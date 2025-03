Kapitoly dlouhodobého testu:

1) První setkání

2) Dieselový motor a jízdní vlastnosti

3) Finální hodnocení – stojí za to?

Úvod

DS7 je prvním plnotučným SUV značky DS Automobiles. Od představení na ženevském autosalonu v roce 2017 už uteklo několik let, v roce 2022 přišel první facelift. Patří do koncernu Stellantis, kde je třeba i Citroen, Peugeot, Alfa Romeo a další značky. Technické části jsou tedy sdílené, což ovšem neplatí například o interiéru a použitých materiálech, které by mohly německé prémiové značky v dražší cenové hladině závidět.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Námi testované provedení Pallas (nejnižší výbavový stupeň) začíná s jediným dieselovým motorem v nabídce na 1 150 000 Kč včetně DPH. Náš konkrétní vůz měl připlacenou barvu, panoramatickou střechu a dva pakety – Comfort a Techno. Finální cenovka testovaného kousku tedy činí 1 331 000 Kč.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Aktuálně však platí zvýhodnění 250 000 Kč na vybavenější verzi Edition France, která díky tomu stojí pouze 950 000 Kč. Oproti základní výbavě Pallas obsahuje navíc například elektrické dveře zavazadelníku, 360° kameru usnadňující parkování, zimní sadu hliníkových 19 palcových kol, bezdrátové dobíjení telefonu, volič jízdních režimů a decentní zlaté doplňky (středy kol, lišty kolem oken, plaketka na kapotě). V podstatě se jedná o auto, které vidíte na fotkách, jen bez skleněné střechy.

Exteriér

Design je jednou z částí, na které je u DS kladen největší důraz a je to vidět na první pohled. Přední části dominuje propracovaná a členitá maska chladiče, na jejíž koncích jsou unikátní LED světlomety. Nelze také přehlédnout svislé denní svícení, které je zakomponované do nárazníku.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V zadní části nejvíce vyniknou tenká LED světla, která již tradičně obsahují trojúhelníkový motiv. Mezi nimi je nápis DS Automobiles a logo. Jedinou drobnou výtku mám ke spodní části, kde působí trochu lacině nelakovaný spodek nárazníku s naznačenými koncovkami výfuků, ale to je holt daň za nižší výbavový stupeň. Důležité je, že v kombinaci s tmavou barvou to není nijak zvlášť rušivé. Pochvalu si zaslouží 19 palcové disky, které jsou součástí základní výbavy a nepůsobí na mě dojmem, že bych chtěl okamžitě připlácet za jiná kola, jako tomu bývá třeba u základních verzí koncernu Volkswagen.

Rozměry: 4593/1891/1625/2738 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1585 kg

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Na to, že se jedná o nejnižší výbavu, tak jsem nadšený. Po prvním usednutí do opravdu velice pohodlných sedadel se cítím skvěle. Pozice za volantem je prima a i výhled ven zaslouží pochvalu.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejvíce jsem však nadšený z použitých materiálů – objevuje se zde v hojné míře alcantara a to jak na sedadlech, tak na středovém tunelu, dveřních výplních a palubní desce. Dalším použitým materiálem je částečná imitace hliníku na středovém tunelu, ale třeba spodní část řadící páky je z opravdového hliníku. Nejsou zde „přiblblé“ veliké lesklé černé plochy náchylné na otisky a poškrábání, jako v mnoha jiných autech a je to zatraceně příjemné. Navíc je vše krásně bytelné a robustní. Německá prémiová konkurence by si zde mohla vzít příklad.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Další pochvala se line k ovládání vozu, které je intuitivní a není problém si části infotainmentu individualizovat – na tlačítko se symbolem auta jsem si tak nastavil vypnutí systému hlídajícího překročení povolené rychlosti, hlídání v pruzích a 360° kameru. Díky tomu při každém startu stačí kliknout na autíčko, vypnout otravné asistenty dvěma stisknutími a následně volbu potvrdit – celkem tedy 4 kliknutí. Jedno fyzické tlačítko, které by bylo konfigurovatelné by bylo sice lepší, ale i tak to není vůbec špatné. Obrazovka zábavního systému má jinak velmi hezké rozlišení a to samé se dá říct i o 360° kamerovém systému, který je zde výrazně propracovanější, než nabízí třeba nový Kodiaq.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je na velmi dobré úrovni jak vpředu, tak vzadu. Pochvalu si zaslouží také velké množství odkládacích prostorů. Zadní cestující do 190 cm výšky budou mít rezervu jak před koleny, tak nad hlavou a to i přes přítomnost panoramatické střechy, která strop lehce snižuje.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor pojme solidních 555 litrů, po sklopení zadních sedadel vznikne prostor o velikosti 1752 litrů a chcete-li rovnou podlahu, stačí si zvednout plato o patro výš a máte rovnou plochu.

DS 7 Pallas 1,5 BlueHDI, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V další kapitole dlouhodobé recenze se podíváme na to, jak tato naftová DS7 jezdí a také zda-li stačí podprůměrně silný motor na celkem velké SUV. Nebudou chybět ani reálné hodnoty spotřeby paliva v různých prostředích a další zajímavé informace.