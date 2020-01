Test: Honda HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport, hot-hatch na chůdách

Exteriér

Honda HR-V je středně velké městské SUV o délce 4346, šířce 1790 a výšce 1605 mm. Varianta TURBO Sport je vyrobena v barevné kombinaci metalické barvy s černými doplňky. Barva MODERN STEEL u testovaného vozu se mi líbila o poznání víc, než bílá perleť u HR-V vybavená převodovkou CVT.

Díky schovaným klikám zadních bočních dveří navozuje HR-V zdání 3 dvéřového coupé. Podobně to má konkurenční Toyota C-HR. Ovšem její design je přeci jen o dost odvážnější, než u testované Hondy a nemusí sednout každému, kdežto na Hondu a její vzhled jsem slyšel samé pozitivní reakce.

Honda HR-V 1,5 turbo sport | foto: Petr Boháč



Interiér

Až na vyjímky je interiér HR-V s manuální převodovkou stejný, jako ten u dříve testované varianty s CVT. Interiér v barevné kombinaci černé a tmavě červené působí na pohled i na dotek kvalitně. Co se zpracování týče, nemám co bych Hondě mohl vytknout.

Po usednutí za tříramenný volant zaujmou velké analogové budíky. Jejich čitelnost je dobrá za jakýchkoliv světelných podmínek. U CVT se mi moc líbilo světelné ohraničení rychloměru. Při klidné a úsporné jízdě svítilo zeleně, při zvýšené spotřebě se zbarvilo do bíla. U manuální verze svítí vždy jen bíle. "Třetí budík" je digitální a je zde možné volit zobrazení různých informací o jízdě. Jeho rozlišení je podprůměrné. Co se mi v interiéru líbí je umístění displeje infotainmentu integrovaného do přístrojové. Spojení chytrého zařízení přes bluetooth fungovalo dobře. S navigací to bylo stejné, jako minule. Grafika slabá a navigovat pořádně neumí. Vybírá zbytečně zdlouhavé trasy.

HR-V je díky vyšší stavbě velmi prostorný automobil. Pohodlně v něm může cestovat 5 dospělých osob. Prostor pro zavazadla ukrývá slušných 448 litrů objemu, po sklopení zadních sedadel vzroste o dalších víc než 1000 litrů na celkových 1473. Podlaha zavazadlového prostoru je po sklopení zadních sedaček úplně rovná. To považuji za velké plus.

Honda HR-V 1,5 turbo sport | foto: Petr Boháč



Pohonné ústrojí

Honda HR-V ve výbavě Sport je k dispozici pouze s jedním motorem. Je jím přeplňovaný řadový čtyřválec o objemu 1498 ccm. Maximální výkon je 134 kW (182 koní) a točivý moment má hodnotu 240 N.m. v rozmezí 1700 - 5500 ot./min. Verze s převodovkou CVT měla z důvodu životnosti variátoru točivý moment snížený na 220 N.m. Prostřednictvím 6 stupňové manuální převodovky jsou poháněna kola přední nápravy.

Jízda

Již u dříve testové varianty s převodovkou CVT jsem chválil jízdní vlastnosti. Skvělá kombinace komfortního odpružení s jistými jízdními vlastnostmi i na zakroucených okreskách. HR-V s manuální převodovkou ale jezdí ještě o znatelný kus lépe. Kulisa řazení je krátká a přesná. Vůz daleko více vtáhne řidiče do děje. Co bych řadící páce vytkl, je její malá hlavice. Namísto toho, abych "šaltpáku" pevně uchopil do dlaně, spíše sem řadil konečky prstů.

Honda s manuální převodovkou zrychluje z 0 na 100 km/h za 7,8 s, což je o nemalých 0,8 s rychleji než s CVT. Vůz se s chutí vrhal do zatáček a při podřazení a sešlápnutí plynového pedálu velmi ochotně vystřelil vstříc další zatáčce. Bohužel zdařilé kombinaci jistých jízdních vlastností a výkonnému motoru nestačí sekundovat sedadla. Jsou sice pohodlná, ale v ostře projetých zatáčkách neposkytují dostatečnou oporu pro tělo. Když jsem jel se spolujezdcem, byl neustále "naplácnutý" buď na dveřích a nebo si s trochou nadsázky pomalu přesedal na místo řidiče.

Ve městě jsem oceňoval vyšší stavbu a kompaktní rozměry. Z vozu je dobrý přehled o dění na vozovce a všude se dobře vejde. Podvozek s přehledem žehlí městskou dlažbu i tramvajové koleje. Takže cestování po dálnici zvládá Honda na výbornou, co se týče komfortu a dostatečného výkonu. Horší je to z odstupňováním převodovky. Při maximálním povolené rychlosti motor točí nemalých 3200 ot./min. Pro slušnou dynamiku bych nechal 1. až 4. převodový stupeň stejný, ale 5. a 6. bych uvítal přeci jen o kus "delší"

Při dynamických testech mimo veřejné komunikace jsem otestoval maximální rychlost. Ta udávaná výrobcem je 215 km/h, což je jen na dostřel od cejchování tachometru, který končí číslicí 220 km/h. Vůz velice svižně zrychloval do přibližně 180-190 km/h, pak výkon začal ochabovat, ale vůz stále zrychloval celkem ochotně. Když se ručička tachometru dotkla číslice 220 km/h, dále už nepokračovala, ale rychlost rostla dál. GPS mi ukázala konečnou rychlost 228 km/h. Abych se s nějakým vozem dostala až na "konec" tachometru se mi nestalo už 15 let. Naposledy to bylo s lehce upraveným Trabantem 601, avšak jeho tachometr končí číslovkou 120 km/h. Doporučil bych u faceliftu ocejchovat tachometr do 250 km/h.

Spotřeba

I přes to, že motor Hondy v sobě ukrývá slušné stádo koní, překvapivě k mé spokojenosti nenárokuje přemrštěné množství benzínu. Ve městě se spotřeba pohybovala dle provozu mezi 6 až 8 l/100 km. Mimo město není problém při předpisové jízdě udržet spotřebu pod 6 l/100 km/h. Ovšem když jsem si užíval svižnou jízdu a častěji pobízel všech 182 koní k činnosti, spotřeba stoupla přes 10 l/100 km. Naopak při Eko jízdě jsem se dostal na průměrnou spotřebu 4,4 l/100 km. Po dálnici jsem byl schopný jezdit při ustálené rychlosti 130 km/h za 7,2 l/100 km.

Za všech okolností jezdí HR-V s manuální převodovkou výrazně úsporněji, než ta s automatickou převodovkou CVT. I přes tuto skutečnost jsem po týdenním testu zaznamenal na chlup stejnou spotřebu, jakou jsem dosáhl s CVT, tedy v průměru 7,1 l/100 km. Může za to celkový projev vozu. Zatímco CVT vás nevtáhne do děje, manuál ano. Tudíž jsem u Hondy s manuální převodovkou častěji využíval potenciál motoru, což vedlo ke zvýšené spotřebě. Jezdit s oběmi verzemi naprosto stejně, manuál by oproti CVT nárokoval přibližně o 0,5 l/100 km méně.

Honda HR-V | foto: Petr Boháč

Cena

Honda HR-V startuje na částce 509 900 Kč. Za tuto částku dostanete vůz s atmosférickým motorem 1,5 i-VTEC s výkonem 96 kW (130 koní) a manuální 6 stupňovou převodovkou. Testovaný vůz s přeplňovaný motor, který byl v testovaném voze, pořídíte za 699 900 Kč. Testovaný vůz byl navíc vybaven příplatkovým střešním spoilerem, který k novému vozu pořídíte za příplatek 9 000 Kč a metalickým lakem s příplatkem 13 900Kč. Za cenu 722 800 Kč tak dostanete sportovně jezdící SUV v naprosto plné výbavě.



Závěr

Honda HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport, je SUV v nejlepším slova smyslu. Je jak sportovním, tak i praktickým vozem. Jak jsem byl mile překvapený z HR-V s CVT, tak varianta s manuální převodovkou přesně vystihuje název vozu. Opravdu se jedná o TURBO Sport. Osobně nejsem příznivcem "přemotorovaných" SUV. Ale Honda mě přesvědčila, že jejich HR-V TURBO Sport může jezdit rychle a zábavně jako slušně stavěný Hot-hatch. Jelikož Honda má v současné době ve výrobním programu pravděpodobně nejlépe jezdící předokolku současnosti v podobě Civicu Type-R, byl bych opravdu zvědavý též na HR-V Type-R. Verze TURBO Sport je tak na půl cesty a přesto je to velice zdařilé SUV.

Plusy:

- výkonný a úsporný motor

- naladění podvozku

- dynamické schopnosti

- přes kompaktní rozměry prostorný interiér

Mínusy:

- grafika informací o jízdě a displej infotainmentu

- zmatená navigace

- zbytečně krátké poslední převodové stupně

- sedadla by mohla poskytovat lepší oporu

Typ motoru: přeplňovaný R4 Palivo: benzín Zdvihový objem: 1498 ccm Výkon: 134 Kw (182 koní) Točivý moment: 240 N.m. Převodovka: M - 6 Poháněná kola: přední Délka: 4346 mm Šířka: 1790 mm Výška: 1605 mm Rozvor: 2610 mm Zavazadlový prostor: 448 litrů Provozní hmotnost: 1413 kg V-max: 215 km/h 0-100 km/h: 7,8 s Spotřeba: 7,3 / 5,1 / 5,9 l/100 km

Na závěr bych se chtěl omluvit čtenářům za malé množství fotografií. Kvůli chybě na nosiči se jich velká většina bohužel nenávratně ztratila. Pro ilustraci jsem přidal pár fotek dříve testované Hondy HR-V TURBO Sport v bílé perleťové barvě.