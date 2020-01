Test: Mitsubishi L200 Double Cab, oldschoolový parťák s diamanty ve znaku

Exteriér

Na první pohled zaujme L200 svými obřími vnějšími rozměry. Bílý pickup měří na délku 5225, na šířku 1815 a na výšku 1775 mm. Rozvor náprav má hodnotu 3100 mm. Přední část se nese v designovém duchu nových vozů Mitsubishi. Zaujmou úzké halogenové světlomety, pod nimiž se nachází velká směrová světla společně se světly denního svícení integrované v nárazníku. Při přebírání vozu k testu parkoval můj bílý vůz vedle oranžové L200 ve vyšším stupni výbavy. Ta díky chromovým doplňkům vypadá opravdu dobře.

Při pohledu z boku nejvíce zaujme kontrast mezi předním a zadním převisem. Druhý jmenovaný je o podstatný kus delší. Dlouhý zadní převis je daň za velkorysou ložnou plochu, která je v tomto konkrétním případě obložená hliníkovými plechy. Na korbě jsou umístěny dva uzamykatelné boxy, které chrání před nenechavci drobné předměty. Opomenout nemohu ani boční nášlapy a pěkná 18" hliníková kola obutá do terénních pneumatik Nokian WR SUV4 o rozměrech 265/60 R18.

foto: Petr Boháč

Interiér

Přístup do interiéru, do kterého se pohodlně vejde 5 dospělých osob, je umožněn čtveřicí bočních dveří. Po sklopení opěradel u zadní lavice se objeví velký úložný prostor, který obsahuje povinnou výbavu, klíč a hever. Dále je zde místo na odložení dalších drobných předmětů.

Dominantou interiéru je dobře padnoucí multifunkční volant a velká řadící páka s dlouhými, ale přesnými dráhami. Za volantem se nachází kaplička s dobře čitelným analogovým tachometrem a otáčkoměrem. Uprostřed je malý displej, který zobrazuje nejrůznější provozní informace. Středový panel se stejně jako v případě exteriéru dost liší dle zvolené výbavy. V mnou testovaném voze byl z černého plastu,a ovládání ventilace třemi velkými kruhovými ovladači působilo jak z o dvě dekády staršího vozu. Vozy vyšší specifikace mají chromované zdobení a ventilace je ovládána tlačítky.

Interiér je celkově strohý, ale skvěle zpracovaný, ani při jízdě v těžkém terénu nikde nic nevrzalo, ani nedrnčelo. Tvrdší plasty také nenadchnou dnešní uživatele moderních SUV, ale jejich údržba bude snadná, což je u pracovního terénního vozu zásadní.

foto: Petr Boháč



Současná generace Mitsubishi L200 dostala také nové bezpečnostní prvky, jsou jimi:

Systém pro sledování mrtvého úhlu s asistentem pro změnu jízdního pruhu.

Systém monitorování provozu za vozidlem.

Systém zmírňování následků čelní kolize.

Ultrazvukový systém proti nechtěnému zrychlení vozidla.



Pohonné ústrojí

K pohonu nové generace druhého nejprodávanějšího modelu značky slouží nový dieselový motor DiD o objemu 2268 ccm. Výkon motoru je 110 kW (150 koní) při 3500 ot./min a točivý momentem 400 N.m. je k dispozici v rozmezí 1750 až 2250 ot./min. Přes 6 stupňovou manuální převodovku putuje výkon motoru primárně ke kolům zadní nápravy. V případě potřeby je možné připojit i kola přední nápravy. Pro zlepšení terénních schopností je zde dále redukce a uzávěrka středového a zadního diferenciálu.

Jízda

První velký dojem na mě udělala řadící páka. Po nastartování a stopnutí motoru se vždy zatřásla. Nostalgicky jsem si pokaždé vzpomněl, jak jsem před lety dělal řidičský průkaz na nákladní automobil. Dráhy řadící páky jsou dlouhé a oproti osobním vozům vyžaduje řazení trošičku více síly. Ergonomie ovládacích prvků je příkladná. Nikam jsem se nemusel natahovat a vše bylo po ruce a přesně tam, kde jsem čekal.

Motor, ač od minulé generace snížil obsah i výkon, spolupracuje s vozem dobře. 150 koní na 2045 kg papírově nepůsobí nijak oslnivě, ale díky točivému moment 400 N.m. je jízda svižná a rozhodně nebudete brzdou provozu.

L200 stále sází na robustní rám a zadní tuhou nápravu odpruženou listovými péry. Nezatížený pick-up se stále pohupuje, na nerovnostech se zadek vlní a odskakuje. Od velkých terénních pneumatik proniká do kabiny zvýšený hluk. Nemůžu si pomoct, ale přesto mě jeho jízdní projev spíše baví, než obtěžuje. Oproti dnešním a až příliš sterilním vozům se tady neustále něco děje. Velké výmoly nebo propadlé kanály, kterých je na našich silnicích přehršel, filtruje Mitsubishi i díky velkoprofilovým pneumatikám s naprostým přehledem. Co mě moc mile překvapilo, parkování a jízda po městě obecně je i přes úctyhodné rozměry nad očekávání dobrá. Díky velkému rejdu předních kol je poloměr otáčení pouhých 5,9 m a tak není s manévrováním žádný problém.

Terénní pick-up rozhodně není žádná okresková hračka. V zatáčkách se naklání a odlehčená zadní náprava sem tam odskočí. Přesto přední kola drží stopu velice slušně. S vozem se dá jezdit vcelku svižně a pravděpodobně i mnohem rychleji, než mi má odvaha dovolí. Takže na dálnici není problém okupovat převážně levý pruh. Motor neztrácí dech ani v táhlých stoupáních a není potřeba podřazovat.

Na pohodlí si nemůžu stěžovat. Během testu jsem v podstatě na otočku absolvoval trasu dlouhou 500 km, kde 1/3 byla dálnice a 2/3 okresky. Z vozu jsem vystupoval relativně svěží a nic mě nebolelo. Mluvil jsem o této trase s uživatelem starší L200 a nazval mě masochistou. Je až k nevíře, o kolik je nová generace L200 pohodlnější, než ty předchozí.

V terénu se z Mitsubishi L200 stává tank, který téměř nic nezastaví. I na velkých nerovnostech se chová příkladně klidně a jízda po rozbahněné polní cestě vypadá v jeho podání spíš jako nedělní jízda pro rohlíky do supermarketu. Tam, kam bych si s SUV netroufl, zvládám teď s naprostým přehledem, jen se zapnutým náhonem na zadní kola. 4x4 bylo poprvé potřeba až při výjezdu do prudké promáčené louky. A to mám k dispozici ještě uzávěrku diferenciálu a redukci. Jediné, na co je potřeba si dávat pozor, je značný rozvor náprav a dlouhý zadní převis.

foto: Petr Boháč



Spotřeba

Navzdory tomu, že L200 je pořádný kus auta a má velké terénní pneumatiky s velkým valivým odporem, dá se s ním jezdit celkem úsporně. Očekával jsem spotřebu okolo 10 L/100 km. Musím tímto pochválit nový dieselový motor od Mitsubishi. Nejen, že s autem slušně hýbe, ale navíc si za svou práci nárokuje nikterak velké množství paliva.

Ve městě jsem s L200 jezdil v průměru za 7,8 L/100 km. Při jízdě mimo město jsem jezdil v průměru za opravdu slušných 7,3 L/100 km. U jízdy po okresních silnicích velmi záleží na zvoleném tempu. Hodně svižná jízda znamená spotřebu na úrovni 10 litrů, naopak při ekojízdě jsem se dostal na 5.7 L/100 km. Po dálnici při ustálených 130 km/h byla průměrná spotřeba 8,3 L/100 km. Při vyšších rychlostech se negativně projevuje velikost a tvar karoserie. Jízda v terénu je velmi závislá na provozních podmínkách. Můžete jezdit pod 10 L a nebo klidně přes 20 L/100 km. Moje terénní jízda znamenala průměr 13,8 L/100 km.

Během týdenního testu jsem s Mitsubishi L200 Double Cab jezdil v průměru za 7,8 L/100 km.

foto: Petr Boháč



Cena

Mitsubishi L200 na našem trhu startuje ve výbavě INVITE za cenu 735 250 Kč (607 645 Kč bez DPH), mnou testovaný model byl ve výbavě INVITE+. Za ten si u Mitsubishi řeknou 749 250 Kč (619 225 Kč bez DPH), za rozdíl 14 000 Kč dostane vůz hliníková kola o průměru 18" obutá do pneumatik 265/60 R18, základní provedení jezdí na 245/70 R16. 16" kola k proporcím auta mi moc nesedí. Nad nimi je výbava INTENSE za 814 650 Kč (673 264 Kč bez DPH). Tato výbava by byla mou volbou. Jak již bylo napsáno výše, vůz s ozdobnými chromovými prvky jak na exteriéru, tak v interiéru vypadá daleko lépe. Také nabízí automatickou klimatizaci oproti manuální a další výbavu, jenž vám zpříjemní pobyt na palubě. INTENSE může být za příplatek 40 000 Kč vybavena též automatickou převodovkou. Vrchol nabídky je verze INSTYLE. Ta je k mání pouze s automatickou převodovkou a dělá z pracovního parťáka stylový automobil, který se nebude cítit špatně ani při návštěvě Národního divadla. Krom jiného jsou zde přední světla s technologií LED, startování tlačítkem, kožené čalounění sedadel nebo třeba kontrola trakce v terénu. Za plně vybavený vůz dáte u dealera 935 650 Kč (773 264 Kč bez DPH).

Závěr

Mitsubishi L200 je taková sonda do minulosti. Pocit z řízení je vynikající. Auto musíte opravdu řídit, ne se v něm jen vézt. Je to poctivý off-road, který sází na robustní rám a tuhou zadní nápravu. Pro městskou ženu, která vozí děti do školky a pak jede na yogu se moc nehodí. Pokud máte rádi sofistikovaná auta, u kterých je vše doladěno do nejmenších detailů, pak L200 není vozem pro vás. Je to spíše takový oldschoolový parťák, jehož nedokonalosti vytvářejí jeho charakter. A takových vozů dnes už bohužel moc není.

Plusy

- terénní schopnosti

- rozumná spotřeba

Mínusy

- aerodynamických hluk na dálnici

- jízdní charakter nesedne každému