DLOUHODOBÝ TEST: DS7 Pallas 1,5 BlueHDI 130 – jak si poradí slabší diesel s velkým SUV?

V Druhé kapitole naší dlouhodobé recenze se podíváme na zoubek naftovému čtyřválci o objemu 1,5 litrů, který pracuje ve voze, jehož pohotovostní hmotnost činí 1585 kg. Je to důstojná motorizace pro načančané SUV, které o sobě tvrdí, že hraje vysokou hru? A co spotřeba?

DLOUHODOBÝ TEST: DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI – prémiové SUV s dieselem za 950 tisíc

Motor

Začneme u kultivovanosti, se kterou mají dieselové pohonné jednotky často problém a vzdáleně připomínají zvuk traktoru. Studený start přeplňovaného motoru 1,5 BlueHDI 130 není žádný zázrak, ale rozhodně neurazí. Má sice lehce hrubší chod, ale to vynahrazuje nízkou spotřebou. Nemohu se však ubránit pocitu, že by zde skvěle pasoval třílitrový šestiválec, který se objevuje v ostatních prémiových SUV. Ten má uchu podstatně lahodivější zvuk a potěší také fantastickou dynamikou a pohonem všech kol. V dnešní době je tato myšlenka bohužel čirá utopie, nicméně dost by pomohl i dvoulitrový čtyřválec s výkonem kolem 130 kW. Pojďme ale zpět k našemu motoru.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jde o jedinou naftovou motorizaci, kterou DS do svých vozů nabízí. Buďme za to rádi, ale narovinu – jedná se o volbu pouze pro klidné řidiče, kteří jezdí předpisově, na okresce nemají potřebu za každou cenu každého předjet a na dálnici „nevyklízí“ levý pruh na počkání. Výkon činí skromných 96 kW (130 koní) a kroutící moment 300 Nm také není kdo ví co. Dynamika je tedy spíše podprůměrná – zrychlení na 100 km/h trvá 10,9 vteřin a maximální rychlost činí 195 km/h, ale než se na ní rozjede, tak to trvá opravdu dlouho a ve vysokých otáčkách o sobě dává znát i motor, který zní lehce utrápeně.

Jízda

Na druhou stranu, když pochopíte, že nejde o žádného sprintera a přizpůsobíte se lenivému charakteru auta, které je zkrátka „nad věcí“, tak je to vlastně opravdu příjemná jízda. Podvozek nabízí v kombinaci se základními 19 palcovými koly skvělý jízdní komfort, což podporuje i kvalitní odhlučnění. Další pochvalu si zaslouží automatická převodovka s hydrodynamickým měničem, která řadí krásně hladce a rozvážně. K pohodě na palubě přispívá i špičkové ozvučení Focal Electra. Mezi další kladné stránky se řadí velmi dobrý výhled ven a 360° kamerový systém usnadňující parkování.

V zatáčkách působí DS 7 těžce, naklání se a je nedotáčivá. Se slabým naftovým motorem ji musíte nejprve pochopit a přistoupit na to, že je stavěná pro pohodovou, až „kochací“ jízdu. Jakmile budete spěchat, nebude se to líbit ani autu, ani posádce.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba

Silnou stránkou je spotřeba paliva a dojezd. První nádrž jsme vyprázdnili bez toho, aniž bychom opustili brány města. Celkově jsme jezdili klidně, předvídavě, ale často v dopravních špičkách, kdy auto jen pocukává. Několikrát jsme zkusili i dynamičtější tempo. Výsledek? Na nádrž jsme najeli cca 850 km se spotřebou 6,5 litrů / 100 km. Nutno také podotknout, že na voze jsme měli ještě zimní obutí. Pokud bychom měli letní pneumatiky a snažili se jezdit co nejúsporněji, nebyl by problém jezdit za 6 litrů.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Měřili jsme také spotřebu na dálnici, kde si při tachometrových 130 km/h „Dé-eS-sedma“ nárokovala 6,6 litrů / 100 km, což je také solidní výsledek. Cesta do Rakouska, kde jsou okresky a tunely s rychlostním limitem 100 km/h se dá hravě zvládnout se spotřebou pod 6 litrů. Bavíme-li se čistě o okreskách, tak se dá s lehkou nohou jet i okolo 5 litrů / 100km.

V příští kapitole si vše shrneme, povíme si něco málo o konkurenci a vyneseme finální verdikt.