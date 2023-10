Test: Honda Civic Type-R, krocení nejrychlejší předokolky

Exteriér

Civic v poslední generaci vypadal vizuálně slušně řečeno přehnaně. Desátá generace Civicu ve verzi Type-R vypadal víc jako kulisa pro filmovou sérii Rychle a zběsile, než vůz, který takto vyjel z bran továrny. Současné vydání na divokosti (naštěstí jen vizuální) výrazně ubral.

Type-R současné generace stále působí velmi dynamickým dojmem, čemuž napomáhá nižší, ale zato širší silueta karoserie, průduchy v předním nárazníku a kapotě a hlavně velký zadní spoiler. Spoiler bych osobě raději vyměnil za decentnější odtrhovou hranu pátých dveří. Ani s ní by Civic rozhodně nepůsobil nudně. Zadní partie je obdařena kromě již zmíněného spoileru také difuzorem a hlavně trojicí koncovek výfuku s různým průměrem, kdy boční jsou menší, než ta prostřední. Jen škoda, že zvuk linoucí se z výfuku není tak zajímavý, jako jsou jeho koncovky.

Pod vytaženými lemy blatníků se ukrývají černě lakovaná 19" litá kola s širokými lepivými pneumatikami o rozměru 265/30 R19.

Honda Civic Type R | foto: Martin Schneider

Honda Civic Type R | foto: Martin Schneider

Interiér

Jestli se o exteriéru dá říci, že je sportovní, pak o interiéru to platí dvojnásob. Přední anatomická sedadla s výrazným bočním vedením jsou vyvedená v křiklavě červené barvě. Ve stejném odstínu jsou zhotoveny též koberce a červenou barvu nalezneme na tříramenném multifunkčním volantu, hlavici řadicí páky a na kontrastním prošívání. Zkrátka již na první pohled je jasné, že sedíte v opravdu divokém voze a ne žádném nudném přemisťovadle z bodu A do bodu B (ne, že by takový základní Civic byl, ten je úžasný). V interiéru můžeme vyzdvihnout kulaté ovladače klimatizace a hlavě skryté výdechy ventilace, které vypadají dobře.

Místa je v interiéru dostatek jak vpředu, tak i na zadní levici. Trochu překvapivě je vůz pouze 4 místný, což může někomu vadit. Ale vzhledem k charakteru vozu by mě osobně nevadila ani absence zadních sedadel a jen dvoumístná konfigurace. Ovšem ve čtyřmístném uspořádání se jedná o plnohodnotný rodinný vůz, čemuž napomáhá i 410 litrů velký zavazadlový prostor, který sklopením žádoucích sedadel vzroste až na 1212 litrů.

Honda Civic Type R | foto: Martin Schneider

Pohonná jednotka

Přední kola přes 6 stupňovou manuální převodovku doplněnou o samosvorný diferenciál pohání přelomový zážehový čtyřválec VTEC o objemu 1996 ccm. Motorářům z Hondy se podařilo ze dvou litrů objemu vydolovat působivých 242 kW (330 koní) v 6500 ot./min a 420 Nm točivého momentu dostupného v rozsahu 2500 až 4000 ot./min. Ohromná porce výkonu vystřelí Type-R z klidu na 100 km/h za 5,4 s a maximum je dle výrobce 275 km/h. Z vlastní zkušenosti víme, že se na tachometru lze vidět i vyšší cifru než zmiňovaných 275 km/h.

Honda Civic Type R | foto: Martin Schneider

Jízda

Dvoulitrový trubo motor má velmi slušný nástup již od spodu a s přibývajícími otáčkami jeho výkon ještě stoupá. Na rozbitých okreskách je jeho 330 koní a 420 Nm na předních kolech se samosvorným diferenciálem a tvrdým podvozkem asi až příliš. Při plném plynu letí ručička tachometru bleskově vzhůru a já mám plné ruce práce s udržením přímého směru. Auto má tendenci poskakovat a točivý moment tahá vůz po celé šíři vozovky.

Zvrat nastává na kvalitnějším povrchu, kde Civic naopak drží směr jako přilepený. Asi neznám vůz, který by tak dobře držel zvolenou stopu, čemuž napomáhají i sportovní pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S s výraznou šířkou 265 mm. Opravdu hodně rychlý nájezd do zatáčky připomíná jízdu na horské dráze. Po otočení volantem s přesným řízením vůz bleskově mění směr a těla posádky mají tendenci vyletět ven ze sedadel, které je naštěstí pevně drží na svém místě. Průjezd, nebo spíše průlet zatáčkou je dokonale neutrální bez náznaku nedotáčivého, nebo přetáčivého smyku. Kolegové z tohoto chování byli nadšeni. Já osobně dávám přednost chuligánsky rozevláté zádi vozů jako to má třeba i30N a jemu podobní. Ale každopádně je velmi působivé, jak se inženýrům od Hondy takto podařilo podvozek naladit. Za zmínku stojí i brzdy od společnosti Brembo, které nelze za běžných podmínek utahat.

Široké pneumatiky mají i svou stínu stránku. Za silného deště jsem neviděl, zda dříve krotit nedotáčivost, nebo přetáčivost. A co spotřeba? Inu ta může být při velkém sebezapření okolo 7,5 litru na 100 km. Při běžném užívání okolo 10 litrů, ale není problém jezdit za 17 až 20 litrů benzínu na 100 km.

Cena

Teď pojďme na nejslabší článek celé skládačky jménem Honda Civic Type-R a tou je cena. Minulé vydání se dalo pořídit okolo 1 milionu Kč. Na současného Civica Type-R si musíte připravit nejméně 1 349 900 Kč. Testované provedení vyšlo bez pár tisíci na 1,4 milionu Kč. To je třeba od již zmíněného Hyundai i30 N Performance 810 tisíc hodně daleko. S takovou cenu se Type-R již blíží velkým klukům v podobě Audi RS3 a nebo Mercedes A45 AMG, kteří jsou díky pohonu všech kol a ještě vyššímu výkonu přeci jen někde jinde, než Civic spoléhající pouze na pohon předních kol.

Honda Civic Type R | foto: Martin Schneider

Plusy:

- výkon motoru a maximální rychlost

- na hladkém povrchu uznané jízdní výkony

- krásný červený interiér

Mínusy:

- nezáživný zvuk z výfuku

- na naše silnice až příliš tuhý podvozek

- cena