TEST: Škoda Scala 1.5 TSI Monte Carlo - šedá myš, která ale není nudná a nevýrazná

Úvod

Není to tak dlouho zpět, kdy jsme měli v testu podobnou Scalu s obdobným motorem. Dnes zde ovšem máme sportovně vypadající výbavu Monte Carlo, která je pomyslným vrcholem nabídky. Nabízí výkonný motor, nízkou hmotnost a dostatek vnitřního prostoru. Jenže jí stále něco schází, o tom ale později.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je velice povedený. Scala působí moderně a má pěkné tvary. Přední LED světlomety svítí parádně a jejich tvar je také vydařený. Zajímavostí je víko kufru, kde je černě lakovaný spoiler a prodloužené zadní sklo až ke světlometům. Detail, který ovšem designu velmi prospěl.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Monte Carlo spočívá v tom, že zde máme tmavě lakovanou masku, kola a další detaily.

Rozměry činí 4362/1793/1502/2649 mm (délka, šířka, výška, rozvor).

Hmotnost je pouze 1280 kg.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Sedadla jsou celkem pohodlná a nabídnou poměrně solidní boční vedení. Klasické sedadla z výbavy Style však nabídnou lepší komfort. Posed by mohl být o kousek níž, ale to je jen drobný detail. Problém mohou mít mohutnější jedinci, kteří se do sedadel budou možná obtížněji vměstnávat. Co mi trochu vadí, je loketní opěrka, kterou není možné výškově nastavit.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Scala nabídne v rámci své kategorie a vnějších rozměru velkorysou prostornost. Interiér je vzdušný a velmi praktický. Odkládacích míst je zde dostatek. Sportovní volant se dobře drží a zatáčí se s ním skvěle. Použité materiály jsou lacinější, ale vzhledem ke kategorii vozu přiměřené.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je celkem jednoduché, avšak je zde jedna neodpustitelná věc a tou je regulace ventilace. Je zde samostatný panel, který je věnovaný klimatizaci, kde si můžete nastavit teplotu a další věci. Bohužel abyste si upravili sílu ventilátoru, je nutné zmáčknout tlačítko menu a zbytek dokončit na hlavní dotykové obrazovce. To se fakt nepovedlo.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzadu je kvůli panoramatické střeše lehce omezený prostor pro hlavu. Měřím 185 cm a bylo to jen tak tak. Nedovedu si představit, že by se dozadu pohodlně vešel někdo, kdo má nad 190 cm. Prostoru pro nohy je ovšem dostatek a potěší i dlouhé sedáky.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor je pro 2-3 člennou rodinu naprosto dostačující – 467 (1410) litrů. Věřím, že by Scala postačila i skromnější 4 členné rodině při cestě na dovolenou.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

První kilometry jsem byl lehce nervózní z cukání při rozjezdech. Je nutné být s plynem opravdu hodně jemný, aby se auto rozjelo bez typického „kopance“, který sedmistupňové DSG dělají. Je to samozřejmě o zvyk, takže za pár dní je vše v pohodě. Převodovka se suchými spojkami jinak řadí hladce, není zmatená a i při ostřejší jízdě v manuálním režimu funguje dobře a hbitě. Řízení je typicky „koncernovské“ - přesné ale moc zpětné vazby neposkytuje.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Podvozek s vlečenou zadní nápravou je i na větších 17 palcových kolech dostatečně komfortní. Většinu času budete spokojeni. Jediné, co je problém, jsou příčné nerovnosti, při kterých poskočí celá zadní náprava a je slyšet i lehké bouchnutí zezadu. Velmi příjemné překvapení je, jak podvozek funguje při ostřejší jízdě. Jelikož Scala váží necelých 1,3 tuny, tak je v zatáčkách velmi mrštná a podvozek je i přes měkčí naladění velmi schopný. Sice se v zatáčce poměrně nakloní, ale pak zaklekne a vykrouží krásný oblouk. Nedotáčivost přichází až překvapivě pozdě. Na to, že nejde o žádnou „ostrou RS“ verzi, tak je to zábavné a rychlé svezení. Mnoho větších a silnějších vozů se Scalou nebudou schopni držet tempo.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Scala „RS“ ?

Co by musela Scala Monte Carlo mít, aby se o ní dalo mluvit jako o sportovní či o hothatchi? V prvé řadě brzdy. Sice mají slušný brzdný účinek, ale stačí 6 minut ostré jízdy a jsou přehřáté a výrazně vadnou. Další věcí je výkon, který je v běžném provozu více než dostačující, ale abychom mohli mluvit o sportovní verzi, tak by si motor zasloužil lehce „fouknout“ a vyměnit pár komponentů, což by nás dostalo na výkon okolo 150 kW, to by bylo adekvátní. No a v neposlední řadě by to chtělo o něco nižší a tvrdší podvozek, aby se eliminovaly náklony karoserie. Pokud byste to chtěli vzít opravdu vážně, tak mě ještě napadá samosvorný diferenciál. Kvalitní pneumatiky beru jako samozřejmost. Všechny tyto věci pořídíte do 150 tisíc, ale věřte mi, že poté se bude jednat o opravdu slušné okreskové náčiní, se kterým budete schopni držet krok s malými hothatchi typu Fiesta ST, Hyundai I20 apod.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Benzinový čtyřválec TSI o objemu 1,5 litru nabídne výkon 110 kW (150 koní) a 250 Nm. To jsou velmi dobré hodnoty na tak lehký vůz. Zátah je krásně lineární a prodleva turbodmychadla je malá. Odezva na plyn je v režimu Sport solidní. Dynamika je v rámci kategorie nadprůměrná. Zrychlení na stovku zabere 8,2 sekund a maximální rychlost je 223 km/h. Je zde použitý systém vypínání dvou válců (ACT) pro menší spotřebu paliva. V praxi to téměř nepoznáte. V režimu eko má motor lehce „otupělé“ reakce, zato ale potěší lepší spotřebou. Při jízdě, kdy nestojíte na plynu, převodovka vyřazuje a plachtí.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba se v klidném tempu pohybuje na těchto hodnotách:

Město: 6 – 8 l

Kombinovaná: 6,2 l

Dálnice: 6,5 l

Okresky: 5 l

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Scala v základní výbavě Ambition s tříválcem 1.0 TSI 70 kW začíná na 418 tisících. My zde ovšem máme vrchol nabídky Monte Carlo s nejsilnějším motorem kombinovaným s automatickou převodovkou, za který zaplatíte bez příplatků 615 tisíc. Ovšem finální cenovka tohoto šedého exempláře, který má připlaceno téměř vše, co lze, činí 761 tisíc.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Škoda Scala opět dokázala, že jde o neprávem podceňovaný model, který je v poměru cena/výkon tím vůbec nejlepším, který Škodovka aktuálně nabízí. Pokud nepotřebujete obří zavazadelník, jako má větší Octavie, určitě bych doporučil ušetřit a vzít krásně vybavenou Scalu. Ta nabízí slušný vnitřní prostor, výkonný motor se skvělou spotřebou, nízkou hmotnost, líbivý design, výborné jízdní vlastnosti a k tomu všemu je levnější oproti konkurenci v podobě Golfu či Peugeotu 308. Škoda Scala Monte Carlo 1,5 TSI DSG získává 8,5/10.

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Motor

Hmotnost

Cena

Spotřeba

Jízdní vlastnosti

Design

Škoda Scala Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Ovládání klimatizace

Rychle vadnoucí brzdy