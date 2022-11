Test Ford Ranger Stormtrak 2.0 EcoBlue Bi-turbo, odcházení ve velkém stylu

Exteriér

Ford Ranger Stormtrak nezle mezi šedí ostatních vozů přehlédnout. Mohou za to nejen jeho impozantní vnější rozměry ale i výrazná červená barva karosérie s černými doplňky. Ohledně rozměrů začněme s délkou, jenž činí 5362 mm, šířka je 1860 mm a na výšku má pick-up 1815 mm. Za zmínku rovněž stojí rozvor. Ten měří obřích 3220 mm. Kromě rozměrů jsou u "pracovního" Fordu zajímavé i váhy. V pohotovostním stavu váží vůz 2211 kg a uveze téměř polovinu své vlastní váhy, konkrétně 1059 Kg. Kromě samotné tuny užitné hmotnosti lze za vůz zapřáhnout dalších 3,5 tuny vážící přívěs.

Barva je černá, s označením Rapid doplněná o černé doplňky. Ty se skládají z černé masky chladiče, rychlých pruhů na kapotě a linie táhnoucí se od předního kola ve spod dveří až po zadní nárazník. Černé jsou též prahové nášlapy a ochranný oblouk na korbě. Mimochodem korba je opatřena elektricky posuvnou roletkou, jak jinak, než v černé barvě. Aby té červené, která se k červené náramně hodí, nebylo málo, černá lesklá jsou též 18'' kola z lehkých slitin D2ULE All-terrain pneumatiky o rozměru 265/60 R18.

Vzhled je věc čistě subjektivní, proto si udělejte názor sami, zda se vám Ford Ranger Stormtrak líbí, či nikoli. Já muhu jen prozradit, že kam jsem s Fordem přijel, tak z jeho vzhled byli všichni nadešeni. Tedy všichni až na mě. Nemůžu si pomoct, ale když Ford za velkou louží dělá drsně se tvářící hranaté pick-upy, proč u nás prodávaný Ranger je celý zakulacený a spíše než jeho zámořské brášky připomíná svého pradědečka Forda F150 z roku 1997?

Ford Ranger Stormtrak | foto: Petr Boháč

Interiér

Ford Ranger Stormtrak se vyrábí v provedení Double Cab, což znamená, že interiéru vozu je přístupný čtveřicí bočních dveří a uvnitř nalezne své místo celkem pětice pasažérů. Jak na předních, tak na zadních sedadlech je místa dost. Se svými 181 cm jsem neměl problém sednout si sám za sebe. Dostatek místa je i v oblasti ramen a nad hlavou. Také potěší větší počet odkládacích přihrádek.

Co se týče zpracování a použitých materiálů, pak i přes snahu tvůrců mění problém poznat větší stáří a pracovní zaměření vozu. Displej infotainmentu i kaplička přístrojů je svým zpracováním a grafikou podprůměrná. Na druhou stranu leze pochválit čalounění, které kombinuje vinyl a kůži. Toto řešení je proměné jak na pohled, tak na dotek.

Celkově interiér působí na pick-up u konce životního cyklu vlastně dobře. Když přimouřím oči nad některými detaily, pak mohu konstatovat, že se uvnitř cítím dobře.

Ford Ranger Stormtrak | foto: Petr Boháč

Pod kapotou

Pod kapotu Stormtraku se nastěhoval stejný motor, který pohání i Ranger Raptor. Je jím naftový čtyřválec 2.0 EcoBlue Bi-turbo o výkonu 157 kW (213 koní) při 3750 ot./min s točivým momentem 500 Nm. v rozmezí 1750 - 2000 ot./min. Motor je kombinován s desetistupňovou automatickou převodovkou, která posílá výkon na kola zadní nápravy s možností přiřadit též kola nápravy přední. Pro jízdu v těžkém terénu je k dispozici redukce.

Jízda

K testu Fordu Ranger jsem přistupoval s rozpačitými myšlenkami. Byl jsem zvyklý, že pod kapotou pracovního Fordu bije pětiválcové srdce o správném objemu 3,2 litru. Avšak zde je pouze čtyřválcový dvoulitr spojený s 10° automatem. Na papíře vypadá 2.0 EcoBlue Bi-turbo se svým výkonem 213 koní a hlavně točivým momentem 500 N.m. dobře, ale jaký bude v reálném světě? A nebude mnohastupňový automat zmatený jako lesní včela?

Naštěstí se mé obavy ukázaly jako liché a Ford mě o svých schopnostech přesvědčil již po pár metrech jízdy. Pojďme si říci jeho klady v jednotlivých bodech.

- Motor: ten je jedním slovem skvělý. I s tak velkým a těžkým autem, jakým Ranger je, si dokáže snadno poradit. Dvě a čtvrt tunový náklaďáček dokáže rozpohybovat z 0 na 100 km/h za slušných 9 s. Maximální rychlost je na dostřel hranici 200 km/h. Na lehce "oslizlé" silnici po podzimním deštíku lze s Rangerem vcelku snadno jezdit bokem. Být tento motor v malém Focusu, jednalo by se o zajímavý hot-hetch. Na "STéčko" by nafťák sice ztrácel 67 koní, ale tento hendikep by částečně umazáválo 80 N.m., o které má tento motor více, než 2,3 EcoBoost v ostrém Focusu. Teď budu možná znít rouhačsky, ale osobně si umím představit tento foukaný vznětový čtyřválec i pod kapotou Mustangu. Když to funguje u Audi a jeho A5 TDI, proč by to nemohlo jít u Fordu?

Ještě si k motoru dovolím zmínit jednu drobnost, kterou mě Range dostal. Ford Ranger Stormtrak je po letech testování prvním novým vozem, ve kterém není otravný a zbytečný systém Start - Stop. Opravdu příjemné překvapení a plusové body pro Modrý ovál.

- Převodovka: k desetistupňovému automatu jsem láskou nezahořel tak, jako ke vznětovému čtyřválci. Ne že by byl špatný, to ani náhodou. Díky dlouhým posledním stupňům nechává motor převalovat okolo 2000 ot,/min. Také spotřebu pomáhá držet dost na uzdě. S Rangerem není problémem jezdit v rozmezí od 7 do 9 litrů na 100 km. Při běžné jízdě o práci mnohastupňové převodovky nemáte v podstatě žádné informace. Řadí hladce a plynule, takže ani nevíte, zda máte zařazenou čtyřku nebo osmičku. Při ostřejším rozjezdu cuká a pod plynem zbytečně dlouho drží nižší kvalt a nechá motor točit vysoko nad výkonností špičku, což je kontraproduktivní.

- Podvozek: Ford Ranger je klasický pracovní pick-up. Z toho vyplývá, že podvozek tvoří žebřinový rám a zadní tuhá náprava. Přes tuto kombinaci vůz překvapivě dobře jezdí. Z jiných takto koncipovaných pracantů jsem zvyklý, že nezatížená zadní náprava ráda odskakuje. Ve Fordu tomu tak není. Prázdný Ranger se sice nevyrovná osobním SUV s nezávislým zavěšením, ale jízda s ním je dostatečně, v dané třídě nadprůměrně pohodlná a stabilní. Hodí se pro jízdu po městě, kde velká kola zdařile filtrují propadlé kanály a obrubníky při parkování. Neztratí se na okresce, ba ani na dálnici, kde díky dlouhému rozvoru nabízí příkladnou směrovou stabilitu.

- Terén: žebřinový rám a zadní tuhá náprava jsou ingredience, které se skvěle hodí pro jízdu v náročném terénu. Přidejme přiřaditelný náhon všech kol, uzávěrku zadní nápravy, redukci, skvělou výšku minimálně 223 mm, terénní pneumatiky a vyjde nám opravdu schopný off-road, který si v terénu zvládne víc, než na co si jeho řidič troufne. Jediným hendikepem je pak dlouhý rozvor, díky kterému může Ranger při zdolávání terénech zlomů uvíznout "na břiše". Na to u Fordu mysleli a tak je vůz zespodu chráněný plechy.

Ford Ranger Stormtrak | foto: Petr Boháč

Cena

Ford Ranger startuje na ceně 1 045 440 Kč ve výbavě XL. Testované provedení Stormtrak je se svou cenou 1 582 680 Kč naopak nejdražším Rangerem, kterého lze u nás pořídit.

Závěr

Ford Ranger Stormtrak je v rámci třídy skvělé jezdící vůz. Má silný motor a pohodlný nezáludný podvozek. Je to skvělý parťák jak pro práci, tak pro aktivní rodinu. Uměl bych si Rangera představit jako jediný vůz do domácnosti. Ráno děti do školy, poté do práce na stavbu, či do lesa a večer klidně do opery. Nikde by nedělal ostudu a nepůsobil nepatřičně. Ford si je jeho kvalit jistě vědom a tak si je bohužel nechá zaplatit. Půl druhého milionu za mírně zastaralý pick-up mi přijde hodně.

Plusy:

- motor

- univerzálnost

- jízdní vlastnosti

- nemá Start - Stop

Mínusy:

- cena

- zastaralý interiér

- vzhled (měl by vypadat více, jako současné "eFkové" modely)