TEST Peugeot 308 SW GT 1.2 PureTech – krásný kombík se základním benzinem

Úvod

Na výběr je ze tří výbavových stupňů – Active, Allure a námi testovaný vrchol GT. Co se motorů týče, tak je zde základní benzinová 1.2 PuteTech 130, naftová 1.5 BlueHDi 130 a dvě plug-in hybridní varianty lišící se výkonem (180/225 koní).

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Jednou z nejsilnějších stránek Peugeotu je právě jeho vzhled. Přední část je jednoduše krásná. LED světla se mračí a denní svícení/blinkry připomínají šavlozubou bestii, která vás chce roztrhat. Uprostřed masky je nové veliké logo se lvem. Nad tím je nenápadně zasazená kamera, nad kterou je pak označení modelu. Ve dveřích jsou mohutné prolisy, které můžeme vidět i v blatnících. Zaujmou i moderní lité disky, které jsou na pneumatikách o rozměru 225/40/R18. Zadní část vozu působí také sportovně a naštvaně. Napomáhají tomu úzké LED světlomety, které jsou spojené černou linkou. Zadní okno je velice nízké, což designu prospívá. Spodní část je poněkud falešná. Mluvím o rádoby koncovkách výfuků, které jsou na voze jen na oko.

Rozměry: 4636/1852/1442/2732 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1420 kg

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Sedadla jsou zde základní (z výbavy GT) – mají střed z alcantary a kožené boky, což navozuje luxusní dojem. Pohodlí je rovněž na velmi dobré úrovni, ale posledně testovaný exemplář disponoval elektrickými sedadly s AGR certifikací, masáží a bylo to ještě lepší. Pozice za volantem je příjemná, ocenil bych polohovatelnou loketní opěrku, ale to je jen detail. Ten, kdo je zvyklý mít volant nahoře, bude naštvaný, protože neuvidí na virtuální kokpit, jenž se nachází nad volantem. Já si ovšem volant dávám dolů, takže mi to vůbec nevadí, naopak.





Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomie v některých ohledech trochu pokulhává. Ovládání vozu není příliš intuitivní, obzvláště pak pro někoho, kdo je zvyklý třeba jen na koncernové vozy. Sice je zde kolečko na hlasitost a vedle sedm tlačítek ovládající hlavní funkce vozu, ale zbytek je kromě volantu už dotykový. To může mnohým řidičům působit potíže. Samotná obrazovka infotainmentu je kvalitní, nicméně software by mohl reagovat rychleji. Vadí mi různé animace, které se sekají a ve výsledku vás jen zdržují.

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz





Jakmile chcete teplotu zvýšit o dva stupně, musíte se 4x trefit na patřičné místo, jenže když takto rychle kliknete, teplota se zvýší pouze o půl stupně, zkrátka musíte klikat tak pomalu, jak infotainment stíhá. Tohle celé je zkrátka nebezpečné, odvádí to pozornost od řízení a někdo by to měl zakázat, třeba Evropská unie, která nám vzala sportovní verzi GTI… Dotyková lišta pod displejem je fajn, můžete si ji nakonfigurovat dle svých potřeb a jednotlivé čtverce jsou veliké, takže se do nich trefíte snadno. Nevýhodou je pak věčně "ohmataná" obrazovka.

Peugeot 308 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz





Velikým překvapením byly použité materiály a celkové zpracování interiéru. Kdo by očekával výplně dveří z materiálů jako má třeba nová Škoda Octavia, tak by je zde nenašel. Peugeot posádku rozmazluje opravdu kvalitními dekory, které byste většinou našli u vozů střední třídy.

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz





Prostoru pro posádku je vpředu dostatek a ani o odkládací prostory zde není nouze. Proti kratší verzi je zde i dostatek místa v druhé řadě, takže nemám problém si sednout sám za sebe. Prostorová rezerva zbývá před koleny i nad hlavou. Zavazadelník pojme 608 litrů, což je proti krátké verzi téměr o 200 l více.

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Co se podvozku týče, tak je příjemně tuhý, poskytuje dobrý komfort, ale netrpí ani přehnanými náklony karoserie vlivem měkkých tlumičů, takže se nezalekne ani ostřejšího průjezdu zatáčkou. Jelikož je auto dobře vyvážené, tak zatáčí ochotně a nedotáčivost není hlavním nepřítelem. Tím je dynamika a stabilizační systém, díky kterým jsou výjezdy ze zatáček pomalé. Oproti dieselové verzi má však o něco lehčí motor, tudíž o něco lépe zatáčí a akceleruje.

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vyzdvihnout je potřeba skvělé odhlučnění a to i při nepovolených dálničních rychlostech. Chvíli jsem si zvykal na malý a nepravidelný volant, nicméně po pár dnech jsem si to velice oblíbil. Řízení jako takové je v normálním režimu měkké a dlouhé. Ocenil bych ho lehce strmější. Sportovní režim způsobí to, že vám volant v rukou ztuhne, ale zpětnou vazbu stále moc nemám.

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou je základní pohonná jednotka – 1.2 litrový přeplňovaný tříválec, který je spojen s automatickou převodovkou. Kultivovanost je za studena celkem špatná, nejde ani tak o vibrace, ale spíš o hrubý zvukový projev při zrychlování. Po chvilce jízdy se to však zlepší a motoru víte pouze ve vyšších otáčkách. Výkon je shodný s dieselem, tedy 96 kW, ale benzinová varianta je io chlup svižnější. Akceleraci na stovku zvládá za 9,9 vteřin, diesel to má o vteřinu pomaleji. Kroutící moment však nabídne nafťák o 70 Nm vyšší (230Nm / 300 Nm). Maximální rychlost je o 2 km/h vyšší u benzínu – 210 km/h.

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co nás překvapilo, je spotřeba, která byla třeba na dálnici o litr nižší, než nedávno testovaný Peugeot 208 GT se stejným motorem a převodovkou. Naftová 308 měla kombinovanou spotřebu o cca 1,5 l/100 km nižší. Při klidné jízdě jsme s benzinovou 308 SW naměřili tyto hodnoty:

Město: 6,5 - 8 litrů

Kombinovaná: 6,6 l

Dálničních 130 km/h: 6,7 l

Okresky: 5,5 – 6 l

Konkurence

Mezi konkurenty se řadí například Volkswagen Golf nebo třeba Seat Leon, Toyota Corolla, Opel Astra, Ford Focus, Hyundai I30 či Kia Ceed. Peugeot sice není jeden z těch levnějších, ale co se designu týče, tak zaujme jednoznačně nejvíc.

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Nejlevnější 308 SW dostanete ve výbavě Active s námi testovaným motorem 1.2 PureTech 130, ale s šestistupňovým manuálem za 650 tisíc. Příplatek za automat činí 60 tisíc. Námi testované vrcholné provedení GT se stejným motorem a automatem vyjde bez příplatků na 875 tisíc. Diesel je o 50 tisíc dražší. Náš vůz měl připlacenou metalízu a výhřev sedadel, takže stál celkem 906 tisíc.

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Peugeot 308 je skvěle vypadající auto, které i příjemně jezdí a uvnitř je proti konkurenci kvalitnější, co se použitých materiálů týče. Ergonomie pro mnohé už tak slavná není, ale mně osobně tolik nevadí. Testované provedení SW (kombík) je proti krátké verzi o 40 tisíc dražší, ale o poznání praktičtější. Daní za to je však vzhled, který je sice fajn, ale krátká verze vypadá lépe. Bude tedy jako vždy záležet na vašich prioritách. To stejné platí i o motorizaci. Diesel (čtyřválec) je proti dnes testovanému benzinovému tříválci o chlup pomalejší, dražší, ale zase úspornější a tišší. Já osobně bych však doporučil právě tento benzín, protože je nejlevnější a nejlehčí, tudíž nejlépe zatáčí a rozdíl ve spotřebě není tak veliký, abych si připlácel za diesel. Peugeot 308 SW GT 1.2 PureTech 130 si tak zaslouží 8,5/10 bodů, což je o chlup více, než jeho naftové provedení.

Peugeot 308 SW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Komfortní podvozek

Dobře zatáčí

Solidní spotřeba

Praktičnost

Kvalitní interiér

Minusy

Hlasitější motor

Pomalejší infotainment/virtální kokpit

Při dojezdech na semafor občas cuká