Test Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid, I ❤️ HYBRID?

V roce 2019 uvedla Toyota v Evropě současnou, již pátou generaci svého veleúspěšného SUV RAV4. Musím přiznat bez mučení, že když jsem viděl první fotografie nové RAVky, vůbec se mi nelíbila. Když jsem poté začal potkávat první vozy v běžném provozu, tak už mi tolik ošklivá nepřipadala a nyní jsem dostal příležitost si ji prohlédnout opravdu důkladně.

K testu jsem si přebíral rudě lakovanou RAV4 s černou střechou a už v podzemní garáži Toyota Central Europe se mi poměrně líbila. Oči jsem sice měl pro vedle stojící Lexus LC 500, ale to neznamená, že bych obdivně nehodil očkem po SUV, které mi v následujícím týdnu bude říkat pane.

Po výjezdu z podzemí jsem zamířil na nedaleké parkoviště jednoho supermarketu. Na denním světle vypadá kombinace rudě červené s černou střechou a černými doplňky opravdu dobře. Kupovat RAV4, tak za mě jedině v této barvené kombinaci.

Toyota RAV4 v již páté generaci oproti té první z 90. let značně vyrostla. Vždyť ta první byla na délku výrazně kratší než současný Yaris, ta současná má vnější rozměry na délku 4600 mm, na šířku 1855 mm a vysoká je 1690 mm, což jí řadí spíše ke větším SUV střední třídy. Svým zevnějškem trochu připomíná většího brášku Highlandera jen s tím rozdílem, že RAV4 má daleko ostřejší rysy a oproti Highlanderu vypadá jako sportovec vysekaný z posilovny a ne obézní Američan. Však můžete porovnat sami.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | foto: Petr Boháč

Na Japonce dobrý

Pokud zvenčí vypadá Toyota RAV4 futuristicky a zajímavě snad z každého úhlu, uvnitř je to jiná písnička. Nemůžu si pomoci, ale přijde mi, že kluci a holky inženýrský ze země vycházejícího slunce zaspali dobu a jejich interiéry jsou minimálně dekádu za vozy z Evropy a Koree. RAV4 je na japonské poměry nadprůměrná, ale i tak je jaksi bez nápadu a některé materiály jsou ve své cenové kategorii podprůměrné.

Když přihmouříme trochu oči, tak můžeme pochválit bytelnost a vnitřní prostor. Místa je uvnitř opravdu hodně a vyloženě ergonomický faul v interiéru nenajdeme. Snad jen malá tlačítka funkcí ovládání ventilace.

Vyzdvihnout mohu skvěle čitelný Head-Up Display s promítáním přímo na čelní sklo, sedadla, která jsou jak pohodlná, tak poskytují i dobrou oporu a v neposlední řadě prošívání červenou nití.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | foto: Petr Boháč



Hned 3 motory

Pohonné ústrojí plug-in hybridní Toyoty RAV4 se skládá ze tří motorů. Jeho základem je 2,5litrový zážehový čtyřválec, pracující v Atkinsonově cyklu a kombinující přímé i nepřímé vstřikování, jehož výkon činí 136 kW(185 k) , točivý moment má hodnotu 227 N.m. Přední kola kromě spalovacího motoru pohánějí též elektromotor o výkonu 134 kW (182 k) a točivém momentu 270 N.m.

Plug-in hybridní RAV4 má druhý elektromotor u zadní nápravy a díky tomu disponuje pohonem všech čtyř kol. Zadní elektromotor má výkon 40 kW (54 k) s točivým momentem 121 N.m. Výsledný systémový výkon je 225 kW (306 k). O zásobu elektrické energie se stará lithium-iontová baterie s kapacitou 18,1 kWh, která dle metodiky měření WLTP stačí hybridní Toyotě k dojezdu 75 km čistě na elektrický pohon.

Jak jezdí

Test jsem začínal v podzemní garáži, což mi dalo hned poznat první slabinu tohoto SUV od Toyoty. A tou je tedy opravdu mizerný rejd. Poloměr otáčení byl tak velký, že i tam, kde jsem si byl téměř jistý, že se vytočím, jsem nakonec musel na voliči variátoru zařadit R a couvnout si. ERko jsem nakonec musel navolit třikrát, než se mi povedlo z podzemky vyjet ven. Jen pro přesnost, podzemí garáže dealerství Toyoty je o poznání stísněnější, než na které jsme zvyklí u nákupních center.

Po výjezdu na denní světlo se pomalu, ale jistě prvotní horší dojem z vozu vytrácel a já měl stále větší a větší pocit, že auto jezdí naprosto dokonale. Tím nemyslím, že díky 306 koním se jedná o brutální závoďák, i když papírové hodnoty z rychlení z 0 na 100 km/h za 6 s vypadají na dvoutunové SUV skvěle. Myslím to, jak se auto skvěle ovládá. S přibývajícími kilometry mi RAVka přišla jako starý dobrý kamarád, který je na vás naladěný a aniž byste ho museli o něco požádat, on vám to vyčte z mysli a udělá ještě dřív, než vás to vlastně vůbec napadne. Přesně tak jezdí Toyota RAV4. Ani nemáte pocit, že řídíte, spíš naopak se necháváte prostě jen vézt. Může to znít jako nuda, ale mně se to vlastně moc líbilo a s trochou opatrnosti bych RAVku nazval tím nejlépe řiditelným vozem v běžných silnicích, jaký jsem prozatím poznal.

Avšak když chcete, máte pod pravou nohou více jak tříset hlavé stádo, které umí s autem pěkně zacvičit. Pojem jako výkonová rezerva pro bezpečné předjíždění zde dostává zcela jiný rozměr. Kouknete před sebe, zda nejede nic v protisměru a jen co "hodíte" blinkr do leva, už musíte blikat zpět do svého pruhu. V podstatě sundavat levou ruku z páčky blinkrů je zbytečné.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | foto: Petr Boháč

I když umí RAV4 posádku trochu přimáčknout do sedaček a při pohledu na tachometr skáčou číslice poměrně svižně nahoru, nepůsobí na mě dojmem, že opravdu umí zrychlit na stovku za rovných 6 s. Třeba konkurenční Peugeot 3008, který vypadá na papíře téměř totožně, působí daleko rychlejším dojmem. U Toyoty bych poctivě hádal zrychlení z 0 na 100 km/h okolo 7,5 s. Rychlé, ale žádné drama. Tady jde opravdu o komfort podvozku, který hýčká posádku, skvělou ovladatelnost, dobrou spotřebu a jako bonus máte v každém okamžiku jistotu velké výkonnostní rezervy.

Když jsem o řádek výše zmínil spotřebu, tak se na ni trochu podíváme. Plug-in hybridní Toyota má poměrně velkou baterii, na motor v kombinovaném režimu není problém i v zimním období ujet necelých 80 km. Po městě jsem jezdil za přibližně 20 kWh a mimo něj okolo 25 kWh a na dálnici i hodně přes 30 kWh. Při vybité baterii funguje hybrid skvěle a dá se s dvoutunovým autem jezdit za 5 litrů benzínu na 100 km. Na konci testu jsem měl dvě průměrné spotřeby. Kvůli jízdě v terénu, která by se spíš měla počítat na motohodiny a ne kilometry, byla spotřeba elektřiny 28,2 kWh, ale spotřeba benzínu byla i tak pouhých 5 litrů na 100 km.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | foto: Petr Boháč

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | foto: Petr Boháč

Terén

Když už mám k dispozici SUV od značky, která dlouhá léta vyrábí jedny z nejlepších off-roadů na světě, tak by byla škoda se s ním nepodívat do terénu. Začal jsem zlehka trochu hrubší polní cestou. Zde si mě RAVka získala. Tam, kde byl Jeep Gladiator v rychlosti 30 km/h nepohodlný, hlučný a uskákaný, byla Toyota ve více než dvojnásobné rychlosti ukázkově tichá a komfortní. Ze samého nadšení jsem zamířil na rozbahněný kopec a ejhle. To očividně nebyl z mých nejlepších nápadů. Nejprve měla RAVka slušnou rychlost a hbitě se pustila šplhat vzhůru do kopce. Jenže elektronika si s točivým momentem elektromotorů neuměla poradit a na střídačku mi na kola posílala příval výkonu a hned zase ubírala až na nulu. Po pár metrech střídavého hrabání jsem se zastavil, musel svůj pokus vzdát a pomalu odcouvat z půli kopce zpět dolů. Extrémně kluzké povrchy Toyotě moc nejdou. Raději jsem se vrátil na polní cestu a už se do žádných větších akcí nepouštěl.

Ano, můžete namítat, že běžné SUV navíc na silničních pneumatikách na takovém místě, jakým je prudký rozbahněný kopec, nemá co dělat. Jenže já si nemůžu pomoct a mám dojem, že takový Duster 4x4 s foukanou třináctistovkou by ten kopec "vydupal".

Ceník

Nejlevněji pořídíte Toyotu RAV4 ve verzi 2.0 Valvematic (173 k) 6st. man. převodovkou, pohonem předních kol a ve výbavě Comfort s paketem Style za 854 900 Kč.

Nejlevnější hybrid je verze 2.5 Hybrid (218 k) aut. převodovka e‑CVT Comfort s paketem Style za 969 900 Kč.

Pokud preferujete SUV s pohonem všech kol, pak základní 2.0 Valvematic (173 k) 6st. man. převodovka Comfort s paketem Style stojí 904 900 Kč.

Námi testované provedení je z opačného konce ceníku. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid AWD-i Selection s paketem VIP včetně příplatkové výbavy stojí bezmála 1 600 000 Kč.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | foto: Petr Boháč

Závěr

Testovaná Toyota RAV4 je až s podivem neuvěřitelně příjemné auto, které bych si celkem snadno dokázal představit ve své garáži. Je to pro mě asi nejpříjemnější překvapení loňského roku. Hybridní pohon funguje přesně tak jak má. Vůz má nízkou spotřebu a zároveň velmi slušnou dynamiku. Škoda jen slabšího interiéru, horší trakce a především vysoké ceně. Ale i přes tyto nedostatky mě vůz jako celek přesvědčil a výjimečně mohu prohlásit "I❤️ HYBRID"

Plusy:

- způsob, jakým se auto řídí

- skvěle fungující hybridní pohon

- dynamika i spotřeba

Mínusy:

- slabší interiér

- občas nedostatek trakce

- cena