Test Volkswagen Polo 1.0 TSI 81 kW DSG R-line, láska na druhý pohled

Není to Golf?

Volkswagen Polo před nedávnem prošlo faceliftem a nyní se ještě více podobá Golfu. Člověk neznalý věci si ho dokonce může s větším bráškou splést. Po převzetí do testu jsem si udělal pár fotek a poslal je kamarádovi, který má modrého Golfa IV 1,9 TDI. On mi na fotogalerie odepsal "Jejda, modrý Golfík. Co to má pod kapotou, motorek z vysavače?" K motorku z vysavače se ještě dostaneme, chci tím je demonstrovat, že je smutně snadné si oba modely splést.

Hlavními změnami jsou především nově navržena příď i záď včetně nárazníků i světlometů. Polo je vybaveno předními světlomety IQ.LIGHT – LED Matrix. Zadní světla mají technologii LED. Líbivým prvkem je světelný pruh procházející celou přídí vozu.

Od Golfu se Polo liší, jak jinak, především svými rozměry. Vůz je dlouhý 4053 mm, široký 1751 mm, široký 1429 mm a jeho rozvor činí 2552 mm.

Volkswagen Polo 1.0 TSI 81 kw R-line | foto: Petr Boháč

Typický koncern

Uvnitř Pola nalezneme digitální prostorový panel, který potěší svou dobrou čitelností. Přijde mi trochu vtipné, že vůz vybavený litrovým tříválcem má tachometr ocejchovaný až k číslici 260 km/h. Další displej náleží infotainmentu nové generace s názvem MIB3. Tento displej má v průměru 8 palců a narozdíl od jiných konkurenčních vozů vypadá, že sem patří a ne, že ho sem posléze jen tak bezmyšlenkovitě přilepili. Chválu si založí ovládání klimatizace. Ta se neovládá přes displej infotainmentu, ale má svůj vlastní dotykový panel ve spodní části přístrojové desky. Není to sice tak intuitivní jako v případě použití otočných ovladačů, ale i tak je ovládání snadné a neodvádí pozornost od řízení.

Po faceliftu dostalo Polo nový multifunkční volant, který dobře padne do ruky. Za ním se nachází páčky od blinkrů, stěračů a podobně. Možná Vám přijde divné, že zmiňuji něco, co je až na vyjímky v každém autě. Jelikož jsme dlouho neviděl žádné, které by na mě pusobilo tak lacině a subtilně, jak tomu bylo zde. Také ovládání světel vypadá tak, jak si ho pamatuji již z první generace Škody Octavia a té je již více než čtvrt století. Do třetice všeho zlého ještě zmíním některé použité díly v interiéru, které působí stejně hodnotně jako páčky za volantem.

Kromě pár drobností na mě interiér Pola působí příjemně. Pozice za volantem je dobrá, ergonomie rozmístění ovladačů slušná a také vnitřní prostor je na svou třídu dostatečný.

Volkswagen Polo 1.0 TSI 81 kw R-line | foto: Petr Boháč

To nejlepší hned po GTI

Pod kapotou je přeplňovaný zážehový tříválec o objemu 999 ccm. Jeho výkon dosahuje 81 kW (110 koní) při 5500 ot./min a točivý moment má maximum 200 N.m. mezi 2000 až 3000 ot./min. Motor spolupracuje s dvoustupňovou automatickou převodovkou DSG a pohání kola přední nápravy. Nad touto motorizací se nachází už jen Polo GTI, jehož "dvoulitr" o výkonu 207 koní.

Musí se na něj jinak

Po usednutí za volat kompaktního Volkswagenu jsem si okamžitě všiml až absurdně malých zpětných zrcátek, ve kterých toho není moc vidět. Po ujetí prvních kilometrů mé rozladění pokračovalo. Tříválec měl klasický hrubší chod, nástup výkonu měl k plynulosti daleko a převodovka řádila s cukáním. Nejvíc mi ale vadilo automatické hlídání jízdních pruhů, které často a docela nečekaně zasahovalo do řízení. Také podvozek je na město, nebo rozbité okresky zbytečně tvrdý a posádka cítí každou větší nerovnost.

Po pár dnech ježdění jsem si ale na motor a převodovku zvykl a zacházel s plynovým pedálem trochu jinak, než sem byl zvyklý z jiných vozů a Polo náhle fungovalo. Pryč byla nervozita převodovky i špatný nástup výkonu, kdy se motor po přidání plynu jakože přidusil, aby pak prohrábl přední kola a poskočil.

Po každém nastartování jsem vypnul asistenta hlídání pruhů, jezdil malinko jiným stylem a jízda mě najednou začala bavit. Polo je malé lehké autíčko s hravým podvozkem, se kterým se můžete vrhnout do zatáčky a nechat zadní kola lehce utéct do boku. Od městské předokolky jsem něco takového nečekal. Navíc v režimu SPORT se litrový motůrek, který alespoň "na papíře" nepatří k nejsilnějším, umí s autem nečekaně zacvičit. Jízda umí být rychlá v přímce a zábavná v zatáčkách. Navíc i přes časté využití potenciálu motoru jsem se dostal na spotřebu 6.2 litry na 100 km. Přitom venkovní teplota byla často i pod bodem mrazu.

Volkswagen Polo 1.0 TSI 81 kw R-line | foto: Petr Boháč

Půl milionu nestačí

Pokud toužíte po Volkswagenu Polo a je vám jedno, co je pod kapotou a jaká je výbava, pak vám stačí 360 900 Kč. Za tyto peníze dostanete základní výbavu, které nese jméno Polo, atmosférický motor 1.0 MPI o výkonu 59 kW a manuální pětistupňovou převodovku. Námi testované provedení je z opačného spektra nabídky a začíná na částce 584 900 Kč. Včetně příplatkové výbavy náš konkrétní kus vyšel na 655 700 Kč.

Láska až na druhý pohled

Po krušných začátcích, kdy jsem nechápal, jak si někdo může někdo takové koupit, jsme si Polo 1.0 TSI nakonec zamiloval a uměl bych si ho představit ve své garáži jako druhý vůz do rodiny. Má sice trochu více pih na kráse, než jsem od něj očekával, ale s pobíhajícími kilometry mě autíčko dostávalo víc a víc na jeho stranu.

Líbí

- agilní jízdní vlastnosti

- nečekaně pružný motor

- po chvilce zvykání funguje Polo jako celek bezvadně

Nelíbí

- malá zrcátka

- tvrdý podvozek

- po každém nastartování se aktivuje otravný asistent hlídání jízdních pruhů