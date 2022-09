TEST: Volkswagen Amarok Delta – stylový odchod do důchodu

První generace Amaroku byla i přes nějaké ty facelifty v prodeji zhruba 13 roků. Na výběr byly čtyřválce a později výhradně šestiválce. Recenze sériového exempláře je zde:

Terénní úpravy:

I. KOLA – zvýšení průchodnosti o +40 mm:

a.) Kompletní kola na dvoudílných zátěžových ráfcích z lehkých slitin delta4x4 KLASSIK_Beadlock v rozměru 18x9J ET20

s M/T pneumatikami COOPER Discoverer STT PRO v rozměru 275/70R18 125/122K 5 ks

b.) Rekalibrace rychloměru na větší obvod pneumatik

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

II. ÚPRAVA PODVOZKU – zvýšení průchodnosti o +40 mm:

a.) Zvýšení podvozku o +40 mm delta4x4 s prodlouženými tlumiči BILSTEIN

b.) Zvýšení karoserie od rámu o +100 mm delta4x4, tzv. BodyLiftKit = Zvýšení nájezdových úhlů + umožňuje montáž větších pneumatik

c.) Omezovač rejdu – umožňuje montáž větších pneumatik

d.) Zvýšení originálních nášlapů o +100 mm

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

III. OCHRANNÉ KRYTY PODVOZKU, hliník o síle 6 mm:

a.) Nádrž paliva

b.) Chladičová stěna

c.) Motor

d.) Převodová skříň s rozvodovkou

e.) Diferenciál zadní

f.) Ramena přední spodní, levé + pravé

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

IV. LEMY

a.) Sada širokých lemů blatníků delta4x4, které přidají na šířce vozidla +80 mm

V. NÁRAZNÍKY

a.) Přední nárazník, hliník o síle 6 mm s ocelovou výztuhou, sloužící současně jako nosič navijáku (zvyšuje nájezdové úhly a umožňuje montáž větších pneumatik)

b.) Zadní nárazník polepen oděru vzdornou černou strukturovanou fólií

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

VI. NAVIJÁK

a.) HORN s tažnou silou 5.4 t, rychlost návinu 15 m / s, 30 m dlouhé syntetické lano, hliníkové průvlečné oko, dálkové a kabelové ovládání

VII. SVĚTLOMETY

a.) Do předního nárazníku instalovány led mlhové světlomety s přisvěcováním od firmy OSRAM

b.) Na zadní rám instalovány led pracovní světlomety od firmy VISIONX

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

VIII. OSTATNÍ

a.) Vzpěra plynová pro zadní víko korby

Exteriér

Design působí brutálně a poutá více pozornosti, než kde jaký sporťák. Z fotek lze poznat, že nejde o nějakého drobka, ale až naživo vyplyne, jak extrémně vysoký a dlouhý je. Také na šířku není s rozšířenými lemy úplně skromný. Přední části dominuje zkosený přední nárazník, díky kterému se výrazně zlepšil nájezdový úhel. To stejné platí i o přechodovém a zadním úhlu. Nevýhodou je, že díky výšce a střešním přídavným světlometům se nevejdete do garáží a vyloučen je logicky i vjezd do kartáčových mycích linek.

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzadu je tradičně korba, která má plochu lehce přes 2,5 čtverečních metrů a pyšní se nejširší korbou v dané třídě – europaleta se vejde mezi podběhy i na šířku. V tomto prostoru se v našem případě nachází další baterie, která napájí přední naviják. Na rámu, který korbu lemuje jsou taktéž dvě LED svítilny, které skvěle osvítí nákladový prostor. Nevýhodou je, že je celý vůz tak vysoko, že je vůbec problém do korby vlézt, natož do ní něco těžkého bez ještěrky naložit.

Volkswagen Amarok | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Rozměry: 5294/1954/1834/3097 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 2437 kg

Přejezdové úhly: 29,5°/20°/18° (přední, přejezdový – bez nášlapů, zadní)

Brodivost: 50 cm

Světlá výška: 192 mm

Rozměry korby: 1555/1222/508 mm (délka, šířka mezi podběhy, výška), plocha - 2,52 m2

*hodnoty se týkají neupraveného vozu

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Sedadla jsou velmi dobrá. Poskytnou solidní komfort a zároveň nadprůměrné boční vedení, které zde sice není tak úplně potřeba, ale je dobře, že tu je. Sedí se zde opravdu vysoko. Tak vysoko, že je problém do vozu nastoupit. Nástupní prahy jsou zde opravdu nutností. Kdyby bylo u řidiče ještě madlo na A sloupku, dost by to celý proces ulehčilo.

Volkswagen Amarok | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Palubní deska působí trochu archaicky, ale vůbec mě to neuráží, naopak. Ergonomie je skvělá, vše důležité má své tlačítko, takže je celkové ovládání jednoduché a intuitivní. Infotainment je sice malý, pomalý a má nízké rozlišení, ale čert to vem. Použité materiály jsou tvrdé a účelné. Ve srovnání s konkurenty je interiér co se kvality zpracování týče průměrný.

Volkswagen Amarok | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní cestující budou při delších cestách v mírném nepohodlí. Může za to kolmé opěradlo. Celkově zde prostoru na rozdávání není a jedinci měřící nad 190 cm mohou mít problém s prostorem na nohy i hlavu. Já se svými 185 cm jsem na tom nebýt kolmého opěradla a krátkého sedáku v pohodě.

Volkswagen Amarok | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

No, už při samotném šplhání za volant je jasné, že jízdní vlastnosti nebudou na silnici úplně slavné. Zatáčet umí, ale moc stability a jistoty zde není, svižná jízda by nemusela dopadnout dobře. Také na dálnici je doporučena maximální rychlost 110 km/h. Je to ze dvou důvodů. Prvním jsou pneumatiky, které na mokru poměrně kloužou a druhým je ona výška, která při vyhýbacím manévru ve vysoké rychlosti může způsobit pořádný humbuk.

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízdní komfort? Upřímně žádný zázrak, typické městské výmoly, koleje a další překážky pocítíte. Příčné zpomalovací prahy rovněž, nejvíce je znát tuhá zadní náprava, díky které celá zadní část výrazně poskočí. Jízda je rovněž dost hlučná, což je zapříčiněné hlavně pneumatikami. Stačí ale vyjet na polní cestu či do lesa a pochopíte, že tady je Amarok Delta doma. Veliké nerovnosti zvládá o poznání lépe a vy si tak můžete užívat celkem pohodlnou jízdu rychlostmi atakující hranici 100 km/h. Zkrátka offroad jak se patří.

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Offroad dráha Milovice

Většina pick-upů zde projede s přehledem mírné výjezdy či sjezdy, bahno a podobně. Největším limitem bývají nájezdové/přechodové úhly či zadní převis s tažným zařízením. Amarok Delta vzhledem k jeho výšce tyto problémy nemá. Bahno zvládá s naprostým klidem, čemuž pomohou pneumatiky s pořádným vzorkem a ani jsme nepotřebovali aktivaci zadní uzávěrky.

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kdo někdy jezdil s vozem v terénu a obzvláště pak v „bazénech“, kde bývá klidně 50 cm vody/bahna, tak ví, že to často nevydrží plastový podrámeček pod registrační značkou a ta jednoduše upadne do kaluže. Nic příjemného. Zde je registrační značka uchycená ve speciálním rámečku, který se při vysokém tlaku nakolmí, díky čemuž se neulomí. Nebýt toho, tak jsme za naše dovádění spz ztratili hned několikrát.

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Po nějakém čase se přesouváme do lesíku, kde se nachází série několika opravdu prudkých výjezdů a krkolomných sjezdů. Pár týdnů zpět jsem shodou okolností byl s kamarádem, který měl upravené Mitsubishi L200 a ačkoliv jsme výjezd zvládli, nemohli jsme pokračovat, protože by vůz visel na bočních prazích a následný sjezd/seskok dolů by znamenal dost pravděpodobně poškození přední části vozu.

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ačkoliv to bylo těsné, Amarok to bez jediného škrtnutí zvládl, čemuž jsem původně nevěřil. Vůz umí skvěle křížit nápravy, zadní uzávěrka se občas hodí a znatelně vozu pomůže. Redukce mi ani jednou nechyběla, vlastně ani mezinápravová či přední uzávěrka, to už by musely být opravdu extrémní podmínky. V případě uvíznutí je tu záchrana v podobě předního navijáku, který jsme naštěstí nemuseli použit. Celý zážitek lehce kazí snad jen mizerný rejd.

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou pracuje klenot v podobě šestiválcového třílitru. Jde samozřejmě o naftovou jednotku TDI, která ten správný výkon, aby dala do pohybu tento kolos. Projev motoru je v našem případě poměrně hrubý a ne příliš kultivovaný, posledně testovaný sériový Amarok se stejným motorem byl tišší a jemnější. Při klidné jízdě si motor jen tak „ševelí“, ale jakmile stlačíte plyn k podlaze, osmistupňový měničový automat podřadí a auto vystřelí kupředu. To má za příčinu jak výkonný třílitr, tak funkce krátkodobého zvýšení plnícího tlaku, která zvýší výkon vozu o 10 kW. Díky tomu je dynamika na danou třídu ohromující. Výkon vozu činí 190 kW a 580 Nm. Akcelerace na stovku zabere 7,3 sekund a maximální rychlost činí 207 km/h (před úpravou). Opravdu nejde o pomalý vůz. K tomu všemu vám do uší zní mohutný řev šestiválce. Převodovka ZF řadí plynule a téměř o ní nevíte. Jedničku má velice krátkou, což částečně supluje absenci redukce. Spotřeba je po úpravě o cca 2 litry vyšší, než u neupraveného kousku, naměřili jsme tyto hodnoty:

Město – 11 – 14 l

Kombinovaná – 10,7 l

Dálnice při 110 km/h – 10,5 l

Okresky – 9 l

Volkswagen Amarok | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Mezi přímé konkurenty patří například Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Isuzu D-Max, Renault Alaskan, Nissan Navara nebo Ford Ranger. Každý pick-up má něco do sebe. Mitsubishi L200 oproti konkurentům rozhodně zaujme cenou, spotřebou, terénními schopnostmi a jízdním komfortem. Amarok na druhé straně vítězí ergonomií, motorem a v této úpravě nejlepší průjezdností, co se týče nájezdových úhlů. Ford Ranger Raptor je cenově mezi těmito vozy a boduje jednoznačně nejlepším podvozkem a interiérem.

Ceny

Volkswagen Amarok již nový u dealera neobjednáte. Nedávno byla představena nová generace, takže pokud byste chtěli námi testovaný kus, museli byste sáhnout po ojetině či skladovce a následně jej nechat upravit společností Delta. Odhadovaná cena tohoto upraveného kousku v době, kdy se ještě prodával, je něco kolem 2,3 milionu.

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Amarok je rozhodně pick-up, který má stále co nabídnout a to i přes to, že už je na trhu jeho nástupce. Obecně se dá říci, že má oproti konkurentům nejlepší motor a i jízdní vlastnosti na silnici. Nenapadá mě lepší rozloučení s touto generací, než právě exemplář vyšperkovaný od společnosti Delta 4x4. Průjezdnost terénem je znamenitá a navíc působí jako celek opravdu stylově. Sice ztratil na své univerzálnosti, ale je to přesně ten lehce nesmyslný typ auta, se kterými je jízda zážitek a bude vás rozhodně bavit. Volkswagen Amarok Delta získal 9/10 bodů.

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Sedadla

Motor

Převodovka

Dynamika

Image

Nájezdové úhly

Jednoduché ovládání

Celková průjezdnost terénem

Volkswagen Amarok Delta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Malý Rejd

Hlučnost

Vyšší spotřeba

Vysoká cena

Nevejde se do garáží

Absence uzávěrek diferenciálů