Test Toyota Camry 2.5 Hybrid, měli by se v Boleslavi začít bát?

Exteriér

Toyota Camry se nachází na pomezí střední a vyšší střední třídy a je nabízena v jediném karosářském provedení a to jako klasický sedan. Vůz má na délku 4885 mm, na šířku 1840 mm a je 1445 mm vysoká. Dostatečný vnitřní prostor je zajištěn rozvorem o délce 2825 mm. Tuzemského matadora v podobě Škody Superb překonává pouze v délce karosérie, ostatní rozměry jsou u japonce o pár milimetrů menší.

Toyota Camry | foto: Petr Boháč

Interiér

Toyota Camry prošla v loňském roce faceliftem, který se podepsal především v interiéru. Je zde nový devíti palcový dotykový displej infotainmentu, který konečně podporuje služby Apple CarPlay a Android Auto.

Kromě velkého displeje vypadá i nadále interiér vlajkové lodi japonské automobilky mírně zastarale. Za volantem se nachází přístrojový štít jenž kombinuje analogové a digitální prvky. Volič automatické převodovky je masivní páka, která tak trochu vypadá, jako by k nám zavítala z minulého tisíciletí.

Ale pokud nevyžaduji hi-tech nejmodernější technologické výstřelky (což nevyžvaduji), pak musím interiér Toyoty jen chválit. Použité materiály a jejich zpracování nemá chybu. Taktéž ergonomie ovládacích prvků je na velmi dobré úrovni. Vůz disponuje úžasně pohodlnými ventilovanými sedadly. Jen jejich boční vedení by mohlo být o něco lepší. Ve druhé řadě sedadel je velmi mnoho místa a po sklopení loketní opěrky mají cestující k dispozici ovládací panel, jímž mohou nastavovat například rádio, či klimatizaci. Za zadními sedadly se pak nachází zavazadlový prostor o objemu 524 litrů.

Toyota Camry | foto: Petr Boháč

Pod kapotou

Na našem trhu je v nabídce jediná motorizace, kterou je atmosférický zážehový čtyřválec o objemu 2487 ccm s výkonem 130 kW (177 k) při 5700 ot./min a točivým momentem 221 N.m. v rozmezí 3600 až 5200 ot./min Spalovací motor je spojený s elektromotorem o výkonu 88kW (120k) a točivém momentu 202 N.m. Tím se dostává na systémový výkon 160 kW (218 k). Agregát je spojen s převodovka e-CVT, která posílá výkon na přední kola.

Pohodlí a spotřeba na prvních místech

Toyota u svého modelu Camry upřednostňuje pohodlí nad sportovním ambicemi. Velký sedan je při jízdě velmi tichý, kultivovaný a podvozek skvěle filtruje i větší nerovnosti.

Hybridní pohon spojený s převodovkou e-CVT funguje v drtivé většině případů skvěle. Má slušný zátah a displeje dobrou pružností v jakékoliv rychlosti. Předjíždění na okreskách mu nedělá problémy a narozdíl od většiny variátorů dobře zvládá i svižné dálniční tempo.

Kromě slušné porce výkonu potěší Camry též spotřebou. Vůbec první jízda od dealera směřovala do centra města a po necelých 12 km jízdy se na budíku ukázala hodnota spotřeby neskutečných 0,6 litrů na 100 km. A to se nebavíme o plug-in hybridu, který by jel na elektřinu ze zásuvky, ale pouze o klasickém hybridu. Ano, cesta vedla převážně z kopce, ale i tak je spotřeba paliva úchvatná. S běžným vozem tutéž trasu jezdím okolo 5 litrů. Ale toto byl opravdu extrém, běžně lze po městě jezdit okolo 4 litrů. Za městem se vůz vejde do 6 litrů a dálnice při 130 km/h znamená spotřebu okolo 6,5 litrů na 100 km. Ostrá jízda pak znamená spotřebu přes 10 litrů na 100 km.

Pohodlí a spotřeba super. Co ale pochválit nelze je takřka nulová zpětná vazba od předních kol a jízdní vlastnosti na limitu. Při snaze o sportovní jízdu se v ostřejších zatáčkách protáčí odlehčené vnitřní kolo a vůz je zoufale nedotáčivý.

Toyota Camry | foto: Petr Boháč

Ceník

Comfort Prestige Executive

1 010 000 Kč 1 070 000 Kč 1 165 000 Kč

Shrnutí

Takže má Camry co nabídnout? Jednoznačně má, je to jeden z nejlepších vozů, jakými jsme letos jel. Je tichý, pohodlný a kultivovaný. Interiér svým zpracováním a použitými materiály řidiče doslova rozmazluje. Oproti konkurenci má však Camry jednu velkou nevýhodu a to takovou, že zákazník nemá žádnou volbu ohledně druhu karosérie a motorizace. Karosérie kombi by si na našem trhu jistě své příznivce našla. Hybridní pohon na druhou stranu nemá smysl měnit za cokoliv jiného, má dostatek síly a zvládne jezdit se stejnou spotřebou, jako konkurenční vozy s naftovými motory. Kde Camry za konkurencí, hlavě tou německou pokulhává, je totální absence sportovní DNA. Avšak kdo chce sportovní auto od Toyoty, může sáhnout po jiném modelu.

Plusy:

- pohodlí

- zpracování interiéru

- dostavěný výkon spojený s nízkou spotřebou

Mínusy:

- nulová zpětná vazba v řízení

- na limitu velká nedotáčivost

- malá možnost individualizace