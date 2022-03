TEST: Mitsubishi L200 Mountain Sherpa - upravený dobrodruh, který v terénu drtí konkurenci

Úvod

O L200 jsme již párkrát psali. Dnešní kousek je stále tím stejným vozem, který charakterizuje lákavá cenovka, slušná výbava, líbívý design, nadstandardní jízdní vlastnosti, ale také slabší infotainment nebo lehce stísněný pocit uvnitř. Jaké jsou zde rozdíly oproti obyčejnému modelu? Tak například speciální podvozek s vyšší světlou výškou o 5 cm, přední naviják, uzávěrka předního diferenciálu, LED světelná rampa a mnoho dalšího.

Celý seznam úprav zde:

Zvýšený podvozek Oldman EMU (+ 5cm)

Pneumatická uzávěrka předního diferenciálu ARB Airlock

Vzduchový kompresor se zásobníkem a hadicí pro dofukovaní kol

Zakrytování podvozku ARB (motor, převodovka, nádrž)

Pevný dvojdílný kryt ložné plochy se zamykáním zadní výklopné stěny včetně těsnění

Výsuvná podlaha ložné plochy s protiskluzovou úpravou pro jednodušší manipulaci s nákladem

Safari šnorchl

Boční ochranné rámy se stupačkami, černé

Světelná rampa přední LED Bushranger 32" s ovládačem intenzity umístněná nahoře na střešních ližinách s příčníky

Pracovní světla dozadu 2x LED Bushranger 5,5"

Plynová vzpěra zadní výklopné steny pro snadnější otvírání a zavírání

Odnímatelné tažné zařízení

Přední vestavěný naviják Predator 12000 se syntetickým lanem a s tažnou silou 5 450 kg

Brašna s příslušenstvím pro vyprošťovaní

Bushranger skládací lopata

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Na první pohled je jasné, že jde o něco speciálního. Tomu nahrávají samozřejmě polepy, ale také další komponenty jako přední naviják, šnorchl a další doplňky. Přední část vozu je velmi povedená. Světla mají přísný výraz a celkový dojem ještě umocňují dva oblouky uvnitř kterých se nachází mlhová světla s blinkry.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Z boku zaujmou masivní ochranné rámy, na kterých jsou ovšem dost malé stupačky, což mi nastupování do vozu příliš neulehčuje. Já se svými 185 cm bych je ani nepotřeboval, spíš si o ně špiním nohavice. Nižší jedinci je ale jistě ocení. Zadní část je vcelku beze změn. Na korbě je uzamykatelný kryt, který chrání nákladový prostor.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Rozměry: 5305/1815/1775/3000 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 2110 kg

Světlá výška: 285 mm

Přejezdové úhly vozu před úpravou: 30°/24°/22° (přední, přejezdový, zadní)

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Na palubě panuje příjemná a útulná atmosféra. Kožená sedadla jsou elektricky stavitelná a nabídnou i vyhřívání. Jsou velice pohodlná a hravě tak zvládnete i dlouhou dálniční cestu. Pozice za volantem je příjemná. Interiér působí celkově bytelným dojmem. Kvalita materiálů není vůbec špatná. Najdou se zde sice i tvrdší plasty, ale na oko i na omak jsou solidní. Potěší například koženkou obšitý středový tunel a pádla z hliníku.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Stejně tak vydařená je i ergonomie, vše je hezky po ruce a všechno kromě dotykového infotainmentu se ovládá pomocí obyčejných tlačítek.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největším nedostatkem je samotná obrazovka, která je za slunečného počasí špatně čitelná a systém jako takový by mohl být dotaženější. Na druhou stranu ale nejde o žádnou novinku, takže je lehká zastaralost opodstatněná.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je oproti ostatním pick-upům spíše podprůměrná. L200 je totiž dost úzká (1815 mm), což je uvnitř logicky znát. I tak se ale nedá říct, že byste měli uvnitř vyloženě stísněný pocit. Vzadu je dostatek místa nad hlavou i před koleny a potěší i lavice, která není kolmá jako třeba v Amaroku. Díky tomu si dokážu představit, že Mitsubishi přepraví 4 veliké osoby v naprostém pohodlí.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V korbě máme dodělaný pořádně robustní šuplík, který oceníte, vozíte-li ve voze různé nářadí, pilu apod. Můžete si tam věci jednoduše připevnit a když je potřebujete vyndat, tak se pro ně nemusíte nahýbat až dozadu, ale jednoduše vysunete celý šuplík.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Je zde již zmiňovaný vyšší podvozek s názvem Oldman EMU, který vozu propůjčuje na svou třídu nadprůměrný komfort a světlou výšku. Vzadu se nachází tradičně listová pera. Na malých nerovnostech je trochu nervózní, ale jakmile přijde něco většího, ideálně polní či lesní cesta, tak je zde jako ryba ve vodě. Při přejezdu ostré příčné nerovnosti pocítíte lehké poskočení od zadní nápravy, ale nejde o nic vyloženě otravného. Takový Hilux vás bude natřásat výrazně víc. Odhlučnění je na velice slušné úrovni a při 130 km/h se nemusíte se spolujezdcem překřikovat. Řízení je tuhé a dlouhé, což v terénu oceníte. Jedním v největších trumfů je ovšem skvělý poloměr otáčení – 5,9 metrů.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vůz nabízí 4 jízdní režimy, většinu času jezdí v tom s označením 2H, který pohání výhradně zadní kola. Poté je zde 4H, což je klasická čtyřkolka s otevřenými diferenciály. Dále je zde 4HLc, který uzavře mezinápravový diferenciál a poté je tu ještě redukovaný převod 4LLc. Aby toho nebylo málo, tak je ještě možné zapnout uzávěrku zadního diferenciálu a v případě, že nepomůže ani ta, je možné ještě skrze kompresor aktivovat uzávěrku předního diferenciálu.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vůz jsme jeli opět otestovat do drsných podmínek Tankodromu Milovice, kde využijeme všechny vymoženosti tohoto speciálu, jako je naviják či všechny tři uzávěrky. Nejprve dáváme zahřívací kolo na autokrosové dráze doufajíc, že se s vypnutou kontrolou trakcí lehce sklouzneme, ale nic. Elektronika nelze úplně vypnout a ani motor nemá výkon na nějaké pohazování zadkem. Pokračujeme dále, kde se již potýkáme s různými „bazény“, výjezdy, křížením náprav atd.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Většinu jednoduchých překážek zvládáme s otevřenou čtyřkolkou, ale jakmile dojde na něco komplikovanějšího, kde se kříží nápravy, je na čase vytáhnout další trumfy. V moment, kdy máte celý vůz „zamknutý“, tak jej nezastaví téměř nic. Je neskutečné, z jakého bahna se dokázal jednoduše vyprostit. A to zde ani nemáme vyloženě terénní pneumatiky se 100% vzorkem.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Stejnou trať jsme nedávno jezdili i s Raptorem, který sice lépe filtruje nerovnosti a celkově je jízda pohodlnější, ale co se týče průjezdnosti, tak je na tom lépe právě L200. Nabízí o podstatných 21 cm užší karoserii a o více než 6 metrů lepší poloměr otáčení což je opravdu znát. Přidejte k tomu ještě fakt, že Raptor neměl naviják a přední uzávěrku a máte hned jasno, kdo bude v terénu vítězem. Nutno ale říct, že naviják ani přední uzávěrka nejsou přímo z továrny, takže srovnání není úplně vyrovnané. Rejd a celková šířka jsou ale jasné argumenty pro Mitsubishi.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou pracuje čtyřválec 2,3 DI-D, který dává jasně najevo, že jde o pracanta, který si na nějakou extra kultivovanost nepotrpí. Sil v terénu má sice celkem dost, utáhne 3,5 tuny těžký vlek, ale dynamika na silnici není nijak oslnivá. Motor dává výkon 110 kW a kroutící moment 400 Nm. Určitě bychom doporučili připlatit za verzi Plus, která čísla navýší na 127 kW a 502 Nm. Akcelerace na stovku zabere dlouhých 11,8 vteřin a maximální rychlost činí 171 km/h. Převodovka s měničem je v terénu k nezaplacení. S manuálem bychom pravděpodobně brzy utrápili spojku. Řadí sice pomalu, ale to k měničovým převodovkám patří. Příjemným překvapením byla spotřeba, která se i na AT (all terrain) pneumatikách (265/60/R18) ustálila při klidném tempu na pěkných hodnotách.

Město: 8 – 11 l

Kombinovaná: 9,3 l

Dálnice: 11 l

Okresky: 7 – 8 l

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Mezi přímé konkurenty patří například Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Volkwagen Amarok, Renault Alaskan, Nissan Navara nebo Ford Ranger. Každý pick-up má něco do sebe. Mitsubishi L200 oproti konkurentům rozhodně zaujme cenou, spotřebou, terénními schopnostmi a jízdním komfortem.

Ceny

Nejlevnější L200 pořídíte ve výbavě Invite s motorem 2.3 DI-D 110 kW a manuální převodovkou od 883 tisíc včetně DPH. Silnější verze Plus, která zvedne výkon motoru na 127 kW je o necelých 28 tisíc dražší.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pokud trváte na automatické převodovce, bude nutné připlatit za vyšší výbavový stupeň Intense, který stojí v 110 kW variantě 1,03 milionu korun. Dostanete ale navíc pořádnou dávku věcí, například 18 palcové disky, propracovanější pohon všech kol Super-Select II, lepší infotainment včetně parkovací kamery nebo třeba automatickou klimatizaci.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

My jsme v testu měli nejvyšší výbavu Instyle a ta začíná na 1,13 milionu korun (110 kW) a dodává se pouze s automatem. Oproti předchozímu stupni Intense nabídne navíc přední LED světlomety, kožené čalounění, výhřev sedadel, bezklíčové ovládání vozu, dvou-zónovou klimatizaci, různé asistenty atd.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Upravené Mitsubishi L200 nazvané Mountain Sherpa je jednoduše brilantní. Už “obyčejná” L200 je velice zdařilým pick-upem, který je pohodlný, praktický, úsporný a zároveň oproti konkurenci levný. Náš Sherpa měl spoustu terénního vybavení jako je například zvednutý podvozek, uzávěrky třech diferenciálů, naviják a mnoho dalšího. Přidejte k tomu ještě skvělou obratnost, úzkou karoserii a máte jeden z nejspochpnějších pick-upů na trhu. Navíc je velmi univerzální, takže se dá využívat i ve městě či na dálnici. Zkrátka skvěle odvedená práce, Mitsubishi L200 Mountain Sherpa si odpracovalo 9/10 bodů.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Image

Cena

Spotřeba

Univerzálnost

Praktičnost

Ergonomie

Poloměr otáčení

Pohodlný podvozek

Minusy

Dynamika

Infotainment