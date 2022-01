TEST: Škoda Kamiq 1,0 TSI Scoutline - menší a dražší, než Scala, co je lepší volbou?

Úvod

Kamiq můžete mít v několika různých výbavových stupních. Základem nabídky je Ambition, dále je pak možnost připlatit za Style, Monte Carlo či Scoutline, na kterou se dnes zaměříme. Kdo by čekal, že půjde o vůz do terénu, byl by na omylu. Liší se pouze pár detailů v exteriéru a interiéru. Pohon všech kol v nabídce není. Pod kapotou je na výběr ze tří motorů. Nejslabší jednotkou je litrový tříválec o výkonu 70 kW, který dostanete výhradně s pětistupňovým manuálem. My zde máme stejný motor ve výkonnější verzi – 81kW se „šestikvaltem“. Vrcholem je pak čtyřválcová jednotka 1,5 TSI o výkonu 110 kW.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Ne každému sedl poměrně odvážný předek, ale za nás vypadá zajímavě a rozhodně oceňujeme Škodu za odvážný design. Výbava Scoutline vozu dává pár detailů navíc, které vůz ještě pozvednou. Zadní část je už trochu nudnější, ale nedá se říct, že by to bylo špatně. Trochu zamrzí, že dveře se neotvírají spolu s prahem. Pokud máte vůz špinavý, při vystupování si jednoduše zašpiníte kalhoty v oblasti lýtek. Vůz je obutý na krásných kolech Braga o rozměru 205/55R17.

Rozměry – 4241/1793/1556/2651 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost – 1228 kg

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je to dost podobné jako ve Scale. Sedadla jsou pohodlná a pozice za volantem je velmi dobrá. Sedět můžete příjemně nízko a potěší také loketní opěrka, která se dá posouvat v podélném směru.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozidla není nejjednodušší, ale oproti nové Octavii je to mnohem lepší. Infotainment je sice celodotykový, ale nijak se neseká a má logické rozložení. Potěší dvouramenný volant, se kterým se skvěle zatáčí. Na něm je dostatek tlačítek pro ovládání radia, asistentů apod.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusem je oddělená část pro ovládání klimatizace. Problém ale je, že si můžete zvolit teplotu, nikoliv směr a sílu ventilátoru.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Použité materiály jsou lepší než v nové Fabii, ale žádný zázrak to také není. Takové normální průměrné auto, které neurazí, ani nenadchne. Dílenské zpracování je ale slušné, nic zde nevrže, na rozdíl od zmiňované Fabie.

Velikým trumfem vozu je prostor uvnitř, který je v rámci třídy nadprůměrný. Vpředu sice dva vzrostlí jedinci nebudou moci sdílet středovou loketní opěrku, ale jinak je místa dostatek. Vzadu by někdo mohl očekávat, že to bude horší, ale opak je pravdou. Byl jsem opravdu překvapený, kolik místa před koleny mám, když jsem si sedl „sám za sebe“ (měřím 185 cm). Nad hlavou také rezerva je, takže si dokážu představit, že i někdo měřící 195 cm se do Kamiqu celkem pohodlně vejde.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadelník má mnoho praktických sítí a háčků, aby se zamezilo pohybu předmětů. Objem činí 400 litrů. Po sklopení sedadel vznikne prostor veliký až 1395 l.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je sice trochu tvrdší, než v nižší Scale či Fabii, ale není to nepohodlné, tedy alespoň na našich 17 palcových kolech, větší ráfky bych nedoporučoval. Podvozek bylo nutné oproti jeho sourozencům mírně přitvrdit, aby se vůz díky vyššímu těžišti nenakláněl a neměli jste z něj pocit, jako z plavby na moři. Jízdní vlastnosti jsou solidní, čemuž dost napomáhá nízká hmotnost vozu – 1228 kg. Vůz tedy velmi ochotně zatáčí a jelikož není veliký, tak se perfektně hodí do městské džungle, kde zároveň nemusíte řešit vyšší obrubníky. Světlá výška činí 188 mm.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odhlučnění vozu je i při dálniční rychlosti dobré. Řízení je takovým průměrem třídy, je přesné bez zpětné vazby, na to už jsme ale v nových autech zvyklí. Kulisa manuální převodovky je přesná a práce s ní je příjemná. Brzdy jsou dobře dávkovatelné a jelikož je Kamiq lehký, tak mají i velmi dobrý brzdný účinek.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará známý litrový tříválec o výkonu 81 kW a 200 Nm, který je mdlý v nižším spektru otáček, které vám radí ukazatel řazení. Kamiq musí zkrátka jezdit spíš nad 2000 otáček, aby byl živý.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dynamika je dostatečná, což dokazují i čísla – 10,1 vteřin na sto a maximální rychlost činí 199 km/h. Dech mu dochází až ve vyšších dálničních rychlostech. Nutno ovšem říct, že jsem s vozem jezdil převážně sám. Pokud ve voze bude cestovat více lidí s nějakou náloží v zavazadelníku, je jasné, že už se bude motor trochu trápit a nějaké předjíždění na okresce budete muset plánovat dost dopředu. To stejné platí o prudším stoupání. Pružnost by tedy mohla být lepší.

Spotřeba je solidní, vezmeme-li v potaz, že tu není žádný elektrický pomocník. Naměřili jsme tyto hodnoty:

Město: 6 – 7 litrů

Kombinovaná: 6,3 l

Dálnice: 6,9 l

Okresky: 5 - 6 l

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Mezi hlavní konkurenty se řadí Ford Puma, Volkswagen T-Cross, Seat Arona, Hyundai Kona, Renault Captur, Peugeot 2008 nebo Citroen C3 Aircross. Ford boduje nejlepšími jízdními vlastnostmi a nadstandardně velikým zavazadelníkem, to je ovšem vykoupeno omezeným místem pro zadní pasažéry a celkovým stísněným pocitem uvnitř. Kamiq sice nejezdí tak, jako Ford, ale má navrch co se praktičnosti týče.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základní Kamiq ve výbavě Ambition s motorem 1,0 TSI 70 kW stojí od 428 tisíc. Stejná motorizace s výbavou Style vyjde na 491 tis a pokud byste chtěli alespoň šestistupňový manuál, který je dostupný se silnějším litrovým motorem o výkonu 81 kW, tak zaplatíte ještě o 20 tisíc více.

Scoutline je dražší o 35 tisíc, takže náš exemplář bez příplatků vychází na 545 tis. Včetně příplatků se finální cena vyšplhala na 660 tisíc.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Kamiq je příjemný společník do města, ale i mimo něj. Dokážu si představit s ním procestovat ve dvou lidech půl Evropy a vrátit se, aniž bych byl „rozlámaný“. Je plnohodnotným vozem, který nabízí slušné jízdní vlastnosti a celkem komfortní podvozek. Na druhou stranu je zde ovšem otázka, jestli má smysl připlácet za Kamiq, který je méně pohodlný než větší Scala.

Já osobně bych měl ve výběru jasno. Ale pro lidi, kteří chtějí sedět výš, neřešit vysoké obrubníky při parkování a potřebují být zkrátka „in“, je Kamiq lepší volbou. Za to vše si ovšem budete muset připlatit celkem dost peněz. 660 tisíc za hezky vybavený crossover s tříválcem a manuálem není zrovna málo. Škoda Kamiq 1,0 TSI 81 kW Scoutline získal 6,5/10 bodů.

Škoda Kamiq Scoutline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Image

Spotřeba

Ergonomie

Jízdní vlastnosti

Prostornost v kabině

Minusy

Cena

Lacinější materiály uvnitř

Mdlý projev v nízkých otáčkách