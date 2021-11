Test: Mercedes-Benz Marco Polo 300d 4MATIC, nejuniverzálnější auto pod sluncem?

Syndrom žlutého auta

Na první pohled není okamžitě jasné, že se jedná o autobil v kempinkové úpravě. Marco Polo se zataženou střechou vypadá téměř jako běžné Vito ve verzi pro přepravu cestujících. Při bližším prozkoumání si však nelze nevšimnout poněkud přepracované střechy s pro milovníky spaní v autě jistě více než známým nápisem WESTFALIA a dalším ne úplně neznámím nápisem MARCO POLO na zadních dveřích.

Proč syndrom žlutého auta? Říká se, že když si koupíte žluté auto, tak ho pak vidíte všude. Já pro změnu během týdenního testu viděl na každém rohu buď Vito a nebo ještě častěji Véčko. Nutno dodat, že v černé a nebo tmavě modré vypadá tento Mercedes opravdu luxusně, kdežto v mém bílém Vitu si připadám jako instalatér. Naštěstí vzhled bílé dodávky zachraňují 17 palcová aerodynamicky tvarovaná litá kola a černá lišta táhnoucí se téměř po celé délce vozu, která opticky rozbíjí velkou bílou plochu.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Pro práci i zábavu

Prostorný a hlavně variabilní interiér nabízí možnost přepravy až sedmi osob a nebo až 4630 litrů zavazadl. Kromě přepravy osob nabízí verze Maroco Polo i možnost přespání a to až pětici dospělým osobám.

Výbava Marco Polo ACTIVITY zahrnuje toto:

 Výklopný střešní poklop se střešním lůžkem pro 2 osoby

 3místná lavice jako komfortní lůžko s prodloužením a ložnou plochou cca 193x135 cm

 Prodloužení lůžka se silným čalouněním, v případě potřeby vyjímatelné

 Rozmanité poličky a úložné možnosti

 Otočné komfortní sedadlo pro řidiče a spolujezdce

 Výklopné okno v prostoru pro cestující vzadu elektrické

 Sklopný stolek (YE2), se 2 sklopnými stolními deskami, díky systému kolejnic flexibilně posouvatelnými

 Zatmívací závěsy v zadní části a v kokpitu

 Funkční a robustní plastová TPO podlaha, podlaha s kobercem, volitelně

 Osvětlení interiéru LED vpředu se světelnými vodiči, lampičky na čtení LED a osvětlení kokpitu ve spojení s komfortní

 střešní ovládací jednotkou

 12V zásuvky vpravo a vlevo v zadní části

Pak tu máme ještě pracoviště řidiče, které nezapře svůj plebejský původ. Tříramenný multifunkční volat vypadá dobře, ale zbytek palubní desky ve mě nevyvolává pocit, jako bych seděl v autě za více, než 2 miliony Kč. Ne, že by tam bylo něco vyloženě špatně, ale svým pojetím a použitím tvrdších plastů, analogových budíku, ovládáním klimatizace a podobně si připadám jako ve voze, který má již téměř dekádu za sebou. Hodnotnější interiér si u Mercedesu zřejmě schovávají pro luxusněji pojatou V-klasse.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Skvělý OM 654

Označení 300d dává napovědět, že se pod kapotou nachází vznětový šestiválcový třílitr. Tak tomu ovšem bylo dříve, nyní se pod označením 300d ukrývá přeplňovaný vznětový čtyřválec o objemu 2 litry. Není důvod zoufat, konstruktérům od Mercedesu se takto malý motor podařilo naladit na skvělých 176 kW (239 koní) při 4200 ot./min.a 500 N.m. již od 1600 ot./min. Motor spolupracuje s 9 stupňovou automatickou převodovkou, která posílá výkon na všechna čtyři kola.

Spotřeba

Spotřeba po městě se pohybuje dle hustoty porovozu mezi 7,5 až 9 litry na 100 km. Mimo město při defenzivním stylu jízdy není problém udržet spotřebu okolo 6,5 litrů. Avšak při využívání veškerého potenciálu motoru v kopcovitém terénu plném zatáček si Marco Polo vezme klidně okolo 17 litrů na 100 km. Na dálnici točí motor velmi příjemných 1750 ot./min a spotřeba nafty se pohybuje okolo 8,5 litrů na 100 km.

Já měl týdenní průměr 8,9 litrů nafty na 100 km, za což může úžasný motor, který i v autě vážícím hodně přes 2 tuny dělá divy a nutí řidiče se nechat často "unést". Věřím, že by nebyl problém jezdit každodenně přibližně o půl litru až litr úsporněji.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Jízda

Při pohledu na technické údaje vozu mě zprvu zarazil objem motoru pouhých 1950 ccm. Těšil sem na na plnotučný šestiválec a místo toho malý dvoulitr? Ale s výkonem skoro 240 koní a točivým momentem 500 N.m.? Pro mě, který si vzpomíná, jak byl nadšený z toho, že jedničková Octavia uměla z 1.9 TDi dostat 110 koní jsou tyto parametry až k neuvěření. A jsou to koně jen na papíře, nebo je tento motor opravdu tak dobrý? Odpověď číslo dvě je správně. Malý motor uděluje velkému autu takovou dynamiku, že drtivou většinu okolních účastníků provozu nechá za sebou. Motoru skvěle sekunduje 9 stupňový automat, který řadí bez zaváhání a bez škubání. Odezva na sešlápnutí plynového pedálu je okamžitá a co po dynamické stránce si připadám spíše jako v ostřejším hatchbacku, než v obytňáku. Jediné místo, kde 300d docházel dech bylo při hodně ostré jízdě v kopcovitém terénu. Při výjezdu z "vraceček" do kopce zkrátka byla větší hmotnost znát a motor si dával na čas, než začal s autem opět pořádně tahat. Při běžném používání nemáte možnost tuto výkonovou prodlevu vůbec objevit.

Ani podvozek za motorem nezaostává. Mercedes-Benz patří mezi nejlépe jezdící menší dodávky / velká MPV, záleží na úhlu pohledu a výbavě. Každopádně podvozek je dobře naladěný a je mu více méně jedno, zda je vůz prázdný, nebo ložený. Vždy je komfortní, dobře zatáčí a nezatížená zadní náprava neuskakuje. Zkrátka jízda srovnatelná s osobním vozem, ze kterého je úžasný výhled a nabízí obrovský vnitřní prostor. Musím se ještě zmínit o aerodynamickém hluku. Očekával jsem, že zvedací střecha bude za jízdy hlučná, avšak aerodynamický hluk bych přirovnal k vozu s konvenční plechovou střechu.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Spaní a kempování

Automobil vybavený zvedací střechou může svým majitelům sloužil jako daily car, který se během pár vteřin promění v pohodlného bydlíka. Ani ne 10 vteřin mi zabralo, než jsem odjistit dvojici západek, které se nachází nad řidičem a spolujezdcem, pak už jen stačilo lehce strčit do střechy a hotovo. Konverze z obytňáku na klasický Van trvá přibližně stejně dlouho.

Přístup nahoru přes sedadla v první řadě je ve skutečnosti daleko snadnější, než se může na první pohled zdát. Nahoru i dolů se leze překvapivě snadno. Nahoře se pohodlně vyspí 2 dospělí. Další až tři dospělé osoby se mohou vyspat na rozkládacím lůžku ve spodní zadní části.

K tepelnému komfortu přispívá teplovzdušné nezávislé topení. A pokud nejste fanoušky snídaně v trávě, uvnitř Marca Pola jsou otočné přední kapitánské sedačky a rozkládací stolek mezi sedadly v druhé řadě. Pohodlně se tu tak nají zároveň čtyři lidé a nebo se tu dají hrát po večerech třeba karty.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Cena vozidla

Částka v CZK

Cena podvozku: 1 049 000,00

Cena příplatkové výbavy: 636 755,00

Cena lakování: 35 650,00

Celková cena bez DPH: 1 721 405,00

Akce HH4:. -36 572,00

Celková cena bez DPH: 1 684 833,00

Celková cena s DPH: 2 038 648,00

Závěr

Už víme, že Mercedes-Benz Marco Polo 300d 4MATIC je velice univerzální automobil, možná nejvíce, jakým jsem kdy jel. Je silný, rychlý, komfortní, prostorný, dá se v něm spát, tahat s ním těžký přívěs a navíc díky pohonu všech kol není třeba se bát, že když budete kempovat na louce u rybníka a zaprší, tak se z rozbahněné louky nedostanete. Takže může být ještě lepší?

Z mého pohledu zcela jednoznačně ano. U vozu s pořizovací cenou přes 2 miliony korun bych chtěl interiér z V-klasse. Dále bych sáhl po variantě s kuchyňkou. A do třetice: když už bych měl pohon všech kol, který vyjde na cca 125 000 Kč, neváhal bych připlatit za Airmatic, který dále zvyšuje komfort jízdy a hlavně zvládne zvýšit světlou výšku. Pak by alespoň v mých očích bylo Marco Polo takřka dokonalé

Plusy:

- skvělý motor

- vnitřní prostor

- spaní na/pod střechou

Mínusy:

- lacině působící palubní deska

- cena