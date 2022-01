Test Peugeot 508 SW GT Hybrid 225, zaujme vzhledem i spotřebou

Exteriér

Peugeot 508 SW je dle mého názoru jedním z nejhezčích vozů s karoserií kombi napříč třídami. Při čelním pohledu zaujmou lví tesáky, které slouží jako denní svícení a blinkry. Na ně navazují přimhouřené Full LED hlavní světlomety. Znak automobilky je umístěn uprostřed masky, která je ve verzi GT tvořena chromovanými křidélky. Celkově přední část připomíná lva připraveného skočit po své kořisti.

Ani zezadu nepůsobí Peugeot kombi usedle a nudně. Černý pás doplněný Full LED světlomety se třemi rudými linkami, symbolizující lví drápy, vůz značně rozšiřuje a v kontrastu s bíle lakovanou karoserií vypadá dobře. Zaujme též spojler umístěný na vrchu pátých dveří a černě lakovaný difuzor doplněný dvěma koncovkami výfuku.

Peugeot 508 SW Hybrid 225 e-EAT8 GT | foto: Petr Boháč

Interiér

Interiér vozu se nese v duchu Peugeot i-Cockpit, který v sobě zahrnuje malý zploštěný multifunkční volant, nad nímž se nachází digitální přístrojový panel. Ten je dobře čitelný s možností volby jeho vzhledu.

Centrálně umístěný 10 palcový displej infotainmentu pak na sebe bere velkou část prvků vozu. Sice se pod ním nacházejí tlačítka pro nejčastěji používané funkce jako například rádio, klimatizace a navigace, ale ty pouze přepnou obrazovku , a tak se i tyto funkce musí nastavovat na displeji, což odvádí pozornost od řízení. Celkově interiér Peugeotu 508 musím pochválit. Sedadla s masážní funkcí jsou velice příjemná a také zpracování a použité materiály v interiéru jsou na vysoké úrovni.

Výhodou provedení SW oproti liftbacku je jednoznačně prostor nad hlavou pro pasažéry na zadním sedadle. Já se svým průměrným vzrůstem jsem vzadu neměl problém, ale vyšší pasažéři měli v liftbacku neustále hlavu v kontaktu se stropem. Také zavazadlový prostor poskočil na 468 litrů, což je více, než u "krátké verze" ale bohužel méně, než u 508 bez hybridního pohonu.

Peugeot 508 SW Hybrid 225 e-EAT8 GT | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Pod kapotou Plug-in hybridního Peugeotu 508 SW se nachází turbodmychadlem přeplňovaný zážehový čtyřválec PureTech o objemu 1,6 litru a synchronní třífázový elektromotor. Spalovací jednotka dosahuje maximálního výkonu 133 kW (181 koní) v 6000 ot./min a nejvyšší točivý moment 300 N.m při 3000 ot./min. Elektromotor je integrovaný v automatické 8 stupňové převodovce. Výkon elektromotoru je 81 kW (110 koní) a točivý moment má hodnotu 320 N.m. Celkový využitelný výkon hybridní soustavy pak činí 165 kW (225 koní), točivý moment je 360 N.m.

Peugeot 508 Hybrid 225 je vybaven akumulátorem o kapacitě 11,8 kWh (využitelných je 9,3 kWh),na který lze ujet až 54 km čistě na elektřinu. V zimních podmínkách se mi však nepodařilo čistě na elektřinu ujet přes 40 km.

Peugeot 508 SW Hybrid 225 e-EAT8 GT | foto: Petr Boháč

Jízda

V létě jsem testoval hybridní 508 ve verzi liftback a byl jsem z ní mírně řečeno rozladěný. Hybrid má asi o 300 kg více než verze bez elektromotoru, a to se negativně podepisuje na jízdních vlastnostech. V případě dnes popisového kombíku mi jízdní vlastnosti až zas tak slaměné nepřišly. Pravděpodobně to bylo tím, že kombík je rodinné auto a liftback v případě Peugeotu 508 vypadá spíš jako sportovní kupé.

Ve městě se 508 SW Hybrid chová dobře. Pokud je možnost dobíjení, může bez problémů sloužit jako městský elektromobil. Výkon motoru i komfortně odladěný podvozek nemá ve městě chybu. Horší je to vzhledem k rozměrům při parkování a ani výhled ven není z nejlepších.

Jízda po okreskách je v tomto případě o komfortu. Kvůli váze 508 SW není, a z podstaty věci ani nemůže být , nějaké sportovní náčiní. Váha má však pozitivní vliv na komfort. Vyšší hmotnost ve spolupráci s adaptivními tlumiči zaručuje skvělé utlumení i větších nerovností. Vůz má díky 225 koním a 360 N.m. slušnou výkonovou rezervu a i když se nejedná o trhače asfaltu, předjíždění mu nedělá sebemenší problémy.

Dálnice je sice teritorium spíše turbodieselů, ale i hybridní 508 na ní funguje dobře. Do 135 km/h je možné jet čistě na elektřinu a na benzín se Peugeot umí rozletět až na 250 km/h.

Pokud jde o převodovku, tak považuji klasický osmistupňový automat za jednu z nejlepších převodovek vůbec. U většiny modelů a motorizací řadí sametově hladce a vždy zařadí ten správný kvalt. Avšak v případě hybridní verze je občas zmatená a sem tam i zaškubá.

Sníh není kamarád

S 508 SW jsem si byl o víkendu zasáňkovat na Klínovci a zde nastal asi největší problém, který auta s elektromotorem mají. Stalo se mi to již dříve třeba u e-2008 a nebo ID4. Kola nedokážou přenést okamžitý nástup točivého momentu a elektromotorem poháněný vůz buď zoufale hrabe na místě a nebo elektrika prostě neví co s tím a neustálé prohrabává a zas ubírá výkon a kola na střídačku hrabou a stojí.

Já se po zastavení na asi zledovatělé ploše pod sněhem na Klínoveckém parkovišti nedokázal rozjet. Pomohlo mi až lehké roztlačení od kolemjdoucích lyžařů.

Spotřeba dle dobíjení

Spotřeba plug-in hybridního Peugeotu je velmi závislá na nabitých bateriích. Ve městě se pak dá celkem bez problémů jezdit čistě na elektřinu a spalovací motor zde není téměř třeba. Pokud jsou však baterie prázdné, jezdí 508 po městě za necelých 8 litrů.

Okresky jsou pak velice závislé na stylu jízdy. Při eko jízdě jsem zvládl ujet 169 km se skvělou průměrnou spotřebou pouhých 4,2 litrů na 100 km. Avšak při ostré jízdě není problém se dostat přes 10 litrovou hranici. Dálnice pak znamenala průměr 7,9 litrů na 100 km.

Konečná průměrná spotřeba při ujetí 523 km, kdy přibližně 100 km bylo na elektřinu, byla 6,6 litrů na 80 km. Oproti dříve testovanému liftbacku se stejnou technikou byl rozdíl 0,7 litrů na 100 km. To přisuzuji zejména chladnějšímu počasí při testu SW.

Cena

Při pohledu do ceníku Peugeotu 508 SW si člověk smutně všimne, že vlastně není z čeho vybírat. Za 1 040 000 Kč je k dispozici základní naftová "patnáctistovka", která se k charakteru vozu moc nehodí. No a pak už je tu jen hybrid o výkonu 225 koní ve třech stupních výbavy v cenovém rozmezí od 1 230 000 po 1 360 000 Kč. Testovaný exemplář včetně příplatkové výbavy pak stojí 1 400 000 Kč. A to poměrně hodně.

Peugeot 508 SW Hybrid 225 e-EAT8 GT | foto: Petr Boháč

Závěr

Snad se bláznovství okolo emisí CO2 někdy zastaví a nebude se nám neustále tvrdit, že i když na 1 kWh elektřiny je v našich podmínkách nutné vyprodukovat přes 400 g CO2, pak jsou elektrická auta takzvaně bezemisní. Pokud se to stane, možná se k nám vrátí skvěle fungující vozy za rozumnější cenu jako byl Peugeot 508 1.6 PureTech. Ten jsem považoval za jedno z nejlepších aut, které se dalo koupit. Kdežto 508 hybrid je sice stále opravdu dobré auto, ale asi bych se podíval po něčem neelektrifikovaném u konkurence.

Plusy:

- vzhled

- příjemný interiér

- jízdní vlastnosti

- spotřeba

Mínusy:

- v zimních podmínkách snížený dojezd na elektřinu

- čistě spalovací verze byli lepší

- značně omezená nabídka motorů

- cena