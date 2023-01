Test: Toyota Yaris GR – kapesní raketa, která zvládne víc, než váš pud sebezáchovy

Úvod

Podrobný test, kde je rozebraná technika vozu a jeho chování na suché vozovce v letních měsících naleznete zde:

Dnešní recenze bude trochu jiná, než obvykle. Půjde primárně o to, jaký je život s Yarisem, jak jezdí na různých silnicích, jaké vzbuzuje emoce a jestli je to s ním lepší v létě či v zimě.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kapitola I. – sraz & porovnání

Je všední den, brzké ráno a s kamarádem, který řídí BMW Z4 3,0si vyrážíme na projížďku. Zajímavé je, jak se doba změnila. Starší Z4 první generace disponuje atmosférickým šestiválcem o objemu 3 litrů, kdežto Yaris má poloviční objem i počet válců. Výkon obou jedinců je rovněž téměř identický (192 proti 195 kW). Dokonce i hmotnost je vyrovnaná, Yaris GR je se svými 1280 kg jenom o 15 kg lehčí. Jsou zde však dva faktory, které mají za následek to, že ta naštvaná "nákupní taška pro holky s tříválcem" nakope tomu frajerskému kupátku zadek. Tím prvním je pohon všech kol a druhá výhoda Yarisu spočívá v tom, že má přeplňovaný motor turbodmychadlem, tudíž poskytne lepší zátah v nízkých otáčkách.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kapitola II. – highway to hell

Najíždíme na dálnici, jedu první a už na nájezdu jedu na plný plyn. Zetko za mnou také a až do povoleného dálničního limitu se mírně vzdaluji. Situace se však mění na německé dálnici, někde kolem 180 km/h. Tam se totiž projeví špatná aerodynamika „GéeRka“ (součinitel odporu cx 0,352) a BMW s vyšší maximální rychlost ujíždí pryč. Většinu času jsme však jeli 130 km/h a to se spotřebou okolo 10 litrů. Vyšší rychlosti jsou v Toyotě spíš za trest. Projeví se vysoká hlučnost a krátké zpřevodování. Při 130 km/h točí cca 3300 otáček, při 160 už lehce přes 4 tisíce.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kapitola III. – okresky aneb domácí teritorium

1. část – Yaris GR

Máme zahřáto, opouštíme Beroun a následuje několik desítek kilometrů nádherných silnic, které jsou v kopcích a tak nechybí mnoho krásných různorodých zatáček, vracáků a dalších zajímavých pasáží. Jedu první, pravou nohou drtím plynový pedál a ten splašený prcek upaluje okamžitě vpřed. Pro jízdu jsem zvolil režim Sport, který posílá 70% výkonu na zadní nápravu a 30 na přední. Zároveň mám zcela vypnutou stabilizaci, takže je to jen o mně a Toyotě.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vozovka je suchá, grip je i na zimních pneumatikách oslňující a Z4 po chvilce ztrácím. Jedu více, než jen svižně, brzdy se skvěle dávkují a nevadnou, řízení by mohlo být komunikativnější, řazení o fous přesnější, občas se projeví nedotáčivost a žádné hravé pohazování zadkem se nekoná. Upřímně musím říct, že jsem se na stejné silnici bavil více ve Fiestě ST, se kterou nemusíte letět tak rychle, pohazuje zadkem jako hravé štěně a je to zkrátka větší zábava. Yaris je tak schopný, že abyste naplno využili jeho potenciál, musíte mít opravdu dost zkušeností a v neposlední řadě nesmíte mít strach. Já jedu raději opatrně, protože se nacházíme na normální okresce, kde je bezpečnost nejdůležitější a možná proto se nebavím úplně naplno. V další kapitole se vypravíme do Jizerek, kde bylo mokro, místy sněžilo a to je pak zcela jiný zážitek.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

2. část – BMW Z4

Zastavuji, čekám na kolegu a vzápětí přesedám do BMW. V první chvíli mě šokuje bravurní posed prakticky na podlaze. V tom Yaris úplně nevyniká, protože se v něm sedí poměrně vysoko. Sedadla jako taková má však lepší Toyota. Řazení je v Z4 tuhé a méně přesné, řízení je hydraulické a s dlouhým převodem. Po krátkém osahání vozu zrychluji a užívám si ten atmosférický klenot pod kapotou s krásně lineárním zátahem a mohutným zvukovým projevem.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Skvělé je i rozložení hmotnosti. Zetko je díky pohonu zadních kol a velkému motoru vpředu zcela jiné, než GR. Musíte si v hlavě přecvaknout režim z 4x4 na ten zadokolkový a volit úplně jinou taktiku. Přetáčivé tendence jsou zábavné, ale… Není zde samosvorný diferenciál, takže jakmile by vůz mohl projet přehlednou zatáčku lehkým driftem, začne se protáčet pouze jedno kolo a nic moc velkého se nekoná. Abyste vůz poslali řízeným driftem, je nutné pracovat více s přenosem hmotnosti a na to bych potřeboval více času, který bohužel s kolegou nemáme. Určitě by se zde vyplatila investice do samosvorného diferenciálu, ideálně pak do toho lamelového, který funguje snad za všech podmínek nejlépe. To jsem ale odbočil. Pojďme tedy zpět k Yarisu.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kapitola IV. - Ještěd

Další den, další dobrodružství. Je mlhavé ráno, předpověď počasí slibuje déšť a ve vyšších polohách smíšené přeháňky. Vyrážím, k benzince… Včerejší den si vybral daň v podobě vycucnutí 50 l nádrže, takže je nutné onen zázračný koktejl se 100 oktany opět doplnit. Po dálnici se suneme rychlostmi kolem 120-130 km/h, což je dosti nezáživné, ale alespoň se můžu „kochat“ spotřebou, která nemá dvě cifry, byť je to těsné.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Sjíždím z dálnice a na širokém sjezdu v dešti podřazuji na dvojku, dávám skrze pravý pedál povel, respektive takovou poptávku po jízdě bokem a ejhle, je to tu. I přesto, že mám zapnutou stabilizaci, se celý vůz svezl mírným smykem, čímž mě krásně nasměroval k výjezdu. Jo, dnes to bude dobré. Jedním kouzelným stisknutím vypínám stabilizační systémy a nemohu se dočkat těch parádních vracáků. Během krátké cesty jedu po silnici první třídy, kde jsou táhlé rychlé zatáčky. Do té první jedu nejprve opatrně a běžnou rychlostí a nestačím se divit. Auto, aniž bych šlápl neurvale na plyn, cukl volantem či dupnul do brzdy, ztratilo trakci a celé začínalo přecházet do smyku. Zvenku by to ani nešlo poznat, jak decentní to bylo, ale já jsem to z pozice řidiče ihned cítil. Celé to ve mně vyvolalo pocit nejistoty, protože jsem jel opravdu pomalu.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Safety first

Bezpečnost musí být na prvním místě a tak vždy pamatujte na to, že je potřeba si nejprve osahat vůz jako takový, pochopit ho a vědět, co dělat v případě ztráty adheze. Následně je potřeba brát zřetel na obutí, okolí, venkovní teplotu, ale také na povrch vozovky, který může být někde kluzký a jinde naopak. Není nic horšího, než řidič, který sedne do auta, které nezná a ihned jede „pilu“.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

3, 2, 1...START!

Já jsem s vozem již seznámen, takže pokračuji ve své cestě na Ještěd. Zatáčky pod ním mají hrubý asfalt, takže je tam situace zcela odlišná od té, kterou jsem popisoval v předešlých odstavcích. Auto má gripu i přes zimní obutí a mokro na rozdávání. Jakmile přeženete nájezd do zatáčky, projeví se spíše nedotáčivost, než-li přetáčivost. Celkově je dost neutrální a pakliže si chcete užívat výjezdy ze zatáček dveřmi napřed, musíte si pomoci ruční brzdou. Zdejší vracáky je možné projíždět rychlostmi okolo 50 km/h, což je trochu problém. Převodovka má krátké převody, takže na jedničku to úplně není, protože jí máte hned v omezovači a jakmile to zkusíte na dvojku, tak se projeví nedostatek kroutícího momentu v nízkých otáčkách (cca 3500 ot. při 50 km/h), takže to plynem rovněž „neurvete“. Nejlepší by to tu bylo na sněhu, kde by byla dvojka ideální. I přes absenci té „bílé radosti“ se parádně bavím, užívám si tu neuvěřitelnou trakci a hbité reakce na pokyny volantem. Mohl bych to dělat celý den! Bohužel se ale začíná stmívat, ručička palivoměru se sune k zemi a já se tak vydávám na cestu domů, při které si užívám klidné tempo. Zároveň si užívám ten pocit naprosto čisté hlavy a ukojení své vášně.

Toyota Yaris GR | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kapitola V. - Závěr

Toyota dokázala vyrobit naprostý unikát a budoucí legendu, kterou budou všichni petrolheadi uctívat. Na vyšší posed a horší výhled skrze středové zrcátko si nikdo ani nevzpomene. Budou to přesně takové neduhy, které vozům dodávají duši a charakter. Něco jako mají staré italské vozy, které jsou vlastně z ergonomického hlediska strašné, ale i tak je milujeme. „GéeRko“ je brutální mašina pro fajnšmekry. Je pekelně rychlá, vyvážená a lehká. Na suchu může působit málo hravě a z důvodu chabého zvukového projevu sterilně. Většinu času jede čistou stopu a i v režimu sport můžete na nějaké pohazování zadkem zapomenout. Tedy pouze v případě, že nejste opravdu zkušený řidič, který si troufne vůz rozhodit ve vysoké rychlosti.

Situace se ovšem rychle mění na mokru či sněhu. Kde ostatní „předokolkové“ hothatche končí, Yaris začíná. Dokáže být neuvěřitelně hbitý, zábavný, obratný a nemá problém ujet většině sportovních vozů. Jo, tady je Yaris doma, v zimě je tedy zábavnější, než v létě. Po technické stránce k němu nemáme výhrad, ale nějaké ty vady na kráse se našly, takže Toyota Yaris GR dostává 9/10 bodů.