Test Honda Civic e:HEV Sport Pack Advence, zaslouženě autem roku?

Exteriér

Současná v pořadí již jedenáctá generace světového bestselleru japonské automobilky Honda oproti předešlému modelu značně dospěla. Starý model vypadal jako mokrý sen náctiletého zapáleného fanouška série Fast and Furious a Mimoňských válek. Kdežto současné provedení je elegantně sportovní liftback střední třídy. Oproti předešlým generacím je možná až příliš usedlý a nenápadný. Což platí dvojnásob pro testované provedení v bílé perleti. Na přitažlivosti Civicovi pomáhá příplatkový paket Sport, který obsahují černě lakovaná 18 palcová litá kola obutá do pneumatik Michelin Pilot Suport o rozměru 235/40, černě lakovaná zrcátka a spoiler na víku zavazadlového prostoru.

Honda Civic e:HEV | foto: Martin Schneider

Interiér

Japonci obecně co do kvality interiérů lehce zaspali dobu. Proti evropské konkurenci působili uvnitř zastarale a to jak ovládacími prvky, tak i použitými materiály. Nový Civic boří tento současný trend a jeho interiér od svého předchůdce poskočil minimálně ob generaci. Působí kvalitně, hodnotně a s nápadem. Originální prvek je hliníková mřížka, jenž ukrývá výdechy ventilace a táhne se téměř přes celou šířku palubní desky. Nad ní se nachází do prostoru vytrčený displej infotainmentu a pod ním, což si zaslouží chválu, je trojice otočných ovladačů pro klimatizaci a topení. Moc se mi nelíbí volič jiného směru tlačítky na středové konzoli. Naopak chválím pádla pod volantem pro nastavení účinnosti rekuperace.

Ve voze se sedí sportovně nízko, což je pro mě po neustálém testování nejrůznějších SUV a crossoveru příjemná změna. Místa je v obou řadách dost. Snad jen zavazadlový prostor by mohl být větší. Pár bas piv se tam vejde, ale 409 litrů objemu v základním uspořádání je oproti konkurenci málo.

Honda Civic e:HEV | foto: Martin Schneider

Motor

Hodna Civic na našem trhu sází (pomineme-li bestiální verzi Type-R) na jedinou motorizaci. Tou je hybrid, který v sobě kombinuje zážehový atmosférický čtyřválec o objemu 1993 ccm o výkonu 105 kW (143 koní) při 6000 ot./min. a točivém momentu 186 Nm při 4500 ot./min. který slouží jako generátor pro 1,05 kWh baterii a elektromotor, který roztáčí přední kola. Ten má výkon 135 kW (184 koní) a točivý moment 315 Nm. Spalovací motor jako takový pohání přední kola až ve vyšších rychlostech, kde bývá elektrický pohon neefektivní.

Honda Civic e:HEV | foto: Martin Schneider

Jízda

Přiznám se bez mučení, že když jsem se dozvěděl, že 11. generace Civica bude na našem trhu pouze s hybridním pohonem a nenabídne vynikající benzínovou 1,5 turbo, byl jsem zklamaný a možná mezi zuby utrousil neslušnou poznámku směrem k Bruselu. Ale není lepší věc, než k něčemu přistupovat bez velkých očekávání. Pak můžete být maximálně mile překvapeni. A to já sem maximálně mile překvapený byl. Hybridní pohon v novém Civicu funguje, nebojím se použít ten výraz, fenomenálně. Poměrně lehkému vozu (na hybrid) uděluje elektromotor s okamžitou odezvu na sešlápnutí plynového pedálu úžasnou dynamiku. Papírové zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,8 až 8,1 s (dle výbavy) neodpovídá ani za mák tomu, jak svižné a živé tohle auto je. Předjíždění a správné dávkování výkonu při hledání adheze při výjezdu ze zatáčky je jedna radost. Díky nízkému těžišti, výbornému podvozku a dobře rozložené váze se Civic nadšeně vrhá do každé zatáčky, kde drží jako přikovaný. A když to vážně hodně přeženete, tak se za hlasitého hvízdání pneumatik trhá čistě a čitelně všemi koly naráz. Není třeba se bát žádné nedotáčivosti a nebo zákeřné přetáčivosti. Ať se to na první pohled nemusí zdát, Civic je v reálném světě hodně rychlé auto.

Pokud nemáte sportovní ambice, potěší vás hybridní pohon možná ještě víc. Ten funguje zcela autonomně (až na pádla pod volantem) a v podstatě ani nevíte, co se pod kapotou zrovna děje. Vůz chvíli vrčí, chvíli jede s vypnutým motorem a výsledkem je úžasná spotřeba a komfortní jízda. S lehkou nohou jsem se na okresní silnici dostal na báječných 3,6 litru na 100 km. Běžně není problém jezdit do 5 litrů. Tedy s výjimkou dálce. Tam si vůz vezme okolo 6,5 litru benzinu na 100 km.

Ještě musím podtrhnout podvozek. Jeho naladění si zaslouží jedničku s hvězdičkou. Ač pneumatiky mají profil jen 40%, jízda je pohodlná prosta jakýkoliv ran a rázů. Kola ani na velkých nerovnostech neodskakují a pevně se drží vozovky. Snad jedinou výtkou je otravný hluk. A to jak od zadních kol, tak i ten aerodynamický, kdy už při dalších rychlostech se uvnitř jako v kostele rozhodně necítíte.

Cena

Ceník Hondy Civic je pravdu přehledný. Je tu jeden motor, jedna karoserie a tři výbavy. Ty jsou výbava Elegance od 819 900 Kč, Sport od 849 900 Kč a námi testovaná Advence od 929 900 Kč, ke které musíme přičíst 34 000 Kč za paket Sport.

Honda Civic e:HEV | foto: Martin Schneider

Závěr

Takže otázka zněla jasně. Je Honda Civic e:HEV zaslouženě autem roku? Před osobní zkušeností jsem o tom dost pochyboval. Po pár dnech a stovkách kilometrů musím říct, že ano. Sice se nabízí s jedinou motorizací a jen jedním druhem karoserie, ale i tak splňuje vše, co si běžný motorista může přát. Civic 11. generace je pohodlný, dobře se ovládá, umí být úsporný jako legendární 1,9 TDI a přitom až nečekaně rychlý. Já bych volil jinou barvu a obešel se bez skleněné střechy a tak dal přednost výbavě Sport. Ale jinak si umím představit, že by mi Civic říkal pane, což se u minulé generaci říct nedalo.

Plusy:

- dynamika

- komfort

- spotřeba

Mínusy:

- malý prostor pro výběr

- odhlučnění interiéru