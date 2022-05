Test Hyundai Tucson N-Line 1.6 T-GDI PHEV, slibuje 265 koní se spotřebou 1,4 litru

Vzhled

Současná generace oblíbeného SUV doznala oproti svému předchůdci velkých změn. Tou jistě nejzásadnější změnou je vzhled přídě. Zepředu si Hyundai Tucson s žádným jiným vozem nelze splést. Může za to design předních světel, která při rozsvícení připomínají roztažená křídla. Při pohledu z boku můžeme obdivovat výrazně vytažené lemy blatníků, díky nimž vypadá vůz svalnatě. Pod lemy se skrývají 19 palcová kola se zajímavým designem a pneumatikami o rozměru 235/50 R19. Na zádi kromě difuzoru a spoileru zaujmou též jako vpředu osobitě tvarovaná světla.

Ve srovnání s předchozí usedlejší generací Tucsonu je ta současná co do vzhledu mnohem výraznější. Ale upřímně mně osobně spíše vyhovoval předchozí usedlejší vzhled třetí generace nošovického SUV.

Hyundai Tucson PHEV | foto: Petr Boháč

Uvnitř

Po usednutí do vozu padne od oka zvláště tvarovaný multifunkční volant s prošíváním červenou nití a malým značném N. Za ním se nachází digitální přístrojový panel. Grafikou i čitelností je na tom stejně, jako ve 3 krát levnějším Bayonu, což zase tak nevadí. Není to nejlepší přístrojovka na světě, ale svůj účel plní. Co je ale alespoň v mých očích velké mínus je to, že v Bayonu displej krásně pasoval do palubní desky. U Tucsonu to vypadá tak, že nejprve vyrobili otvory pro jiný přístrojový panel, ale na poslední chvíli si to rozmysleli a dali tam tento, který tam vůbec nepasuje. Co ale pasuje, je středový panel, který obsahuje velký displej infotainmentu, na který krásně navazuje ovládnutí ventilace. Jen je trochu problém, že na něm zůstávají otisky prstů a jeho ovládání je poněkud nepřehledné.

Velkým plusem Tucsonu je vnitřní prostor. Bohatě je ho jak vpředu, pak i na zadních sedadlech, kam si bez problémů a hlavně pohodlně sednou i opravdu velcí jedinci. Milým překvapením je pak i velký zavazadlový prostor. I přesto, že testovaný vůz je plug-in hybrid, má jeho zavazadlový prostor objem 558 litrů. Po sklopení zadních sedadel vznikne rovná plocha bez schodu a objem pro zavazadla se zvětší na 1721 litrů.

Hyundai Tucson PHEV | foto: Petr Boháč

Pod kapotou

Pohonná jednotka plug-in hybridního Hyundai sází na kombinaci přeplňovaného zážehového čtyřválec o objemu 1598 ccm s výkonem 132 kW (180 koní) a točivým momentem 265 N.m. Spalovacímu motoru sekunduje elektromotor o výkonu 66,9 kW (91 koní) a točivém momentu 304 N.m. Celkový systémový výkon je 195 kW (265 koní) a točivý moment dosahuje hodnoty 350 N.m. Poháněna jsou prostřednictvím šestistupňové automatické převodovky kola obou náprav.

Jízda

Ač technická data naznačují něco jiného, tak Tucson s jeho velkým výkonem 265 koní není až zas tak rychlé auto. Čas potřebný k akceleraci z 0 na 100 km/h je sice slušných 8,2 s, ale konkurence v podobě Peugeotu 3008, nebo Toyoty RAV4 s časem o více než 2 s lepším jsou co do dynamických schopností někde úplně jinde. Také na nějaké sportování po zakroucených okreskách můžeme raději zapomenout. Velká hmotnost vozu je zkrátka znát a tak se Tucson v zatáčkách dost nákladní a dostává se poměrně brzy do nedotáčivého smyku.

V Čechách vyráběné hybridní SUV nabízí něco jiného a pro řadu uživatelů nejspíše důležitějšího, než jsou sportovní jízdní vlastnosti. Při jízdě v Tucsonu si řidič připadá, že sedí v poctivě postaveném autě, které nabízí velkou míru pohodlí a jako bonus má pod pravou nohou dostatečnou výkonovou rezervu pro bezpečné předjíždění.

Z uživatelského hlediska se nepovedlo ovládání převodovky. To je zde řešené tlačítky, co je nejen neintuitivní, ale také občas zamrzne na chvíli přestane fungovat. To se občas stává při podélném parkování, kdy bývá potřeba i vícekrát po sobě změnit směr. Také pádla pod volantem konstruktéři moc dobře nevymysleli. Dal bych přednost tomu, aby ovládli ten pohon, který zrovna používám. Tudíž když pojedu na spalovací motor, ať se dá pádly klasicky řadit. Ale když jedu na elektřinu, chtěl bych mít možnost ovládat výkon rekuperace. Jenže Tucson při jízdě na elektřinu a podražení opravdu zahradní rychlost a nastartuje motor.

Hyundai Tucson PHEV | foto: Petr Boháč

Největší RC autíčko

Asi tou úplně nejzbytečnější funkcí, které jsem se však nemohl nabažit, je možnost ovládat jízdu vpřed i vzad prostředním tlačítkem na klíčích. Hodí se to v situacích, kdy si vedle vás na parkovišti někdo stoupne moc blízko a vy nemůžete otevřít dveře. A nebo naprší a pod autem je velká louže. V to případě si na dálku s autem popojedete.

Škoda, že lze ovládat pouze jízdu vpřed a vzad, nikoliv vlevo a vpravo. To by pak bylo mé nejoblíbenější RC autíčko na světě. Není to ani vhodné pro pojišťovací podvodníky, který by se chtěli vlastním vozem přejet a pak to uhrát na pojišťovnu. Ač jsem se o to opakovaně pokoušel, Tucson mě odmítal srazit a vždy před překážkou (mnou) bezpečně zastavil.

Spotřeba

Hyundai udává, že spotřeba testovaného vozu je v průměru 1,4 litrů benzínu na 100 km. Jaká je však realita? Po městě s možností dobíjení baterie se k udávané hodnotě přiblížit lze. Avšak při kombinaci jízd s nabitou a vybitou baterií je spotřeba téměř trojnásobná. Jízda uvolněným stylem po okreskách zvládá spotřebu do 5 litrů na 100 km. Při pokusu o sportování, nebo při rychlých dálničních přesunech se spotřeba přehoupne přes 10 litrů na 100 km. My jsme na konci testu měli průměr 5,8 litrů na 100 km. Což absolutně neodpovídá udávané hodnotě, avšak na pořádný kus auta s pohonem všech kol a výkonem 265 koní je to skvělý výsledek.

Hyundai Tucson PHEV | foto: Petr Boháč

Cena

Hyundai v případě svého modelu Tucson nabízí skvělý poměr ceny ku velikosti vozu. Robustní SUV ve výbavě Start s motorem 1,6 T-GDI o výkonu 110 kW (150 koní) lze pořídit již od 549 990 Kč. Protipól základní verze je náš testovací plug-in hybrid ve výbavě N-Line Style Premium, za který by bylo možné koupit dva vozy v základní výbavě. Jeho cena je 1 149 990 Kč.

Plusy:

- komfortní jízda

- vnitřní prostor

- výkon vs. spotřeba

Mínusy:

- ovládání převodovky

- nedotáčivosti

- nepřehledný infotainment