První jízdy s novou Škodou Elroq – má potenciál dobýt český trh s elektromobily ?

Proč jméno Elroq? Mělo jít o elektrický Karoq, takže když spojíme tyto dva názvy, vznikne Elroq. Ačkoliv se jedná o středně veliké SUV, tak stojí na platformě MEB, kterou známe například z většího Enyaqu. Aktuálně jsou v nabídce dvě motorizace s různou kapacitou baterie. Slabší verze s označením 50 disponuje baterií s využitelnou kapacitou 52 kWh a motorem o výkonu 125 kW. Silnější verze 85 nabídne 77 kWh baterii a výkon elektromotoru 210 kW. V obou případech je poháněná zadní náprava, přičemž v roce 2025 dorazí i verze s pohonem všech kol.

Na výběr jsou tři výbavy – Essence, Selection a Sportline. Základní cenovka ve verzi Essence 50 činí 799 tisíc včetně DPH, což není vůbec špatné, vezmeme-li v potaz dostatečnou dynamiku, dojezd v ideálních podmínkách až 375 km a bohatou základní výbavu, kde nechybí například 19 palcová kola, automatická klimatizace, veliký 13 palcový infotainment včetně Car Play, multifunkční kožený volant, parkovací kamera vzadu, LED světlomety a mnoho dalšího.

Jízda Elroq 85 Sportline

Prvním variantou, kterou jsme vyzkoušeli bylo prakticky to nejlepší – sportovně střižená verze Sportline, která vozu dodává ten správný šmrnc a pod kapotou silnější motor (210 kW a 545 Nm) s větší baterkou (77 kWh). Nabíjecí výkon činí až 175 kW a na 80% by měl nabít baterii za 28 minut. Slabší AC nabíječka s výkonem 11 kW nabije vůz do 100 % za 8 hodin. Dojezd této verze by měl činit až 565 km.

Během prvních kilometrů jsme přejeli nespočet zpomalovacích prahů a byli překvapeni, jak rychle je možné je s Elroqem v pohodlí přejet. Byly sice o něco pozvolnější, než ty v Česku, ale i tak je v rychlostech kolem 40 – 50 km/h příplatkové adaptivní tlumiče DCC žehlí skvěle. Podvozek je celkově příjemně tuhý a do karoserie nepropouští žádné velké rázy ani bouchání, čehož jsme se v kombinaci s 20 palcovými disky původně trochu báli. Potěší také velice dobré odhlučnění a opravdu vynikající rejd. Jízdě ve městě tedy není co vytknout.

Po výjezdu z hlavního města nás čeká okruh v kopcích, kde jsou krásné silnice a nespočet krásných zatáček. Vozovka je místy trochu mokrá, takže je nutné jet opatrně. I se zapnutým protiprokluzem občas zadní část při razantnějším průjezdu lehce vybočí a utáhne tak stopu, velmi rychle však zasáhne systém ESP, přibrzdí potřebná kola a vůz srovná. Jsou zde pneumatiky Hankook, ty zadní mají rozměr 255/45/20, přední „jen“ 235/50/20.

Na suché vozovce lehce zrychluji a líbí se mi, jak ochotně se Elroq vrhá do zatáček. Celkově je skvěle vyvážený a nedotáčivost jako by ani neznal. Člověk by ani neřekl, že tento kus váží 2119 kilogramů. Potěší i brzdy, které mají silný účinek a většina řidičů je ani při svižné jízdě neunaví. Dynamika je pro většinu řidičů více než dostačující, ale žádného trhače asfaltu také nečekejte. Akcelerace na 100 km/h zabere 6,6 vteřin a maximální rychlost je omezena na 180 km/h.

Pochvalu si však zaslouží interiér, který je defakto zmenšenou verzí Enyaqu. Jsou zde kvalitní materiály a celkově ke zpracování nemám výtky. Potěší výborná sedadla, která poskytují jak pohodlí, tak solidní boční vedení.

Zadní cestující mají prostoru nad hlavou i před koleny více, než by bylo třeba. Kufr pojme 470 litrů, což není špatné, ale já osobně bych ubral trochu prostoru pro zadní pasažéry a přidal pár desítek litrů do zavazadelníku. Ocenit je potřeba síťku pod zadním platem, kam se vejde nabíjecí kabel a už nemusí být jen tak pohozen v kufru.

Ovládání vozu je prakticky stejné, jako u Enyaqu. Při každém startu je nutno vypnout otravné pípání při překročení maximální povolené rychlosti. Já ještě vypínám vedení v pruzích. Je škoda, že to nelze vypnout poslepu na multifunkčním volantu, jako třeba u nedávno testované Octavie. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby zde bylo jedno konfigurovatelné tlačítko, které vypne ty asistenty, které si v nastavení zaškrtnu. Druhou možností by bylo naučit hlasovou asistentku Lauru, aby vypnula konkrétní asistenty, které řeknu, což aktuálně bohužel nezvládá.

Jízda Elroq 50 Selection

Jako druhý vůz jsme sáhli po základní motorizaci 50 s menší baterkou v nižší výbavě Selection a bez adaptivního podvozku. Byly zde ovšem 20 palcové kola Vega. Jízdní komfort je o trochu horší, než u předešlé verze s dvojitými skly a adaptivními tlumiči DCC, ale stále nerovnosti žehlí lépe, než drtivá většina vozů na platformě MQB (Karoq, Octavia, Golf, Tiguan atd.).

Odhlučnění je i s obyčejnými skly solidní a pochvalu si také zaslouží kvalitní zpracování a materiály v interiéru. Lepší by však byla klasická dveřní madla či podélně stavitelná loketní opěrka.

Celkově je proti silnější verzi největším rozdílem dynamika, která je podstatně vlažnější, avšak po městě stále naprosto dostatečná. Akcelerace na stovku zabere 9 vteřin a maximální rychlost činí 160 km/h. Výkon motoru činí 125 kW a kroutící moment 310 Nm. Doba nabíjení na výkonné nabíječce do 80% zabere 25 minut, maximální nabíjecí výkon činí 145 kW. Pokud budete nabíjet na pomalejší 11 kW nabíjecí stanici, tak to do plna zabere 5,5 hod. Hmotnost vozu činí 1949 kg, což je o 170 kg méně, než u silnější motorizace. I u této slabší verze je nutné vyzdvihnout mimořádný rejd, díky kterému se Elroq bez problému otočí na této malé točně.

Závěr

Škoda Elroq je povedený elektromobil, který nabízí ideální vnější rozměry, dostatek prostoru uvnitř, výborný podvozek a vynikající rejd, díky čemuž se s ním skvěle jezdí po městě, ale zároveň hravě zvládá dálnici či okresky, kde působí i přes vyšší hmotnost podstatně lehčím dojmem. Další pochvalu si zaslouží simply clever prvky a interiér, který je zmenšeninou toho v Enyaqu, což je z pohledu kvality zpracování veliké plus. Slabším místem je pak zbytečně složité vypínání asistentů, které by mělo jít řešit poslepu a neodvádět pozornost od řízení. Na více dojmů včetně spotřeby či fungování v náročnějších podmínkách si budeme muset počkat na klasický týdenní test. Už teď ovšem můžeme s klidem říci, že plánujete-li koupi elektromobilu v této cenové hladině, tak byste ve svém výběru neměli Elroq opomenout.