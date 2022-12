Test Citroën C3 Aircross C-Series 1,2 PureTech AT, originální vzhled a cena u zákazníků boduje

Exteriér

Citroën C3 Aircross je pětidveřový kompaktní crossover o délce 4 160 mm, šířce 1 824 a vysoký je 1 637 mm. Rozvor má hodnotu 2604 mm. Mezi jeho poznávací znamení paří jednoznačně příď. Ta je u facelifovaného crossoveru CITROËN C3 Aircross kompletně přepracována a působí robustnějším dojmem. Nese znaky nové identity značky CITROËN, což znamená, že je osobitější a asertivnější. Chromované logo přechází až k LED světlometům. Ty mají vyšší svítivost, díky čemuž přispívají k bezpečnějšímu provozu. Za zmínku stojí v této kategorii snad povinné černé plastové lemy blatníků, které vozu dodávají nádech SUV.

Citroën C3 Aircross C-Series | foto: Petr Boháč

Interiér

Uvnitř Citroën C3 Aircross je více místa, než by jste při pohledu na něj zvenčí hádali. Mohou za to výše umístěné sedačky, díky nimž sedíte více zpříma, což nahrává místo v podélném směnu. Sedadla bez výraznější tvarování vypadají minimalisticky dobře a jasně odkazují na C4 Cactus. Potěší též objem zavazadlového prostoru, který činí 410 litrů v základním uspořádání. Po sklopení opěradel zadních sedadel tento prostor vzroste až na 1289 litrů.



Kromě již zmíněných sedadel zaujme též zvláštně tvarovaný tříramenný multifunkční volant, za nímž se skrývá analogový přístrojový štít. Ruku v ruce s retro přístrojovým štítem jde též klasický volič automatické převodovky, který vypadá, jako by sem zavítal z přelomu tisíciletí. Nad ním se nachází displej infotainmentu, který v duchu PSA ovládá téměř vše, včetně klimatizace. Což je škoda, dle mého mínění je to nejméně intuitivní, až obtěžující způsob ovládání.

Citroën C3 Aircross C-Series | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Pod kapotou malého francouze bije benzínové tříválcové srdce s označením 1,2 PureTech. To díky přeplňování poskytuje výkon 96 kW (130 koní) při 5500 ot./min a 230 N.m. točivého momentu již při 1750 ot./min. Výkon putuje výhradně na přední kola přes 6 stupňovou automatickou převodovku. Ač je C3 Aircross prezentováno jako SUV (za mě se jedná o crossover), není možnost volby pohonu všech kol. Ten je v tomto voze nahrazen funkcí Grip Control. Ten prostředním otočného ovladače přizpůsobuje jízdní vlastnosti vozu k danému povrchu.



Jízda

Po usednutí do vysoko položených sedadel musím hned vyzdvihnout dobrý výhled ven z vozu. Jediným slabším místem je výhled vzad, který při parkování musí zachraňovat zpětná kamera. Dále ocením ergonomii ovládacích prvků, kromě již zmíněného ovládání klimatizace nemá k rozvržením interiéru výtky.



Po pár stovkách kilometrů strávených za volantem C3 Aircrossu musím vyzdvihnout úžasně komfortní podvozek, kterému je v podstatě jedno, zda v autě jedu sám a nebo je ve voze veze půl tuny osob a zavazadel. Dále mohu vyzdvihnout motor 1.2 PureTech, které s poměrně lehkým vozem nemá mnoho práce. Bohužel ten zde spolupracuje se starší, pouze 6 stupňovou automatickou převodovkou, která může vyhovovat maximálně velice klidným řidičům. Oproti novějšímu "osmikvaltu", který se nachází ve většině vozů PSA, je tato převodovka při svižnější jízdě tragická a úplně mi kazí jinak skvělý dojem z tohoto francouzského crossoveru.



O tom, že s tímto typem vozů můžete zapomenout na cokoliv, co se jen vzdáleně blíží sportovním jízdním vlastnostem, se snad netřeba zmiňovat. Vůz se v zatáčkách dost nákladní a zpětná vazba ve volantu připojení PlayStation. Ale o tom tyto vozy opravdu nejsou.



Cena

Citroen C3 Aircross | foto: Citroën

Závěr

Citroën C3 Aircross C-Series je zajímavý zástupce třídy kompaktní crossover. Nabízí zajímavý a neokoukaný vzhled, slušný vnitřní prostor, povedený motor a komfortní jízdní vlastnosti. Ale pokud patříte mezi ty, které baví řídit, tak jsou na trhu rozhodně alespoň v tomto směru zajímavější alternativy.







Plusy:

- cena

- komfortní odpružení

- vnitřní prostor



Mínusy:

- jednoznačně převodovka

- nuda za volantem

- pro někdo plus a pro někoho mínus je možná až moc kontroverzní vzhled