvykle je část přístrojové desky čalouněná látkou. Je škoda, že jsem tento prvek v jiných vozech zatím neviděl. Působilo to pěkně jak na pohled, tak na dotek.

V druhé řadě sedadel jsou tři samostatně sklopná a posuvná sedadla. Další dvě (spíše nouzová nebo pro děti malého vzrůstu) sedadla, se nacházejí pod podlahou zavazadlového prostoru. Manipulace s nimi je výborná, není problém s nimi manipulovat jedním prstem. U rodinného vozu je příjemným detailem vysouvací sluneční clona u oken zadních dveří. Nejmladším členům posádky se dále bude moc líbit panaromatická, z velké části otevíratelná střecha.

V interiéru 5008 je spousta místa jak v podélném, tak i v příčném směru. Z čeho jsem byl trošku rozpačitý, bylo místo nad hlavou. S mým průměrným vzrůstem, 181 cm, na sedadle v nejnižší poloze jsem měl nad hlavou minimum místa. V prostřední řadě jsem se hlavou již dotýkal stropu. Naopak velmi velkorysý je objem zavazadlového prostoru. V pěti místném uspořádání se do zavazadlového prostoru vejde 780 litrů. Po sklopení prostřední řady sedadel vznikne ohromný prostor 2,15 m3.

Peugeot 5008 | foto: Petr Boháč

Pohonné ústrojí

K pohonu testovaného Peugeotu 5008 ALLURE 1,5 blueHDi 130 EAT8 sloužil přeplňovaný vznětový čtyřválec o objemu 1499 ccm. Jak už napovídá název, jeho výkon je 130 koní (96 kW). Točivým momentem vyvrcholí hodnotou 300 N.m. již při 1750 ot./min. Výkon motoru putuje na přední kola přes 8 stupňovou automatickou převodovku.

Jízda

Po usednutí za malý volant a nastavení vozu přišlo ale hned z kraje malé zklamání. Během týdenního testu se mi nepodařilo skamarádit přes bluetooth chytré zařízení a infotainment. S handsfree nebyl problém. Avšak přehrávání svých MP3 skladeb se mi za celou dobu nepodařilo spustit. Také jsem během týdne nepřišel na to, jak funguje otevírání pátých dveří pomocí pohybu nohy. Občas se otevřely na "první dobrou", jindy jsem nohou marně mával sem-tam a dveře se ne a ne otevřít.

Ale zpět k jízdě. Za volantem vůz působí daleko menším dojmem, než jakým opravdu je. Krom vyššího posezu, díky kterému je z vozu dobrý výhled, se velká 5008 řídí spíše jako kompaktní 308, což bylo velice příjemné. Avšak 5008 je hodně velký vůz. Jeho rozměry nejlépe vyniknou ve srovnání s mou obytnou dodávkou.

Jízda je velmi pohodlná a to jak na městské dlažbě, tak na rozbitých okreskách. Krom pohodlí ale umí 5008 i nečekaně agilně jezdit. Do zatáček se vrhá s chutí. Vůz netrpí nedotáčivostí, ani přetáčivostí. Velká většina SUV se v zatáčkách dost naklání, Peugeot téměř vůbec. Opravdu máte z jízdy pocit jako s klasickým kombi střední třídy.

Jak se mi moc líbily jízdní vlastnosti podvozku, tak už méně se mi líbila pohonná jednotka. Naftová 1,5 má na papíře celkem slušné parametry. 130 koní a 300 N.m. není málo, ale na tak velký vůz, jakým 5008 je, prostě nestačí. Ve městě ještě není problém, ale při předjíždění na okreskách se to chce dvakrát rozmyslet a třikrát pořádně podívat do protisměru, zda opravdu zvládnete bezpečně předjet. Co ale motor zachraňuje, to je bezchybně řadící 8 stupňová automatická převodovka. Ta řadila bleskově a velice hladce.

Na dálnici vůz při předpisových 130 km/h točí rozumných 2100 ot./min. Při této rychlosti je vůz komfortní a tichý. Adaptivní tempomat fungoval bezchybně. To samé se nedá říct o asistentu udržování v jízdních pruzích. Peugeot pendloval od čáry k čáře a vždy sebou škubnul.

Osobně bych volil skvělý motor 1,6 puretech 180, který jsem měl v testové 508 GT-line. Ten vozu poskytuje výtečnou dynamiku a svůj apetit dokáže držet v rozumných mezích.

Peugeot 5008 | foto: Petr Boháč

Spotřeba

Co se týče spotřeby, ještě nikdy jsem nebyl dál od udávaných údajů. Udávaná kombinovaná spotřeba 4,1 litrů na 100 km byla daleko od pravdy. Můj průměr během týdenního testu dosáhl 6,5 litrů na 100 km. Ale abych byl fér, musím říct, že přebíraný vůz byl úplně v plenkách, měl najeto pouze necelé 4 km a teplota se pohybovala okolo 0 °C.

V městském provozu se spotřeba pohybovala v rozmezí 6,9 litrů, na 9,2 litrů se dostala při poskakování v kolonách. Mimo město není problém jezdit v průměru za 5,5 litru. Při ECO jízdě jsem dokázal srazit spotřebu na rovné 4 litry. Při jízdě po dálnici s nastaveným tempomatem na 130 km/h točí motor na osmý převodový stupeň 2100 ot./min a nárokuje si 6,7 litrů na 100 km.

Cena

Peugeot 5008 začíná s motem 1,2 Puretech a 6 stupňovou manuální převodovkou ve výbavě ACTIVE na částce 580 000 Kč. Na opačném spektru se nachází 2,0 blueHDi 180 s automatickou převodovkou. Ten ve výbavě GT-line pořídíte za 870 000 Kč, s příplatkovou výbavou není problém podívat se k částce 1 milion Kč.

Testovaný model ve výbavě ALLURE s motorem 1,5 blueHDi 130 a automatickou převodovkou pořídíte od 690 000 Kč. Konkrétní vůz stojí díky příplatkové výbavě 750 000 Kč

Závěr

Peugeot 5008 ALLURE 1,5 blueHDi 130 EAT8 je příjemné rodinné auto. Mně i většině dotázaných se líbí jak zvenčí tak zevnitř. Dojem kazí nedostatek místa nad hlavou. Dále pak pohonná jednotka poskytuje spíše podprůměrnou jízdní dynamiku. Vůz s ním nevyniká ani ochotou jít za plynem, ani spotřebou. Naopak podvozek i pocit z jízdy je na vysoké úrovni.

Plusy

-design exteriéru

-vzhled a zpracování interiéru

-velkorysý zavazadlový prostor

-skvěle řadící automatická převodovka

Mínusy

-1,5 BlueHdi nemá výkon a žere

-nemožnost volby náhonu 4x4

-pod plasty zůstává bláto

-náladové víko kufru na pohyb nohy