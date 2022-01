Test DS 9 Performance Line 1.6 PureTech 225, vive la France!

Na samém začátku článku bych se rád omluvil za fotogalerie. V době focení mrzlo a vůz na fotografiích po umytí vypadal s tenkým ledovým filtrem hůře, než vypadá ve skutečnosti.

Inspirace minulostí

DS 9, který představuje vrchol nabídky značky DS Automobiles, je velký reprezentativní sedan. Vůz dlouhý 493 cm, široký 193 cm a vysoký 146 cm s velkými koly o průměru 690 milimetrů působí zároveň dynamickým i elegantním dojmem. Vůz je postaven na nové verzi platformy EMP2 (EMP2 V2.3) s prodlouženým rozvorem, který nyní činí 290 cm, což výrazně zlepšuje prostor na zadních sedadlech. Je pro něj charakteristická prudce klesající střecha ve stylu fastbacku , která zjemňuje celkovou siluetu.

DS 9 je tříprostorový sedan, který přebírá klasické principy značky DS Automobiles, má expresivní přední část s maskou DS Wings, což je typickým znakem vozů této značky, a mřížku chladiče s trojrozměrným výbrusem. Pro světelný podpis vozu je charakteristická technologie DS Active LED Vision, s moduly, které se otáčejí o 180° a podtrhují je denní světla pojatá jako perlový náhrdelník. Na kapotě se poprvé objevuje i gilošovaný dekor „Clous de Paris“ ve tvaru šavle, který byl dosud používán jen v interiéru vozů DS.

Model DS z roku 1955 připomínají lišty ve tvaru kornoutků na okrajích střechy, které byly typickým znakem legendárního sedanu. Nyní byly upraveny a byla do nich zasazena nová boční obrysová světla, která společně vytvářejí typický znak DS 9. Plynulou elegantní siluetu podtrhuje linie vedoucí bez jakéhokoliv přerušení od masky chladiče přes kapotu, čelní sklo a střechu po zavazadlový prostor. Boky jsou hladké, táhnou se ladně od předních světlometů k zadním světlům. Vše podtrhují zapuštěné kliky dveří v barvě karoserie.

I zezadu je patrná touha integrovat každý prvek do jednoho celku. Zadní blatníky, nárazník a zavazadlový prostor na sebe plynule navazují. Do vytvořené plochy jsou zasazena propracovaná zadní světla vytvářející díky kontrastu působivý trojrozměrný motiv šupin typický pro vozy DS. Přikrášlují je lišty ve tvaru šavlí vzdávající hold designovým prvkům velkých francouzských karosářů 30. let. Celkový vzhled zadní části umocňuje třetí, mimořádně tenké brzdové světlo, které posiluje vizuální efekt zadního okna.

DS 9 | foto: Petr Boháč

Luxusní interiér

Po usednutí do vozu si ihned uvědomíte, že sedíte ve voze nejvyšší třídy. Předlouhá palubní deska je v testované specifikaci Performance Line čalouněna Alcantarou. Díky ní je interiér krásný na pohled i na dotek. Jinak je zde tak nějak vše, na co jsme zvyklí ze sesterského crossoveru DS 7, což znamená dvojici velkých displejů, jenž jeden slouží jako digitální přístrojový štít a druhý infotainmentu. Samozřejmě jako u ostatních vozů automobilky DS se celým interiérem nese vzor kosočtverce a také ergonomie ovládání je trochu jiná než známe z vozů jiných výrobců.

Vepředu je místa na rozdávání a nic na tom nemění ani poměrně široký středový tunel. Také po usednutí dozadu musím prostor pochválit. Před sebou mám místa až až a na rozdíl od liftbacku Peugeotu 508 je i místa nad hlavou pro průměrně vzrostlého jedince dostatek.

Zavazadlový prostor je přístupný poměrně malým, elektricky ovládaným víkem. Ano, DS 9 je totiž na rozdíl od Peugeotu 508 sedan a ne liftback. Toto řešení k manažerské limuzíně sice sedí lépe, ale na praktičnosti to moc nepřidá. Samotný zavazadlový prostor je široký a hluboký, jen jeho výška není jedna z největších. Celkový objem je pak slušných 510 litrů. Pokud potřebujete víc, není problém sklopit opěradla zadních sedadel. K dispozici je též průvlak na lyže, jenž je schovaný za loketní opěrkou.

DS 9 | foto: Petr Boháč

Slušný základ

K pohonu námi testované DS 9 slouží povedený přeplňovaný zážehový čtyřválec 1,6 PureTech. Ač se jedná o základní motorizaci, pak jeho ýkon 165 kW (225 koní) při 5500 ot./min a točivý moment má vrchol 300 N.m. již od 1900 ot./min., působí adekvátně i v tak velkém autě, jakým DS 9 je. Motor je spárovaný s dobře odladěnou 8 stupňovou automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem. Poháněna jsou přední kola.

Jízda je spíše o komfortu než o emocích

Miluju způsob, jakým umí jezdit Peugeot 508 s tím motorem, jaký je pod kapotou testované DS 9. Proto jsem očekával, že "DéeSko" bude jezdit takřka stejně, avšak rozdíl byl daleko větší, než jsem čekal. Při pohledu do tabulky technických údajů se stačí podívat na pohotovostní hmotnost a na zrychlení z 0 na 100 km/h. Ve prospěch Peugeotu hovoří nižší váha přibližně o 120 kg a akcelerace za 7,3 s vs. 8,1 s v případě DS 9. V reálném světě je tento rozdíl pocitově ještě větší, za což může vysoký komfort DS 9. Ten dokáže tak skvěle odfiltrovat okolní svět, že tachometr ukazuje zcela jiné hodnoty, než jaké by člověk při pohledu přes čelní sklo hádal. I přesto, že se nejedná vysloveně o nějakého dravce, což ani nebylo u základní motorizace úmyslem, netrpí DS 9 nedostatkem výkonu. Oproti 508 je pomalejší, ale i tak se jedná o slušně rychlé auto.

Možná větší zklamání než z dynamiky vozu, byla pro mě jeho neochota zatáčet. Stále mám v hlavě jak Peugeot 508 skvěle jezdí , a tak jsem něco podobného očekával i tady. Avšak vyšší hmotnost a delší rozvor dělají své. U zadní nápravy je navíc cítit, že má vůz měkké silentbloky, které se při ostré jízdě "žvejkají" a řidič tak nemá ve vůz 100% důvěru. Ovšem to je pouze srovnání s Peugeotem 508. Když nebudu porovnávat s vozem s minimálně o třídu nižším segmentem, tak musím uznat, že DS 9 mě po jízdní stránce nenechala nikde ve štychu, neboť předjíždění i dlouhých kamionů se zdálo více než bezpečné , a k tomu mě ještě vůz hýčkal podvozkem, který utlumil i velké nárazy a po silnici plul skoro s takovým klidem, jaký nabízely starší Citröeny.

Navzdory svým nemalým rozměrům, 225 benzínovým koním a mrazivému počasí jezdilo DS v průměru za 7,8 litrů na 100 km, což považuji za rozumný výsledek.

Cena DS 9 PERFORMANCE LINE 1.6 PureTech 225k

Základní cena: 1 325 000 Kč

Barva:

Modrá MIDNIGHT M0AP 25 000 Kč

Příplatky:

Alarm (vnější a vnitřní senzory) AB13 15 000 Kč

Paket Snadný přístup MO05 18 000 Kč

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION VU02 40 000 Kč

Rozšířený bezpečnostní paket ZVBU 42 000 Kč

DS PARK PILOT WY36 22 000 Kč

DS NIGHT VISION N101 55 000 Kč

Panoramatické střešní okno a elektricky ovládaná přední část TC07 45 000 Kč

Ovládání klimatizace na zadních sedadlech HJ03 9 000 Kč

Cigaretový zapalovač + popelník AD01 1 500 Kč

HiFi systém FOCAL Electra se 14 reproduktory, 12 kanály, celkový výkon 515 W UN02 40 000 Kč

Celková cena vozu 1 630 500 Kč

DS 9 | foto: Petr Boháč

Prezidentská volba?

Ač se z některých mých vět může zdát, že se mi DS 9 úplně nelíbila, opak je pravdou. Nabízí totiž nevšední elegantní karosérii s luxusně pojatým interiérem a komfortním podvozkem. Pokud se vám z nějakého důvodu nezamlouvá trojice německých prémiových značek, pak v segmentu, ve kterém se DS 9 nachází, už moc na výběr není. A k těm zbývajícím je DS jednoznačně zajímavou alternativou.

Na úplný závěr si dovolím malé zamyšlení. Před nedávnem proběhlo médii, že francouzský prezident Emmanuel Macron dostal nové auto a tím je DS 7 Crossback. Ano, jedná se o dobré auto, ale zcela mi není jasné, proč nepadla volba na DS 9. Z mého pohledu je pro prezidentský úřad jednoznačně lepší volbou reprezentativní luxusní sedan než rodinné SUV.

Plusy:

- neokoukaný vzhled

- materiály v interiéru

- komfortní podvozek

Mínusy:

- ambiciózní cena

- měkká zadní náprava

- průměrná dynamika