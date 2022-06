Test Honda HR-V e:HEV, mezigenerační evoluce k lepšímu, ale ne ve všech ohledech

Mezigenerační (r)evoluce

Honda HR-V je tu s námi již téměř čtvrt století a za tu dobu se vystřídala pouze ve 3 generacích. Každá nová generace tohoto crossoveru byla spíše revolucí než pouhou evolucí předchozího modelu. S odstupem času je ta první, představená již v roce 1998, přinejmenším podivná, spíše ošklivá a proporčně nevyvážená. To druhá generace z roku 2013 na tom byla co po designové stránce daleko lépe. Oproti divné jedničce byla dvojka hezkým zakulaceným crossoverem, který rozhodně vzhledem neurazil, ale tak nějak nevýrazně zapadl mezi ostatní vozy této kategorie.

Teď tu máme nové vydání Hondy HR-V. Loni představená trojka je stejně dlouhá jako předchozí generace, ale oproti ní je nižší a širší. A hlavně, místo zaoblené karoserie tu máme moderní,ostře řezanou hranatou karosérii. Vůz tak trochu vypadá, jako by si k nám odskočil z nějakého sci-fi filmu z blízké budoucnosti. Tohle baby je tak nápadné, že rozhodně nebude sedět v koutě. Však posuďte sami, ve srovnání s předešlými generacemi.

Honda HR-V | foto: Wikipedia

Honda HR-V 1.5 i-VTEC (2016) | foto: Roman Havlín

Honda HR-V e:HEV | foto: Martin Schneider

Interiér

Velkým skokem kupředu se může pochlubit nové HR-V. Z dřívějšího průměru se nyní Honda dostává do prémiové třídy. Interiér potěší kvalitními materiály a ukázkovou ergonomií. Ač se interiér nese v duchu minimalismu, tak pro ovládání ventilace bylo zvoleno to nejlepší řešení, jaké je možné, a to trojice otočných ovladačů. Nad nimi se nachází nový 9palcový displej infotainmentu, který doznal od předchozí generace takřka mezigalaktický skok. Je přehledný, se slušnou grafikou a dobře se ovládá. Ani jedno z toho se u minulé generace říci nedalo.

Již předchozí generace překvapila velkorysým vnitřním prostorem, ale ta nová je na tom ještě o něco lépe. V obou řadách sedadel je místa dostatek a to jak pro nohy, v oblasti ramen, tak i nad hlavou. Co je trochu škoda, je zmenšený prostor pro zavazadla. Ten se mezigeneračně zmenšil o nemalých 113 litrů z předchozích slušných 448 na současných podprůměrných 335 litrů. Situaci zachraňuje systém zadních sedadel Magic Seats, který umožňuje zvednout sedáky vzhůru a místo druhé řady sedadel můžete mít druhý zavazadlový prostor, kam by se s trochou snahy vešel i středně velký moped, a nebo při zvednutí jen jednoho podsedáku můžete dát na podlahu zednické vybavení, které by zahrnovalo 3 velká vědra, špachtle a basu Braníků.

Honda HR-V e:HEV | foto: Martin Schneider

Pouze hybrid

Jak již bylo zmíněno výše, nová Honda HR-V sází na neobvyklý způsob hybridního pohonu. Ten se skládá podobně, jako u menšího Jazzu, z atmosférického zážehového čtyřválce o objemu 1498 ccm s výkonem 79 kW (107 koní) o točivém momentu 131 N.m., který funguje převážně jako generátor pro výrobu elektrické energie. Takto vyrobenou elektrickou energii vůz posílá elektromotoru, který má 96 kW (131 koní) a 253 N.m. Poháněna jsou výhradně kola přední nápravy.

Jízda

Na jízdní projev nového HR-V s přídavkem e:HEV jsem byl moc zvědavý. Minulá generace s přeplňovanou "patnáctistovkou" v kombinaci s manuální převodovkou, byla řidičsky skvělé a velmi zábavné auto. Také Honda Jazz s obdobným pohonem, jaký máme v dnes popisovaném voze nejela úplně špatně. Tak jaké tedy HR-Véčko je? Na to existuje více odpovědí, které jsou závislé na tom, co od vozu jeho uživatel očekává.

Když si koupím hybridní crossover a s vozem poté jezdím tak, jak se s takovým vozem jezdit má, pak budu spokojený. Vůz je i přes tužší naladění podvozku velice pohodlný, jízda je tichá a pod pravou nohou mám k dispozici okamžitý nástup výkonu točivého momentu, který se při častých rozjezdech po městě hodí.

Pokud si hybridní Hondu koupím jako dálniční křižník, pak úplně nadšený nebudu. Ve vysokých rychlostech je zvuk spalovacího motoru vyloženě otravný a i spotřeba paliva je výrazně vyšší, než při městské a příměstské jízdě.

No a pak tu máme úplný extrém, jak být s novým HR-V zoufale nespokojený. A to je jeho koupě jako náhrada za předchozí generaci v přeplňované jedna-pětce s manuálem. Její jízdní charakter je diametrálně odlišný. Minulá generace v turbu byla takový skoro hot-hatch, kdežto současné hybridní provedení je pohodlné, má dobrý podvozek, skvěle drží stopu, ale má též naprosto nezáživný motor, kterému se ostřejší zacházení vyloženě nelíbí. Velká škoda, že Honda podlehla tlaku Evropské Unie a nedováží k nám přeplňovanou verzi. Ta by mohla být dle mého mínění skvělá.

Spotřeba

Spotřeba je při správném zacházení velmi dobrá. I přes zbytečně velké penumatiky s šířkou 245 mm se dá po městě jezdit do 4,5 litrů na 100 km. Na okreskách si HR-V, co se spotřeby týče, vede velmi podobně. Na měřeném úseku z Hradce Králové do Šumperka se Honda dostala na průměr 4,3 litrů na 100 km. Nejhorší je to na dálnici. Zde se při ustálené rychlosti 130 km/h spotřeba dlouhodobě drží okolo 7,5 litrů na 100 km, což vzhledem k nádrži o objemu pouhých 40 litrů, nedělá z HR-V ideálního parťáka na dlouhé cesty

Po týdenním testování jsme se s HR-Véčkem dostali na průměrnou spotřebu 5,0 litrů na 100 km.

Honda HR-V e:HEV | foto: Petr Boháč

Cena

Při pohledu do ceníku zjistíme, že v podstatě není z čeho vybírat. Máme tu pouze jednu pohonnou jednotku, která je kombinována se třemi stupni výbavy. Ta základní nese název Elegance a lze ji pořídit od 729 900 Kč. Střed nabídky s cenou 799 900 Kč zaujímá vůbec s výbavou Advance. Do třetice tu máme vrchol s výbavou Advance Style, za kterou si u Hondy řeknou o 869 900 Kč

Honda HR-V e:HEV | foto: Martin Schneider

Závěr

Honda HR-V je ve své třetí generaci dobře postavené auto. Je pohodlné, úsporné a má jisté jízdní vlastnosti. Škoda jen, že hydrid je jedinou možnou volbou. Ač tato pohonná jednotka funguje tak, jak by fungovat měla, rozhodně nenadchne každého. Ti, kteří se občas rádi rychle svezou po okreskách a nebo potřebují auto na dálniční přesuny, se budou muset poohlédnout u konkurence.

Plusy:

- podvozek

- prostorný a kvalitní interiér

- spotřeba

Mínusy:

- malý zavazadlový prostor

- nemožnost volby jiné motorizace