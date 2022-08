Test: Newmar Dutch Star 4023 8.9ISL Cummins Diesel 400PS, hrad na kolech

Newmar je klasický americký obytný "autobus" s motorem vzadu. Díky jeho vnějším rozměrům ho na silnici jen tak nepřehlédnete. Vůz měří na délku 12 metrů, široký je 2,55 metrů a na výšku má ohromných 3,76 metru. Za rozměry nezaostává ani hmotnost. Ta činí v pohotovostním režimu 12 541 kg, s možností doložit dalších 2 952 kg, čímž se dostáváme na celkovou hmotnost 15 493 kg. Pokud je potřeba, dalších 10 000 kg může táhnout za sebou. Díky obrovské tažné síle se Newmar může stát ideálním parťákem pro převážení jachet nebo třeba pro závodní stáj jezdící Mistrovství Evropy tahačů. Takovou Buggyra uveze jak nic.

Newmar Dutch Star 4023 8.9ISL Cummins Diesel 400PS | foto: Petr Boháč

Za vnějšími rozměry nezaostávají ani ty vnitřní, ba naopak. Díky motoru vzadu začíná podlahová plocha těsně za předním nárazníkem, a tak se dostáváme na 30 m². Takovou plochu nedokáže nabídnout téměř žádný jiný obytný vůz. Avšak v případě Newmaru nekončíme. Další cenné metry čtvereční získáme po vysunutí bočních stěn. V našem případě tu máme dokonce 4 výsuvné stěny. Po jejich vysunutí vznikne v obývacím pokoji taková plocha, že by se zde dalo tancovat. A proč vlastně ne, když je Newmar vybaven skvělou audio-aparaturou.

Newmar Dutch Star 4023 8.9ISL Cummins Diesel 400PS | foto: Petr Boháč

Newmar Dutch Star je koncipován pro pohodlné cestování šesti osob, a to jak na jízdu, tak i na spánek. V zadní části je velkorysá ložnice s královskou postelí. Pro ostatní je zde dvojice rozkládacích gaučů. O komfort při kempování se pak starají samostatná sprcha, koupelna s toaletou, plynové topení s ohřevem vody, elektrické topení s klimatizacemi, trojkombinační lednice, plynový vařič, mikrovlná trouba s konvektomatem, myčka, pračka, sušička, vysavač, topinkovač a takto bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho.

Jak již předlouhý název napovídá, Newmar je poháněn 8,9 litrovým turbodieselem Cummins o výkonu 400 koní. Ten je spřažen s automatickou převodovkou a pohání kola zadní nápravy. Díky umístění "vše vzadu" má vůz výbornou trakci na zadní zatížené nápravě.

Newmar Dutch Star 4023 8.9ISL Cummins Diesel 400PS | foto: Petr Boháč

Usedám za volant a musím přiznat, že mám lehce orosené čelo. Něco takto velkého jsem ještě nikdy neřídil. Matně si vzpomínám, jak jsem před téměř 20 lety dělal autoškolu s IFou a od té doby řídil nákladní automobil jen sporadicky, a to i ty nákladní automobily byly oproti Newmaru maximálně dvoutřetinové. Na voliči automatické převodovky řadím zpátečku a couvám. Díky kameře na zádi vozu je tento manévr překvapivě jednodušší než jsem čekal. Volím "D" a hurá do provozu.

Newmar Dutch Star 4023 8.9ISL Cummins Diesel 400PS | foto: Petr Boháč

Zásluhou automatické převodovky mám více času a mentální kapacity na hlídání si rozměrů vozu. Rozvor je tak dlouhý, že musím volit zcela odlišnou stopu, než na jakou jsem zvyklý a značně si nadjíždět. Po chvíli sžívání se s vozem na okresních silnicích zjišťuji, že ovládání je překvapivě snadné a i někdo, kdo nejezdí nákladními vozy nebo autobusy, nemá s ovládáním zásadnější problém.

Newmar Dutch Star 4023 8.9ISL Cummins Diesel 400PS | foto: Petr Boháč

Po pár kilometrech přichází křest ohněm. Vjíždím do města plného úzkých silniček, hustého provozu a malých kruhových objezdů. Trochu zpocený a pekelně soustředěný projíždím městem. Velmi zvláštní pocit nastává právě při překonávání kruhových objezdů. Jelikož přední kola jsou někde daleko za mnou, průjezd "kruháčem vypadá asi tak, že Newmar podvozkem jede po objezdu a já čelním oknem nekoukám na silnici před sebou, ale ven z kruhového objezdu. Abych viděl co se děje, musím koukat bočním okénkem. S trochou představosti mi to připomíná jízdu bokem při driftování, jen chybí jekot a smrad od spálených pneumatik.

Ačkoliv jízda ve městě mi dává zabrat, s každým dalším metrem získávám víc a víc důvěry ve své schopnosti a ve schopnosti vozu. Věřím, že mít Newmara na celý víkend, asi bych s ním bez problémů zajel k hypermarketu pro nedělní nákup a pak si ještě na parkovišti uvařil nedělní oběd. Jízda s ním není jako s osobním vozem, kde si sednu a jedu. Jde o zvyk, ale překvapivě snadno se na něj zvyká.

Pokud milujete kempování a cítíte se jako král, pak potřebujete svůj hrad na kolech. A tím je právě tento testovány Newmar Dutch Star 4023 8.9ISL Cummins Diesel 400PS. Měl jsem možnost vyzkoušet větší množství obytných vozů, ale s Newmarem se nedá nic ani vzdáleně srovnávat. Není to jiná liga, je to úplně jiný sport.

Jestli vás Newmar zaujal, zde si můžete otevřít odkaz a zjistit o něm víc.

https://topkaravany.cz/…2C8