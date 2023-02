Test Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV, luxusní SUV, které prý umí jezdit za 1,6 litru

Exteriér

Hyundai Santa Fe je SUV vyšší třídy, které má svými všedními rozměry velmi blízko k tuzemskému matadoru v podobě Škody Kodiaq. Hyundai, který se jmenuje podle hlavního města Nového Mexika měří na délku 4 785 mm, je široký 1 900 mm a vysoký 1 710 mm. Pro srovnání velký medvěd od Škodovky měří na délku 4697 mm, na šířku 1882 mm a je vysoký 1655 mm. Tudíž Hyundai ho v každém ohledu, co se rozměrů týká, překonává. A ne jen podle čísel v tabulkách. Santa Fe na vlastní oči působí dojmem opravdu velkého SUV.

Impozantními prvky jsou především rozměrná maska chladiče v tmavém chromu a FULL-LED světlomety, nad nimiž se nacházejí světla pro denní svícení. Zadek vozu zdobí inovované skupinové svítilny, které jsou navzájem spojeny tenkou červenou linkou, táhnoucí se mezi znakem a SPZ. Ve vrchní části nárazníku se nachází rozměrná odrazka, jenž sahá přes celou šíři vozu.

Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDI PHEV | foto: Martin Schneider

Interiér

Uvnitř působí Hyundai Santa Fe oproti svému hlavnímu konkurentovi dojmem minimálně o třídu vyššího vozu. Může za to za prvé vnitřní prostor, kterého je všude dostatek. Dokonce i třetí řada sedmi místneho vozu je při troše dobré vůle a sebezapření použitelná. Za druhé za dojem luxusnějšího vozu může výbava a použité materiály. Precizně zpracovaný interiér vyvedený v hnědém čalounění a s hliníkovým obložením působí skvěle a to ne jen na pohled, ale i na dotek. Vynikající jsou kůží Nappa čalouněná sedadla, která jsou nejen vyhřívaná, ale též ventilovaná. A to nejen pro pasažéry vpředu, ale též pro cestující v prostřední řadě.

Za multifunkčním volantem je umístěn zcela digitální 12,3" panel přístrojů, který lze ve velkém rozsahu individualizovat a jeho čitelnost je nadprůměrně dobrá. Jedním z nejpozoruhodnějších prvků vylepšeného interiéru je „plovoucí“ středová konzole, svými elegantními a plynulými křivkami přecházející do kůží obšiteho horizontálního těla přístrojové desky. Nad ní se nachází 10,25" dotykový displej infotainmentu.

Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDI PHEV | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Pohonná jednotka plug-in hybridního Hyundai sází na kombinaci přeplňovaného zážehového čtyřválec o objemu 1598 ccm s výkonem 132 kW (180 koní) a točivým momentem 265 N.m. Spalovacímu motoru sekunduje elektromotor o výkonu 66,9 kW (91 koní) a točivém momentu 304 N.m. Celkový systémový výkon je 195 kW (265 koní) a točivý moment dosahuje hodnoty 350 N.m. Poháněna jsou kola obou naprav prostřednictvím šestistupňové automatické převodovky. Výkon nabíječky je pouhých 3,7 kW, což dost prodlužuje nabíjení Li-Pol baterie s kapacitou 13,8 kWh. V čistě elektrickém režimu lze s vozem ujet 40 km.

Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDI PHEV | foto: Martin Schneider

Jízda

Hyundai Santa Fe s hybridním pohonem funguje dobře ve městě, kde je znát okamžitý nástup točivého momentu elektrického motoru. Vůz zde dokáže i přes své rozměry jezdit velmi úsporně. Za městem je to s dynamikou horší. Ač na papíře vypadá 265 koní zajímavě, je jízdní dynamika více než dvě tuny těžkého vozu vlažná. V porovnání s konkurenčními plug-in hybrid je Santa Fe co do dynamických schopností podprůměrné. Ruku v ruce s reálnými výkony jde i naladění podvozku. Velké SUV není žádný sportovní hatchback a tak byl jeho podvozek naladěn na komfortní žehlení nerovností a ne na nějaké chuligáncké řezání zatáček. Zkrátka, jak pohonnému systému, tak podvozku vyhovuje klidnější způsob jízdy. Kdo chce zábavný Hyundai, musí sáhnout po i30 N Performance a ne pro Santa Fe.

Spotřeba

Hyundai udává, že jeho plug-in hybrid umí jezdit v kombinovaném režimu za 1,6 litrů benzínu na 100 km. Jak je to u toho pohonu obvyklé, spotřeba benzínu je závislá na dobíjení baterie. Pokud budu s vozem jezdit úseky okolo 20 - 30 km a po té ho vždy napíchnu na nabíječku, můžu mít průměr i po jeden litr na 100 km. Jestli nemám možnost dobíjení a jsme zároveň vyznavač svižné jízdy, pak se spotřeba muže dostat až k 10 litrům na 100 km/h. Mě se během týdenního testu podařilo jezdit v průměru za 6,0 litrů na 100 km.

Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDI PHEV | foto: Petr Boháč

Cena

hyundai santa fe | foto: Hyundai

Závěr

Hyundai Santa Fe nabízí hodně muziky za málo peněz. Základní provedení se silným naftovým motorem 2.2 CRDi o výkonu 142 kW za cenu 899 900 Kč je nabídka, na kterou konkurence nemá jak reagovat. Pravda, námi testované vrcholné provedení za více než 1,5 milionu Kč se levným nazvat nedá. Ale díky kombinaci vnitřního prostoru, luxusní výbavě, komfortním jízdním vlastnostem a použité technologii pohonu i tak jen těžko hledá konkurenci. Já osobně bych před plug-in hybridem dal přednost buď klasickému hybridu a nebo ještě raději turbo dieselu. Ušetřil bych nemalé peníze a dynamikou bych si výrazně nepohoršil. Navíc Plug-in hybrid mi dává smysl pouze v případě, že bych měl přebytky ze solárních panelů a nebo v podzemkách "cucal" elektřinu na firemní náklady.

Plusy:

- cena

- prostor

- pohodlí

- použité materiály

Mínusy:

- konkurenční plug-in hybridní SUV nabízejí výrazně lepší dynamiku

- pomalé dobíjení